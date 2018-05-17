|В Таджикистан из Афгана вторглись вооруженные до зубов отряды... саранчи. Оккупировано уже 88,2 тыс. га земли
11:18 19.05.2018
Площадь распространения саранчи в Таджикистане достигла около 88,2 тыс. га
Общая площадь распространения саранчи в Таджикистане по последним данным госучреждения "Экспедиция по борьбе с саранчой" составила 88 тыс. 195 га.
По данным госучреждения, химическая обработка проведена на площади 41 тыс. 758 га.
На борьбу с саранчой привлечено 1 тыс. 11 сезонных рабочих, 73 единицы тракторов (ОВХ) и 628 единиц других средств.
По данным пресс-центра министерства сельского хозяйства Таджикистана, площадь распространения саранчи в Хатлонской области составляет 61 тыс. 420 га, 46 тыс. 868 из которых подвергнуты химической обработке, сообщает Авеста.
В Согдийской области саранча распространилась на площади 18 тыс. 274 га, химическая обработка произведена на площади 13 тыс. 517 га.
В районах республиканского подчинения этот показатель составляет 8 тыс. 381 га и 5 тыс. 765 га.
Министерство сельского хозяйства страны не приводит данные об объемах ущерба, нанесенного нашествием саранчи.