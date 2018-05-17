"Каждая семья должна заниматься предпринимательством", - Мирзиеев учит андижанцев уму разуму

12:01 19.05.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 19 мая ознакомился с концепцией программы "Каждая семья – предприниматель" на примере Андижанской области.



Как сообщает пресс-служба главы государства, концепция, разработанная по его инициативе, нацелена на создание источников дохода путем обучения незанятого населения предпринимательству, ремесленничеству, фермерству и надомному труду.



"В Андижане население проживает компактно. Одного-двух заводов недостаточно для обеспечения занятости большого количества населения. Здесь людей можно прокормить только через предпринимательство, ремесленничество, птицеводство, рыбоводство. Если привлечем средства, предоставим необходимое оборудование, научим пользоваться им с умом, люди будут содержать себя сами, смогут обустроить свой быт, купить книги детям, оплачивать налоги, электричество, увеличатся поступления в бюджет. Год спустя вложенные средства вернутся в двойном объеме. Так должна работать экономика", - сказал президент.



Он дал ответственным лицам поручения по определению объема продукции, которые будут доставлять предприниматели и ремесленники, производству востребованных товаров, развитию птицеводства и рыбоводства. Источник - ca-news.org

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