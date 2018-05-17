Потерянный май. Почему студенческие бунты 1968-го продолжают влиять на мировую культуру

11:07 19.05.2018 Владислав Крылов



Беспорядки полувековой давности во французской столице продолжают волновать умы: вот и президент Макрон год назад обещал торжественно отметить годовщину "революции". Правда, неблагодарные французы перехватили инициативу и отпраздновали май 2018-го демонстрациями против самого Макрона, но это уже, как говорится, частности. Собственно, даже оценки тех событий до сих пор разнятся - то ли тривиальные студенческие волнения, то ли почти революционный переворот. Однако одно бесспорно: баррикады на левом берегу, простояв лишь месяц, навсегда изменили культурный ландшафт Европы. Портал iz.ru вспоминает о влиянии мая 1968-го на искусство.



Удивить парижан студенческим бунтом было бы трудно - едва ли не момент основания Сорбонны в 1257 году удалой разгул школяров стал обычным явлением на левом берегу Сены (да и правому, бывало, доставалось на славу). Да и по части насилия май 1968-го явно не дотягивал не то что до Варфоломеевской ночи, но и до событий октября 1961 года, когда, по некоторым оценкам, было убито около 300 участников мирной демонстрации за независимость Алжира, и их тела брошены в Сену. Что бы ни рассказывали впоследствии "суасан-уитары" (soixante-huitards, буквально "68-ники" - термин был придуман по аналогии с quarant-huitards, как называли за столетие до того участников революции 1848 года), в противостоянии студентов и полиции было больше имитации борьбы, чем реальных столкновений. До них оставалась еще пара лет, когда демонстрацию студентов Кентского университета в штате Огайо расстреляла национальная гвардия, а те из участников европейских протестов, кто не успокоился и не вернулся к благополучной буржуазной жизни, начали создавать реальные террористические ячейки вроде "Красных бригад" и "Фракции Красная армия".



Заплакали тут французики



Необычным было то, что к акции студентов - прямо сказать, не производивших впечатления изможденных эксплуатацией пролетариев - вскоре примкнули и рабочие. Забастовали крупнейшие предприятия Франции, причем к удивлению профсоюзов, пытавшихся свести дело к обычной тяжбе за повышение заработной платы, на заводах и фабриках начали выдвигать и политические требования. Страна была на грани анархии. Собственно, именно тогда французы и воспылали страстью к поджиганию автомобилей (чужих, естественно), чем продолжают развлекаться и по сей день - распространенное мнение, что эта "форма протеста" появилась лишь с новой волной африканской эмиграции в корне неверна.



Май 1968-го часто называют и "революцией лозунгов". Граффити на стенах домов, до той поры не особо известные на европейском континенте, тогда впервые стали едва ли не главнейшей составляющей наглядной агитации недовольных. В идеологическом плане среди протестующих творилась полнейшая неразбериха, явно доводившая до паники не только смиренных французских буржуа, но и международный отдел ЦК КПСС в далекой Москве: налицо была самая вроде бы настоящая революция (хотя почту и телеграф не трогали, но университеты и заводы захватывали по всей Франции; и даже дисциплинированные немецкие студенты нет-нет да присоединялись к акциям уже у себя, в Трире, Кельне и некоторых других городах) - но никак не санкционированная знатоками из Института марксизма-ленинизма.



Среди выступавших были и ортодоксальные марксисты (впрочем, в меньшинстве), и сторонники Мао, и маркузианцы, и пламенные "перманентные революционеры" - наследники Л.Д. Троцкого. Преобладали, впрочем, "троцкисты-ревизионисты", как определяли их склонные к точности советские товарищи, - имя им было придумано "ситуационисты", и именно они придумали большинство самых знаменитых, надолго переживших эпоху лозунгов. Впрочем, сами они себя не считали никакими "-истами", поскольку отрицали любую заранее сформированную идеологию. Лидер "Ситуационистского интернационала" философ Ги Дебор, клеймивший современный ему западный мир как "общество спектакля" (социализм советского и китайского образца он, впрочем, тоже не жаловал), впоследствии с горечью писал, что "общество спектакля превратило в спектакль восстание против себя".



"Культуру в массы"



В любом случае самые знаменитые лозунги эпохи "Запрещается запрещать!" и "Будь реалистом - требуй невозможного" не только пережили свое время, но, пожалуй, вошли в парадигму современной европейской политики (третий, "Никогда не работай!", также успешно проводится в жизнь во многих странах континента - если не автохтонным, то пришлым населением). Сами "ситуационисты" называли такой процесс рекуперацией, усвоением обществом потребления контркультурных символов в своих интересах - отличной иллюстрацией может послужить тиражируемый вот уже полвека на майках, кружках и прочей сувенирной продукции портрет Че Гевары. Да и сами участники движения активно пользовались "наработками" мая 1968-го - побывавший на парижских баррикадах англичанин Малькольм Макларен впоследствии по всем предписанным Дебором канонам создал и раскрутил знаменитую группу Sex Pistols, сделав "торговлю бунтом" выгодным коммерческим предприятием.



Французские мастера культуры в массе своей, кстати, отнеслись к событиям без особого энтузиазма - Серж Генсбур, знаменитый не только своими песнями и широтой натуры, но и трепетной любовью к материальной стороне бытия, так и вовсе открыто осуждал в интервью "весь этот бардак". Зато по другую сторону пролива Ла-Манш рок-миллионеры вовсю вдохновлялись парижскими погромами. Например, Street Fighting Man ("Уличный боец"), суперхит Rolling Stones 1968 года - Кит Ричард впоследствии признавался в интервью, что старался сделать звук своей гитары похожим на сирены французских полицейских машин. Сами же парижские студенты выбрали в качестве своего неофициального гимна вышедшую в марте 1968-го песню молодого рок-певца Жака Дютронка Il est cinq heures, Paris s’eveille ("Пять часов, Париж просыпается"), в 1991-м по опросу критиков признанную лучшей французской песней всех времен. Ее пели на баррикадах, слегка изменив текст, - с довольно кровожадным третьим куплетом, обещающим скорую смерть "ментам, попам и бюрократам".



Впоследствии влияние "ситуационистов" и мая 1968-го вообще проявилось и в панк-роке - от британцев Crass до нашей "Гражданской обороны", и в кинематографе - среди фильмов, посвященных тем событиям, такие шедевры, как "Лилу в мае" Луи Малля, "Мечтатели" Бернардо Бертолуччи и "Все в порядке" Жан-Люка Годара. Кстати, снятая за год до беспорядков "Китаянка" Годара во многом предвосхитила события - картина рассказывала об изучающих маоизм парижских студентах. Неожиданную вторую жизнь получил в конце 1990-х и лозунг Mort aux Vaches ("Смерть коровам" - жаргонное название полицейских во Франции). Голландский авангардный лейбл Staalplaat запустил под этим названием серию концертных альбомов ведущих андерграундных коллективов и артистов мира - в проекте принимали участие такие знаменитости "другой музыки", как американец Шарлемань Палестин, японец Мерцбоу, британец Брин Джонс (Muslimgauze) и другие.



Затесавшись между прекраснодушным хиппанским "летом любви" 1967-го и гедонистическим 69 Annee erotique (по определению Сержа Генсбура), май 1968-го мог бы стать едва заметным мгновением в полном куда более грозных и мрачных событий ХХ веке. Однако в истории Европы он занял место куда более значимое - во многом благодаря именно своему культурному влиянию на последовавшие десятилетия. Да и именитые "суасан-уитары" вроде политиков Даниэля Кон-Бендита и Йозефа Фишера или философов Андре Глюксмана и Бернара-Анри Леви, остепенившись и обосновавшись в рядах элиты общества, не забывали усердно напоминать о великой значимости тех событий. Которые все же в конечном счете свелись к большому переполоху, нескольким сотням сожженных авто и бурчанию парижских (и не только) коммунальщиков, вынужденных замазывать свежей краской граффити на стенах и оградах. Источник - Известия

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