Бои за ислам и вокруг ислама. Из истории Бухары времен владычества мангытов, - Б.Мусаев

20:09 18.05.2018 Посвящаю Священному месяцу РАМАДАНА.

Бахадыр Ф. Мусаев. БОИ ЗА ИСЛАМ И ВОКРУГ ИСЛАМА.

ИЗ СТРАНИЦ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БУХАРЫ ПЕРИОДА ПРАВЛЕНИЯ МАНГЫТОВ.

(интерпретации исторической действительности в контексте традиционной и современной историографии).

"Невежество – это сумерки, там рыщет зло".

В. Гюго.

Вводное слово.

"...до них не доходит осмысленное слово (Они не желают ничего знать), помимо того, как есть, испражняться, совокупляться и ездить верхом... Они только себя под небом и видят. Поэтому все их повеления исходят и делаются от недоразвитого ума, и им (же) подчиняются и шариат, и предание... Они постоянно суетятся, а народу причиняют мучения".

Эти слова Ахмада Дониша из его Трактата "История Мангытской Династии", характеризующие эмиров и беков страны, можно сказать, отражают наше поле исследования истории Бухары периода правления названной династии, давая ориентир, согласно которому обозначается необходимость сфокусировать внимание на жизни общества, взятой во внутренних ее аспектах. Если говорить конкретнее, то мы озадачиваемся следующей проблемой.

Известно, в период исламизации Центральной Азии, Бухара, являясь крупным центром культуры, превратилась в очаг мировой цивилизации и культуры.

В данной связи к месту напомнить, что Тимур и тимуриды уделяли значительное внимание науке, обществу, развитию городов, ремеслам, искусству. С уходом этой династии, такое складывается впечатление лично у меня, что все это гаснет.

Было бы просто, очень просто объяснять, произошедший цивилизационный надлом в регионе тем, что хлынули массы кочевников на оседлое население. История свидетельствует, что пришлым кочевникам (в отличие от местных, оседлых тюрков- аборигенов Туркестана), прежде всего, представляющих их правящие династии было присуще то, что они отдали приоритет религиозному сегменту общества. Начиная с Шейбанидов наблюдается активное строительство мечетей, медресе, а естественные науки, астрономия, математика ...., Это было ожидаемо, ибо пришедшие 92 племен узбеков не имели в своем духовном миру корней, баланса в смысле рационального соотношения между религией и светскими знаниями.

Безусловно, Шейбани сыграл позитивную роль в истории Центральной Азии, что разгромив тимуридов, он прекратил междуусобные войны, объединил... но в обществе произошли изменения далеко неоднозначного содержания и направленности развития, которые были связаны с укреплением в его менталитете философии поведения, мироощущения, наполненного не только и не столько идеей фатализма , а покорностью, на мой взгляд, отнюдь не идентичным с покорностью (смирением) как религиозным чувством...

В самом деле, разве не подобная покорность проявляется и ныне в обыденном поведении узбека, когда спрашиваешь его: как жизнь? И он незамедлительно отвечает: Худога шукур (Слава Богу хорошо).

Итак, проходил век-другой, менялись династии. На смену одним приходили иные не лучшие. Постепенно на протяжении XVI - XIX вв. Бухара и соответственно весь названный регион приходил в упадок и к началу XX столетия представлял во всех смыслах (политическом, экономическом и социально-духовном) отсталый район мира.

Одним из показателей застоя выступает тот факт, что здесь вплоть до конца XIX в., существовало рабство, а работорговля, например, в припамирских странах носила весьма распространенный характер.

(см. об этом Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI- серединаXIX в.) М. 1958, с 205).

Кстати, о работорговле и рабах. В книге русского художника В. В. Верещагина "Очерки, Наброски, Воспоминания", изданной в Санкт –Петербурге в далеком 1883 г., можно прочитать такие строки

"...Под осень, обыкновенно, торг идет шибче, и в городе Бухаре, например, в каждом из десятка имеющихся там невольничьих караван-сараев бывает, как мне говорили, от 100 до 150 человек, выставленных на продажу... Красивая молодая женщина стоит очень дорого, рублей до 1000 и более" .

(см. Верещагин В.В., назв соч., Санкт-Петербург 1883, с. 50-51)



Примечательный факт. Как отмечал в свое время В.В. Бартольд, в государственной и общественной жизни Турции и Персии мы уже в XVIII в. видим признаки европейского влияния, Туркестан же оставался в этом отношении средневековой страной.

И еще. Бухара до прибытия русских не знала ни типографии, ни литографий, тогда как в той же самой Турции и перси печатанье давно было известно.

Должно отметить, что пик начавшегося упадка был пройден ранее. На мой взгляд, наиболее ярким его показателем, демонстрирующим начало этого самого наступления упадка приходится на вторую половину XVIII в. Лично я не могу представить иного яркого свидетельства такого рода дремучей отсталости, дикости нравов, как тот факт, что

"Правитель Бухары последней четверти XYIII в. мангыт Шах Мурод, был дервишем, он привлекал к смертной казни тех, кто пропускал молитву"

(см об этом Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Уфа 1994, с. 144).

Как пишет академик В.В. Бартольд про того же самого ...

" Под предлогом ревности к шариату Шах Мурод еще при Даниял –бие лишил жизни главных сподвижников своего отца, кушбеги Даулет –бия (по происхождению раба, сделавшегося министром еще при Мухаммад –Рахиме) и главного казия, обвиненного в том, что им был принят персидский обычай - курить кальян"

(см. об этом Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана Туркестана / соч. Том II , часть 1. М 1963, с. 280)

В чем же причина стагнации, отсталости края?

Мы хотели бы попытаться ответить, вернее, найти ключ к поиску ответа на данный вопрос, отталкиваясь от гипотезы.

В двух словах, суть нашей гипотезы сводится к следующему суждению.

Говоря о внутренней стороне жизни, жизни общества в Бухаре на протяжении нескольких столетий, мы утверждаем, что его разум закостенел, здесь все и "низы" и "верхи" ведут себя, как люди, рабски приверженные старым архаичным представлениям о природе вещей, читай, правилам и порядкам, будь то речь идет о растлевающем влиянии на сознание верующих превратного (не адекватного) восприятия ислама на грани невежества и фанатизма, следования в поступках отжившим привычкам, нравам и традициям, ...

Перефразируя А. Дониша, мусульмане Бухары стали по определению не способны двигаться вперед, воспринимать и поддерживать новое, ибо, что бы они не делали, это происходило "от недоразвитого ума", словом, от их косности . Конечно, не может быть и речи о прогрессе, появления здесь малейших признаков подвижки вперед , т.к. в названном обществе нет ни грана условий для духовной и личной свободы человека.

При всем при этом считаю нужным отметить, что для автора представляет особенный интерес вопрос об Исламе, если быть точнее, освещение и осмысление боев за Ислам и вокруг Ислама или под его ширмой, в которых, помимо позитивных мировоззренческих, собственно религиозных мотивов, зачастую скрывается мракобесие, преследовались (и преследуются), достигались (и достигаются) разнообразные по масштабам и далеко идущие цели в смысле поставленных идеологических, политических и геополитических задач. Это во – первых.

Во – вторых же, предметом внимания выступает и то, каким образом, в каких направлениях, эти бои происходили в традиционной и (продолжаются) в современной историографии, советском и пост-советском исламоведении, востоковедении (русском, советском и пост- советском..) , западной ориенталистике...

Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 18. 05. 2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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