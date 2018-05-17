Вставай, КарМет! На Украине забастовал Криворожский меткомбинат, принадлежащий индусам из "АрселорМиттал"

23:23 18.05.2018 Забастовка охватила один из комбинатов "АрселорМиттал"



В Украине из-за забастовки рабочих парализована работа крупнейшего металлургического предприятия страны - "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает "ЛIГАБiзнесIнформ".



В среду, 16 мая, работники железнодорожного цеха отказались выходить на линию. В связи с этим была парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, почти все доменные печи, весь сталеплавильный и прокатный переделы.



Как заявили в местном профсоюзе, работники недовольны переводом части работ на аутсорсинг, недоукомплектованным штатом, опасными условиями труда и низкой зарплатой. Бастующие требуют повысить зарплаты до европейского уровня в 1 000 евро и провести капитальный ремонт оборудования, которое, по их мнению, находится в аварийном состоянии.



Издание отмечает, что работники комбината объявили так называемую "итальянскую" забастовку. Ее суть заключается в строгом исполнении сотрудниками предприятия должностных обязанностей и правил.



"Этот метод борьбы считается весьма эффективным - работать строго по инструкциям практически невозможно. Такая форма протеста, как правило, приводит к спаду производства и крупным убыткам для предприятия", - пишет издание.



"Рабочие первой смены железнодорожного цеха начали действовать по инструкциям. Они отказались работать на неисправной технике, и это фактически парализовало работу всего предприятия, поскольку ни один локомотив не сдвинулся с места", - говорится в заявлении Конфедерации свободных профсоюзов Украины, которое приводит портал "Украина.Ру".



Позже, как передает "Радио Свобода", к забастовке с требованиями безопасных условий труда и повышения зарплаты присоединились новые цеха и производственные участки. По данным профсоюзов, по состоянию на 18 мая на комбинате в акции участвуют два железнодорожных цеха - цех эксплуатации железнодорожного транспорта и железнодорожный цех горного департамента, а также мартеновский цех, крановая служба и другие.



Руководство комбината назвало акцию незаконной и заранее не согласованной. "Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города", - предупредила пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".



В "АрселорМиттал Кривой Рог" работает 21 тысяча человек. В 2016 году предприятие произвело более шести миллионов тонн чугуна, семь миллионов тонн стали и более пяти миллионов тонн проката. © wikimedia.org



Также в компании заявили, что средняя заработная плата на предприятии составляет 14 тысяч гривен (около 450 евро - прим.) и считается вполне конкурентной среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины.



Между тем, по информации "Экономической правды", в "АрселорМиттал Кривой Рог" после забастовки рабочих заговорили о банкротстве предприятия. Комбинату впервые за 12 лет с момента реприватизации грозит финансовый кризис. Источник - tengrinews.kz

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