 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Кубе при взлете разбился пассажирский "Боинг-737" внутренних авиалиний - около 100 погибших
21:35 18.05.2018

Пассажирский лайнер потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека

Место крушенияПравообладатель иллюстрации Getty Images
Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека, сообщают СМИ.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.

Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь российское посольство на острове не исключило, что на борту могли быть россияне, однако точной информации на этот счет у дипломатов пока нет.

Государственные СМИ утверждают, что, самолет принадлежал мексиканской компании Damojh, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде. При этом, по данным СМИ, управлял самолетом иностранный экипаж.

Местные радиостанции и очевидцы сообщают, что нескольким пассажирам удалось спасти при аварии и они в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

Источник - bbc.com
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