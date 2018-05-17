Трамп обозвал нелегальных иммигрантов "животными". Мексика направила ноту протеста

21:51 18.05.2018 Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что продолжит называть "животными" нелегальных иммигрантов, имеющих связи с организованной преступной группировкой MS-13, сообщает газета The New York Times.



"У нас есть люди, которые приезжают в страну или пытаются сюда пробраться, мы их останавливаем, но также и выводим из страны, вы не поверите, насколько плохи эти люди", - сказал Трамп во время встречи с законодателями Калифорнии и официальными лицами, которые выступают против политики своего государства в городах-убежищах.



"Это не люди, это животные, и мы будем выкидывать их из страны в таком масштабе, в котором не делали этого никогда раньше", - добавил Трамп.



Несмотря на критику, Дональд Трамп заявил, что имел полное право говорить в таком ключе о криминальных элементах в среде мигрантов. Как пояснил президент, он имел в виду членов банды MS-13, известной благодаря массовым убийствам и жестоким расправам над противниками.



Как передает телеканал CNN, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также подтвердила, что речь не шла о всех мигрантах без исключения. "Это одна из наиболее жестоких и опасных банд, действующих под знаменами изнасилований, расправ и убийств. Если СМИ и либералы хотят защитить MS-13, то ради бога. Но честно говоря я не думаю, что слова президента излишне жестоки", - сказала Сандерс.



В свою очередь, МИД Мексики направил ноту протеста властям Соединенных Штатов из-за слов Дональда Трампа.



"Утверждения президента США абсолютно неприемлемы, поскольку они создают неблагоприятный климат для мексиканцев, которые находятся в Соединенных Штатах, независимо от их иммиграционного статуса", - говорится в опубликованной ноте протеста. мексиканские дипломаты особо подчеркнули, что слова Трампа противоречат принципам уважения человеческого достоинства и вредят отношениям двух стран. Источник - news.tj

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526669460

Новости Казахстана

