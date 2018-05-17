 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Три признака того, что второй российской базе в Кыргызстане быть
13:16 19.05.2018

"Регион привлекателен для террористов сразу по нескольким причинам. Для Киргизии вопросом номер один остается безопасность страны и партнеров по интеграционному объединению. Вполне закономерно, что вопрос открытия еще одной российской военной базы на юге обсуждается в двустороннем формате с перспективой выхода на более высокий уровень – в рамках соглашений ЕАЭС и ОДКБ", - заявил StanRadar.com политолог Игорь Шестаков.

Эксперт считает, что открытие базы – палка о двух концах. Первая причина лежит на поверхности – усиление активности боевиков в Афганистане и рост террористической угрозы в регионе. Вторая, более сложная – геополитика.

По его мнению, на решение вопроса "по базе в Киргизии" повлияют повлиять три главных фактора.

Первый – "добро" соседей. Если позиция Москвы и Бишкека сходится по многим вопросам обеспечения безопасности в регионе, то Ташкент пока хранит молчание.

Другим игроком, чьим мнением, по мнению эксперта, не мешает поинтересоваться – является Китай.

"Пекину тоже важно минимизировать угрозы терроризма и экстремизма в регионе. Ведь они несут не только потенциальный урон их глобальным экономическим проектам на континенте, но и представляют вполне очевидную угрозу для безопасности внутри страны в контексте СУАР", - говорит Шестаков.

Второй – позиция США. Вашингтон до сих пор борется за сохранение своего влияния в регионе. И закрытие Центра транзитных перевозок "Манас" в 2014 году имело для них свои последствия. А появление второй российской базы в Кыргызстане для США более чем нежелательно.

Третий фактор – развитие ситуации в Афганистане. "Активность запрещенных организаций будет диктовать дальнейшие планы как Кыргызстана, так и России. Точно так же, как и остальных членов ОДКБ, желающих усилить меры безопасности южных рубежей СНГ", - констатирует политолог.

Источник - StanRadar.com
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