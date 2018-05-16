Тайна перевала Дятлова. Анализ ДНК породил новые загадки, - "КП"

19:51 18.05.2018 Тайна перевала Дятлова: ДНК-экспертиза отрицает родство предполагаемого Семена Золотарева с его племянницей



"Комсомольская правда" и Первый канал озвучили сенсационные результаты генетического анализа. Попробуем их осмыслить



НИКОЛАЙ ВАРСЕГОВ

НАТАЛЬЯ ВАРСЕГОВА

АНТОН КОЧЕЛАЕВ



Напомним. Зимой 1959 года на севере Свердловской области пропали девять туристов, отправившиеся в поход под руководством выпускника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Следствие установило, что среди ночи они по неясным причинам разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы. Причины трагедии так и не были выяснены, а расследование засекретили.









Тайна перевала Дятлова: Кто похоронен в могиле Золотарева?.Чтобы разгадать загадку одного из дятловцев "КП" провела эксгумацию на Ивановском кладбище Екатеринбурга

Андрей Минаев



ЗАЧЕМ НУЖНА БЫЛА ЭКСГУМАЦИЯ?



Вопрос: Семен ли Золотарев покоится в могиле под памятником Семену Золотареву у исследователей тайны перевала Дятлова возник еще с давних пор. Главная причина тому странные татуировки на трупе, предположительно, Золотарева. Никто из родственников этих татуировок не помнит. Само тело, когда его обнаружили, изменилось так, что уже опознать в нем Семена никто не мог. К тому же нет достоверных сведений, что кто-то из родных его опознавал. Не оказалось Золотарева и в списках похороненных в том 1959 году на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Это и побудило родственников Семена провести эксгумацию и установить родство с помощью ДНК-экспертизы.



Семен Золотарев, как мы уж не раз писали, самый старший и загадочный из погибшей группы. В том роковом походе он оказался случайным человеком со стороны. Никому не знакомый 37-летний среди юнцов, что моложе на 10-15 лет. Семен прошел всю войну без единого ранения. После победы не поехал сразу домой, а поступил в Минский институт физкультуры. Всякий раз, излагая письменно свою автобиографию, путал в ней существенные события из своей жизни. Даже давал неверные сведения о своих боевых наградах.



Уезжая в тот последний поход, Семен сказал своим товарищам такую загадочную фразу: "Об этом нашем походе еще заговорит весь мир". И эти слова его оказались пророческими.



Мы, журналисты "КП", охотно взялись помочь родственникам Семена, потому как нам тоже были нужны ответы на ряд вопросов. Например, установить характер костных переломов, обнаруженных на теле Семена судмедэкспертом в 1959 году. Проверить радиационный фон останков и т.д.



Метод фотоналожения портрета Золотарева и черепа из могилы эксперт Сергей Никитин использовал прямо на кладбище. Там же он сделал вывод, что в могиле похоронен именно тот человек, который изображен на фото. А на фото, со слов родственников, запечатлен именно Семен.



Сравнить ДНК костных останков Золотарева мы планировали с ДНК его родных племянников Татьяны Скульбеды и Павла Лещенко. Оба - дети родной сестры Семена - Марии. И на данный момент оба - самые близкие родственники Семена.



И вот получены ошеломляющие результаты первой экспертизы, сделанной с помощью образцов ДНК предполагаемого Семена и его родственницы Татьяны.



По заключению генетика, кровное родство по материнской линии исключено (!).



Известны результаты первой генетической экспертизы останков Семена Золотарева



"СОМНЕНИЙ В ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕТ"



Об этой новой сенсационной тайне перевала Дятлова мы поговорили в эфире радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) с генетиком Алексеем Гарковенко, который и проводил ДНК-экспертизу.



- Алексей, в чем суть метода, который вы применяли при проведении анализа?



- В клетках каждого человека есть органеллы (частицы клетки), которые называются митохондриями. Они передаются от матери к детям. Это так называемое родство по женской линии. Метод заключается в сравнении участков ДНК. Если родство близкое, то участки будут схожи.



Мы секвенировали* два участка ДНК из костной ткани. В одном - ДНК было нечитаемым. В другом мы получили цепочку, с которой можно было работать. И в ней было 4 несовпадения с ДНК Татьяны. А все, что больше трех, исключает родство.



- А как объяснить расхождение между фотоналожением и результатами, полученными вами?



- Вообще генетика более точный метод. И у меня нет сомнений в полученных результатах.



- Алексей, есть мнение, что выделение ДНК из костной ткани занимает достаточно долгое время - до трех недель. А вы управились за три дня!



- Длительное время? Это полная чушь! Вот смотрите, как это работает. Кость перемалывается, заливается ферментным раствором, клетки расщепляются и в течение дня можно уже получить полный сравнительный анализ. Кость, которую предоставили нам вы, журналисты "Комсомолки", мы растворяли 8 часов. Потом 1,5 часа сравнивали с другим ДНК и получили результат. Это стандартная методика.



- Но у вас же не сразу все получилось.



- Это правда. Мы сначала выделили ядерную ДНК (Y-хромосома по мужской линии), но она оказалась разрушенной. Причем, достаточно сильно. Тогда мы решили посмотреть митохондриальную ДНК - по женской линии. И ее получилось выделить.



- Как часто вам приходится выделять ДНК из костей такой давности?



- Именно такой редко. Обычно это кости возрастом до 10 лет. Но как-то раз мы выделили ядерную ДНК из костей 400-летней давности.



- А как вы устанавливаете родство?



- Объясню как можно проще. Мы все предки от одной женщины в той или иной перспективе. И при анализе всегда рассматривается то, как давно разошлись общие предки тех людей, ДНК которых мы сравниваем. И что касается вашей экспертизы, то общие клетки предполагаемого Семена и его племянницы Татьяны разошлись более 1000 лет назад! То есть они не могут быть родственниками не то, что в ближайшие три поколения, а еще глубже.



- Если честно, поверить в такие ошеломительные результаты очень сложно. Практически невозможно!



- Ничего не могу поделать. Я уверен в этих результатах на 100 процентов.



ДРУГОЕ МНЕНИЕ



В эфире радио "Комсомольская правда" мы позвонили известному судебно-медицинскому эксперту Эдуарду Туманову и спросили его мнение.



- Это экспертиза не прямого родства, поэтому к ней есть вопросы, - сказал Туманов. - Не хочу ставить под сомнение профессионализм этих генетиков, но у частных лабораторий, насколько мне известно, не хватает опыта проводить экспертизы такой степени сложности. Я считаю, что нужно обращаться в Российский центр судебно-медицинской экспертизы. У них и навыки, и оборудование для проведения подобных исследований более весомые.



ЗВОНОК РОДСТВЕННИКАМ



Позвонили Юлии Ореховой, внучатой племяннице Семена Золотарева.



- Мы шокированы этим результатом, - поделилась с нами Юлия. - Мы были уверены, что в могиле окажется именно Семен Золотарев. А если это не он, тогда нужно писать заявление в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело и выяснить, кто же был похоронен в 1959 году под памятным знаком с табличкой, где указано имя нашего родственника.









Историческая сенсация: тест ДНК для самого таинственного участника группы Дятлова. На самом деле. Выпуск от 16.05.2018.Расследование дела о гибели группы Дятлова продолжается в студии уже прозвучало сенсационное заявление, что Семен Золотарев, самый таинственный участник злополучного похода, мог быть причастен к гибели дятловцев . Возможно, он был агентом, внедренным в группу студентов в самый последний момент, и был спасен спецслужбами сразу после трагедии. Кто тогда захоронен в могиле Золотарева?



ОТ АВТОРОВ



Честно скажем, что мы оказались не готовы к столь неожиданному выводу экспертизы. Ведь если на Ивановском кладбище Екатеринбурга похоронен не Семен Золотарев, то кто же? И куда делся с места трагедии сам Золотарев? Или куда делось тело Семена Золотарева?



Юлия права в том, что нужно обращаться в органы с этими вопросами, но мы пока попросили ее подождать. В ближайшее время проведем более обширный анализ ДНК в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, где специалисты сравнят ДНК сестры и брата - Павла Лещенко и Татьяны Скульбеды, чтобы убедиться в их родственной связи. А затем сравнят ДНК костной ткани предполагаемого Семена Золотарева и его обоих племянников. Кроме того, мы надеемся, что и другие родственники Семена согласятся сдать свои образцы для более точного анализы.



Но если и вторая экспертиза подтвердит заключение первой, тогда картина событий на перевале окажется еще куда более загадочной и потребует прямого расследования компетентными органами.



Если вам что-либо достоверно известно о трагедии на перевале Дятлова, пишите: konata@kp.ru.



* - Секвенирование - это общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов (биологических веществ) в молекуле ДНК. Источник - КП

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