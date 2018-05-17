Очередная бойня в американской школе - застрелены учитель и 9 учеников

21:34 18.05.2018 Полиция задержала двух человек



Американские СМИ, со ссылкой на местные правоохранительные органы, сообщают о том, что по меньшей мере 10 человек погибли во время стрельбы в одной из школ города Санта-Фе, штат Техас. Телеканал CNN сообщает, что погибли 9 школьников и учитель.



По словам шерифа округа Харриса Эда Гонзалеса, правоохранительные органы сейчас устанавливают точное число пострадавших.



"Всего (убито) порядка восьми или десяти человек, большинство из них учащиеся", - сообщил он, добавив, что полиция считает, что стрелок также был учеником этой школы.



Управление образования округа также официально сообщило о раненых в результате инцидента, не называя число пострадавших.



Как сообщил судья округа Галвестон Марк Хенри, в числе пострадавших – офицер полиции, прибывший на место происшествия.



В офисе шерифа округа подтвердили, что нападавший задержан. Полиция также арестовала еще одного человека по подозрению в причастности к стрельбе. Имена задержанных не называются.



Стрелок открыл огонь в школе около 8 утра, когда в учебном заведении должны были начаться уроки. По словам очевидцев, нападавший вошел в класс искусств и открыл огонь из помпового ружья.



Предположительно, бойню в классе устроил 17-летний ученик этой школы.



Как сообщил представитель больницы Университета Техаса в Галвестоне Рауль Рейес, как минимум один пострадавший был доставлен в больницу.



Расследование происшествия ведут полицейский департамент города Санта-Фе и сотрудники офиса шерифа округа Харрис.



В Tвиттере шерифа округа Эда Гонсалеса в пятницу утром появилось просьба к местным жителям. "Большое количество полиции, пожалуйста, избегайте этого района", - написал он.



На трагедию сразу отреагировал и президент США Дональд Трамп.



"Первые сообщения выглядят плохо, - написал он в своем Твиттере. – Боже, благослови всех!".



Позднее президент, выступая накануне встречи в Белом доме с сотрудниками пенитенциарных учреждений, назвал нападение "абсолютно ужасной атакой", одной из тех, которые "происходили в стране в течении слишком долгого времени". Трамп призвал сделать все, чтобы не допустить, чтобы оружие "попадало в руки тех, кто представляет опасность для себя и для окружающих". Источник - Голос Америки

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