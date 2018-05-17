В афганском Джелалабаде взорвали стадион во время крикетного матча - 8 погибших, 45 раненых

09:10 19.05.2018 В результате серии взрывов на стадионе в Афганистане погибли восемь человек



В результате серии взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистна погибли восемь человек, еще 45 получили ранения. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангахар Аттауллаха Хогйани.



По данным телеканала, взрывы прогремели во время матча по крикету на городском стадионе.



Среди погибших были организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам в провинции Лагман.



Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли 17 человек. Источник - russian.rt.com

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