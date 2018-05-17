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Закавказью уже больше не суждено быть вместе?Закавказью уже больше не суждено быть вместе?
13:13 19.05.2018

О некоторых уроках столетней истории

Карта. Наступление турецких войск в 1918

В конце мая сего года три государства Закавказья отмечают знаменательные даты - годовщины провозглашения национальной независимости Грузии, Азербайджана и Армении. Напомним, что 26 мая 1918 года состоялось последнее заседание Закавказского сейма, на котором было официально объявлено о распаде Закавказской Демократической Федеративной Республики. С этого дня в Закавказье начали создаваться нации-государства, ориентированные на европейские образцы. Сегодня изучение политического опыта "первых республик" чрезвычайно актуально, потому что такой же процесс государственного строительства был запущен в Закавказье и после развала СССР в 1991 году, когда вновь появились проблемы и противоречия, уходящими своими корнями в 1918 год, когда обозначился дискурс национализма, шло формирование представлений о "своей земле", "своих границах" и выбирались зарубежные партнеры.

Но начнем мы с 1917 года, когда вступила в фазу распада Российская империя. По мнению ведущего научного сотрудника Института российской истории Александра Иголкина, конкретный исторический материал не подтверждает версию о вызревании неких неумолимых объективных предпосылок отпадения от России всех крупных национальных окраин. Причем когда это стало все же происходить, главные местные политические силы в Закавказье, представленные в Азербайджане партией "Мусават", в Грузии - меньшевиками, которые формально до 1919 года входили в партию российских социал-демократов, в Армении - партией "Дашнакцутюн", демонстрировали различные модели поведения и ориентации. Был ли у них собственный проект строительства национального государства, или они выходили на него под давлением определенных внутренних и внешних факторов?

В Азербайджане партия "Мусават" появилась в 1911-1912-х годах. После Февральской революции 1917 года эта сила выступила за "Российскую демократическую республику" без требований национально-территориальной автономии, а в июне 1917-го объединилась с "Тюркской партией федералистов", что было закреплено на 1-м съезде "Мусават" 26 октября (8 ноября) 1917 года. Так возникла "Тюркская демократическая партия федералистов-мусаватистов". Съезд принял (с незначительными изменениями) программу партии федералистов, по которой будущий государственный строй России представлялся "в форме федеративной демократической республики на началах национально-территориальной автономии". Территория и границы этой автономии тогда не были обозначены. А 28 мая 1918 года в восточной части Закавказья была провозглашена первая на мусульманском Востоке парламентская демократическая республика - Азербайджанская Демократическая Республика - (АДР).

Вот что пишет в этой связи бакинский эксперт Заур Расулзаде: "Еще в далеком в 1918 году известный историк, востоковед Василий Бартольд писал: "…термин Азербайджан избран потому, что когда устанавливалась Азербайджанская Республика, предполагалось, что персидский и этот Азербайджан составят одно целое… Политическая нацеленность этого проекта, которая по понятным причинам не афишировалась, состояла в создании из местной этноконгломерации, равноудаленной от турецкой и персидской идентичности, самостоятельной нации. Таков был заложенный в основе проекта замысел. Опять-таки, лично лидеру партии "Мусават" М.Э. Расулзаде принадлежит решение вопроса об историческом названии северо-западной провинции Ирана, которое вопреки протестам Ирана было присвоено в качестве наименования впервые провозглашенной государственности. Как в 1918-1920 гг., так и после установления советской власти в Баку название "Азербайджан" не имело географического смысла применительно к востоку Закавказья, так как оно было введено в качестве имени государственного образования. Восточное Закавказье до этого никогда не называлось Азербайджаном".

А армянская "Дашнакцутюн", об образовании которой было объявлено в Тифлисе в 1890 году, действовала как "партия в эмиграции". В ее первом манифесте декларировалось, что "Дашнакцутюн" будет стремиться объединить все силы, связать с собой все центры, имея целью политическую и экономическую свободу Турецкой Армении. Исследователь Светлана Лурье отмечает, что "первоначально армяне почти абсолютно равнодушно отнеслись к крушению своих надежд на автономию в рамках Российской империи и очень охотно шли на русскую службу в годы Первой мировой войны". В одном из документов, оказавшимся в распоряжении царской военной разведки из Парижа, была приложена карта "Великой Армении от моря до моря", но реализация этого геополитического проекта связывалась с поражением Османской империи в войне. Известный армянский историк Джон Киракосян в своей знаменитой работе "Западная Армения в годы Первой мировой войны" отмечает, что "занятие Турецкой Армении Россией не только не противоречило стремлениям и политической программе руководителей армянского национального движения, но и являлось центральным пунктом их идейных стремлений".

Что касается пришедших к власти в 1918 году в Тифлисе грузинских меньшевиков, то они при определении территории своего государства взяли на вооружение проект "идеальной Грузии" - средневекового Абхазо-Грузинского царства периода его максимального расцвета, что вызвало напряженность в отношениях между грузинами и проживавшими на территории Грузии этническими меньшинствами. "Это было трагедией, - писал в этой связи один из виднейших деятелей партии "Дашнакцутюн" профессор Качазнуни. - У провозгласивших независимость Азербайджана, Грузии и Армении не было взаимопризнанных государственных границ, и политики руководствовались только своей "исторической памятью". Я говорил об этом грузину Ною Жордания. Он даже прослезился, заявив, что предвидит в крае новые трагедии, которые остановит только "третья сила". Но он не знает, откуда явится эта "сила" - с юга или севера".

Но все объяснимо. Как объясняет в этой связи российский историк Сергей Маркедонов, "самостоятельных государственных образований в Закавказье не было с незапамятных времен: с VII по XV век территория подвергалась нашествиям арабов, византийцев, турок-сельджуков, монголо-татар. С XVI по XVIII век Закавказье было предметом раздора между Турцией и Персией, время от времени в большом количестве возникали различные мелкие княжества и ханства, а в XIX веке вся территория современного Закавказья была включена в состав Российской империи". Главную особенность ситуации составляло то, что до начала 1920 года Россия, где в осенью 1917 года к власти пришли большевики, не являлась доминирующей в регионе. Сначала там появились Германия и Османская империя, потом Закавказье было до августа 1919 года оккупировано англичанами. И основной тенденцией политической практики того времени в регионе было противостояние политике большевиков. Баку, Тифлис и Ереван проявляли различия во внешнеполитической ориентации, и ее выбор обуславливается не реальным историческим опытом, а мифологизированной исторической памятью.

Мусаватисты делали ставку на Османскую империю, могли сыграть после Брестского договора марта 1918 года на стороне Германии и московских большевиков. Грузинские меньшевики, изначально сделавшие ставку на Германию, потом оказались под фактической оккупацией англичан. Принципиально иной выбор сделали армяне, сотрудничая с Антантой. Кавказский "меловый круг" раскручивался в сторону трагедии. Именно тогда появились межэтнические проблемы и противоречия, которые живы до сих пор. Все государства Закавказья имели в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани. В конце 1918 года возник грузино-армянский конфликт из-за Лорийского района. В грузино-азербайджанском споре Тифлис претендовал на Закатальский район Азербайджана, населенный грузинами-ингилойцами, а Баку - на Марнеульский и Гардабанский районы Грузии, являвшиеся регионом компактного проживания азербайджанцев. Добавим сюда и внутренние конфликты (грузино-абхазский и грузино-осетинский, армяно-татарские противоборства в Армении и в Азербайджане).

Все эти распри проходили при вмешательстве Турции и "центральных держав", а затем стран Антанты. Азербайджанская демократическая республика просуществовала всего 23 месяца. Чуть больше было отведено Армянской республике. Дольше всех независимость просуществовала в Грузии. Хотя по мерам истории все это пролетело как один только миг.

Станислав Тарасов, Станислав Стремидловский

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526724780
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