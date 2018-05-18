В Душанбе скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат

22:29 18.05.2018 В Душанбе 18 мая на 86-м году жизни скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат. Он не дожил всего двое суток до своего дня рождения. Каноат умер в своем доме, в присутствии родных и врачей, которые не смогли ему помочь, сообщает "Азия-плюс". Причина смерти не уточняется.



По словам Ширин Каноат, дочери поэта, в последние годы отец болел, но его состояние резко ухудшилось пару дней назад. Прощание с Мумином Каноатом состоится завтра, 19 мая, передает Радио "Озоди".



Мумин Каноат родился 20 мая 1932 года в деревне Курговад Калайхумбского (ныне Дарвазского) района Горно-Бадахшанской автономной области в семье дехканина. Первые его стихи были опубликованы в районной газете в конце 1940-х годов. В 1956 году окончил Таджикский госуниверситет имени Ленина по специальности "таджикская филология". Работал в редакции журнала "Садои Шарк", некоторое время был старшим редактором издательства "Ирфон". С 1968 года был заместителем председателя, а с 1976 года - первым секретарем правления Союза писателей Таджикистана.



Каноат неоднократно избирался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР от Таджикской ССР, был председателем Таджикского республиканского комитета защиты мира, членом советского Комитета солидарности стран Азии и Африки. За поэмы "Голоса Сталинграда" и "Материнский лик" в 1977 году Мумину Каноату было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР. В дальнейшем эти и другие его поэмы были переведены на многие языки народов СССР и неоднократно изданы. В частности, "Голоса Сталинграда" на русский язык перевел поэт Роберт Рождественский.

18.05.2018 Источник - fergananews.com

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