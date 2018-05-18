 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Чунга-чанга" – апофеоз расизма? СССР виноватят в... бедах американских негров
20:44 18.05.2018

"Чунга-чанга" – апофеоз расизма? Главным виновным во всех бедах темнокожих в США, похоже, собираются сделать... СССР

Недавно чернокожий журналист Террелл Жермен Старр опубликовал в "Вашингтон Пост" статью, в которой назвал Советский Союз расистским государством, направленным на построение русского господства. Его доводы весьма любопытны. Расизм советского руководства Старр обосновал тем, что в детских книжках африканцев изображали в виде "карикатурных водевильных негров", а Африку – "нецивилизованного континента". Речь идет о "Докторе Айболите", "Чунга-Чанге"...

А тот факт, что в то же самое время, когда наши дети смотрели невинные эти мультики, на просвещенном Западе африканцев демонстрировали в человеческих зоопарках и не давали им даже пить из одного крана с европейцами, Старра ничуть не смущает. Кроме того, по мнению журналиста, в пользу "расизма" советских лидеров свидетельствует "исламофобия", к которой прибегали агитаторы в ходе проведения просветительской кампании в Средней Азии, а также "убийство" украинцев в период т.н. голодомора 1930-х. Какое это все имеет отношение к расизму – непонятно. Но в западной пропаганде главное – не историческая логика. Главное – через "авторитетные" источники информации (вроде "Вашингтон Пост") внушать своему народу подобную белиберду.

После такого нет ничего странного в том, что американцы в ходе фейкового опроса спокойно соглашаются подписать согласие на нанесение превентивного ядерного удара по России.

Ведь мы, оказывается, мало того, что развязали Вторую мировую войну, коварно напав на бедного Гитлера, так еще оказывается и поработили несчастных африканцев.

Но что любопытно, в то же самое время известный американский чернокожий рэп-исполнитель Канье Уэст, выступая на телеканале TMZ, назвал многовековое рабство, в котором находились выходцы из Африки, результатом… свободного выбора людей: "Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет?! Это звучит как выбор".

Когда эти слова Уэста вызвали скандал, он попытался оправдаться, но сделал это достаточно неловко – мол, нужно учиться свободно мыслить, с несвободным сознанием 400 лет жить нельзя. Но только слово, как известно, – не воробей, вылетит – не поймаешь.

Слова рэпера прозвучали особенно фантасмагорично с учетом того, что его отец Рэй Уэст был активистом боровшейся за права темнокожих леворадикальной партии "Черные пантеры". Сам Канье еще в 2005 году публично заявил о том, что "Джорджу Бушу плевать не чернокожих людей". А если Уэст пошутил, то тему для шуток выбрал явно не самую удачную.

С XVI по XIX век из Африки было вывезено в Америку от 12 до 14 миллионов темнокожих рабов. Выжили из них лишь 10,5 миллиона.

Купленных у работорговцев-посредников или захваченных в ходе карательных экспедиций африканцев загоняли в темные тесные трюмы и везли через Атлантику, мало заботясь об их состоянии. Тех, кто умирал – просто выбрасывали за борт. Выживших же невольников в Америке ждал бич надсмотрщика и тяжелый труд на плантациях.

Даже после формальной отмены рабства в 1860-е годы, целый ряд ограничительных мер, направленных против темнокожего населения, сохранился. Вплоть до 1954 года в США официально существовала сегрегация, до 1967-го в некоторых штатах действовал запрет на межрасовые браки, отдельные ограничительные меры в отношении африканцев существовали на местном уровне вплоть до 1990-х.

По большому счету, Уэст банально поиздевался над памятью миллионов убитых и замученных людей. Однако в его поступке была своя специфическая логика.

Ведь западные элиты в наши дни успешно проводят "маскарадизацию" окружающего мира, нивелируют категории добра и зла, заставляют людей смотреть на все с эгоистичных позиций.

И тут даже отходит на второй план вопрос о том, осознанно ли лгал Уэст, рассуждая о "добровольном рабстве", или он сам находится в плену неких мифов. Важно то, что американцы пытаются оценивать историю с позиции своего обыденного опыта. А обыденный их опыт не способен дать адекватный ответ на элементарный вопрос – как могли такие замечательные демократичные американцы (если верить образу, созданному СМИ) столетиями держать людей в неволе. На парадоксальный вопрос – получайте и парадоксальный ответ от своего же соотечественника: они сами этого хотели.

Манипуляция же подобными темами перед западными элитами открывает просто неограниченные перспективы ухода от собственной моральной ответственности за любые свои преступления.

Святослав Князев

18.05.2018

Источник - stoletie.ru
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