"Петля Кудрина" снова на горле России, - М.Делягин

20:21 18.05.2018 "Петля Кудрина" снова на горле России

в Счетной палате Кудрин занял свое место: бухгалтера. Но ее проверка - страшное оружие



Михаил Делягин



Восприятие Кудрина как преобразователя - пример торжества рекламы над памятью. Он реформатор лишь как член клана "либеральных реформаторов", ставящих наше государство на службу глобальным спекулянтам, в том числе и против народа России.



Более 11 лет пробыв министром финансов с властью, порой превышавшей власть премьера, Кудрин не дал направить нефтедоллары на наше развитие. Он реализовал чудовищную политику накопления бюджетных резервов и их вывода за рубеж. "Принцип Кудрина" прост: деньги России под страхом инфляции должны служить не России, а США, еврозоне и Великобритании.



Российский бизнес, изнемогая от искусственно созданного "денежного голода", был вынужден брать в кредит за рубежом (если дадут), по сути, свои же деньги, заплаченные государству в виде налогов и выведенные им из страны. Эту "петлю Кудрина" разорвали лишь санкции.



При Кудрине государство простило 68 млрд.долл. иностранным государствам (включая платежеспособные), - но ни копейки своим беднякам, пенсионерам, обманутым дольщикам.



Кудрин сделал нормой размещение за рубежом под 1,5-2% годовых денег, занятых под 5-7%. В любой сознающей свои интересы стране и одна такая операция привела бы в тюрьму всех ее участников, - а в России она длится долгие годы, и ее организатор в почете. Так либералы "кормят" спекулянтов за счет налогоплательщиков.



Недаром, отвечая на публичный вопрос, не считает ли он себя преступником, Кудрин говорил 8 минут, но не сказал "нет".



В 2011 году он был уволен из-за не только личного конфликта с Медведевым, но и категорического несогласия с ростом расходов на оборону. Победи он тогда - и сейчас мы могли бы быть безоружны (вероятно, к восторгу его коллег-либералов).



В отставке Кудрин делал редкие по нелепости призывы (вроде сокращения расходов на оборону ради технологий, - хотя из-за его курса вне ВПК технологий почти не осталось), со вкусом критиковал власть за плоды своей же политики и тщетно тужился над программой развития. При поддержке президента Путина он собрал специалистов, но "программа" осталась, насколько можно судить, бессвязными лозунгами в духе гайдаровщины.



В Счетной палате Кудрин занял свое место: бухгалтера. Но ее проверка - страшное оружие, которое еще не направляли в политических целях; теперь оно может служить либеральному клану. Под их парализующий удар могут попасть противники либералов или исполнители неугодных им функций вроде защиты России, что может помочь Западу раздавить нас. Источник - Завтра

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