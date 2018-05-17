 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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9 неизвестных фактов об Омаре Хайяме
21:50 18.05.2018

Рубаи Омара Хайяма знает весь мир, однако о нем самом практически ничего не известно. В честь дня рождения поэта – 18 мая, партнер медиа-группы "Asia-Plus" - "Открытая Азия онлайн" собрала девять фактов о поэте, о которых вы, возможно, не знали.

Вторая часть имени великого поэта - Хайям - это вовсе не имя. Дело в том, что отец Омара Хайяма Ибрагим был палаточным мастером, а "Хайям" - производное от "хайма" (перс.), палатка.

Современники называли поэта скупым, резким и скрытным, а также восхищались его феноменальной памятью. Известный историк аль-Бейхаки в одной из своих работ писал так: "Он следовал учению ибн Сины (Авиценны – прим. ред.) в различных ответвлениях философских наук, но был более резок и скрытен. Однажды в Исфахане он прочел какую-то книгу 7 раз и запомнил ее. Возвратившись в Нишапур, он записал ее по памяти. Когда сравнили с оригиналом, то не оказалось существенной разницы".

В России долгое время Хайям-поэт и Хайям-математик считались двумя разными людьми. Путаница произошла по такой причине: Омар Хайям писал все свои ученые труды на арабском языке, т.е. на языке науки того времени, а рубаи, предназначенные для широкой публики, – на персидском.

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Точное время наступления Навруза – дня весеннего равноденствия – вычислил Омар Хайям. В Древнем Иране между календарем и природными явлениями существовали расхождения. Для упорядочения календаря была создана комиссия, которую возглавил Хайям. В своем трактате "Наврузнома" он проанализировал и просчитал время вхождения Солнца в первые минуты Овна с такой точностью, что допущенная им ошибка будет актуальна только раз в пять тысяч лет.

Вино, которое часто упоминает в своих рубаи Омар Хайям, является метафорой. Хайям был суфием – приверженцем исламского мистицизма, а воспеваемое им "вино" на языке символов суфиев означает особую суфийскую технику мистического контакта с богом. И именно во всевышнем суфий должен раствориться без остатка, слиться с ним в одно целое.

Рубаи Омара Хайяма стали известны на весь мир в 1859 году. Именно тогда в Англии вышел в свет сборник его произведений, которые на английский язык перевел Фицджеральд. Тогда же вошло в обычай говорить о жизненных разочарованиях четверостишиями Хайяма.

Для персидских султанов Омар Хайям составлял гороскопы. В этот период он руководил обсерваторией в Исфахане и предсказывал по положению звезд те или иные события. Составлять астрологические прогнозы входило в его прямые обязанности.

Современники Омара Хайяма утверждали, что хадж он совершал только для того, чтобы злые языки перестали судачить о нем. Историк Джамал ад-Дин ибн аль-Кифти отмечает: "Когда же вывели наружу те тайны, которые он скрывал, он побоялся за свою кровь. И схватил легонько поводья языка своего и пера и совершил хадж по причине боязни, но не по причине богобоязненности".

За несколько часов до смерти Омар Хайям чистил зубы золотой зубочисткой и внимательно читал метафизику из книги "Исцеления" (сочинения ибн Сины). Затем он положил зубочистку между двумя листами и сказал: "Позовите чистых, чтобы я составил завещание". После того, как документ был оформлен, поэт поднялся, помолился и умер.

Источник - news.tj
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526669400
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