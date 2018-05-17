|Очередная бойня в американской школе - застрелены учитель и 9 учеников
21:34 18.05.2018
Полиция задержала двух человек
Американские СМИ, со ссылкой на местные правоохранительные органы, сообщают о том, что по меньшей мере 10 человек погибли во время стрельбы в одной из школ города Санта-Фе, штат Техас. Телеканал CNN сообщает, что погибли 9 школьников и учитель.
По словам шерифа округа Харриса Эда Гонзалеса, правоохранительные органы сейчас устанавливают точное число пострадавших.
"Всего (убито) порядка восьми или десяти человек, большинство из них учащиеся", - сообщил он, добавив, что полиция считает, что стрелок также был учеником этой школы.
Управление образования округа также официально сообщило о раненых в результате инцидента, не называя число пострадавших.
Как сообщил судья округа Галвестон Марк Хенри, в числе пострадавших – офицер полиции, прибывший на место происшествия.
В офисе шерифа округа подтвердили, что нападавший задержан. Полиция также арестовала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе. Имена задержанных не называются.
Стрелок открыл огонь в школе около 8 утра, когда в учебном заведении должны были начаться уроки. По словам очевидцев, нападавший вошел в класс искусств и открыл огонь из помпового ружья.
Предположительно, бойню в классе устроил 17-летний ученик этой школы.
Как сообщил представитель больницы Университета Техаса в Галвестоне Рауль Рейес, как минимум один пострадавший был доставлен в больницу.
Расследование происшествия ведут полицейский департамент города Санта-Фе и сотрудники офиса шерифа округа Харрис.
В Tвиттере шерифа округа Эда Гонсалеса в пятницу утром появилось просьба к местным жителям. "Большое количество полиции, пожалуйста, избегайте этого района", - написал он.
На трагедию сразу отреагировал и президент США Дональд Трамп.
"Первые сообщения выглядят плохо, - написал он в своем Твиттере. – Боже, благослови всех!".
Позднее президент, выступая накануне встречи в Белом доме с сотрудниками пенитенциарных учреждений, назвал нападение "абсолютно ужасной атакой", одной из тех, которые "происходили в стране в течении слишком долгого времени". Трамп призвал сделать все, чтобы не допустить, чтобы оружие "попадало в руки тех, кто представляет опасность для себя и для окружающих".