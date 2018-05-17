Экс-Кыр-президент Атамбаев готов отозвать претензии к журналистам и правозащитнику

18:30 18.05.2018 Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев готов отозвать претензии по искам Генеральной прокуратуры о защите его чести и достоинства к учредителям Zanoza.kg - Нарыну Айыпу, Дине Масловой и к главе Правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакуповой. Об этом сообщила пресс-служба СДПК.



По ее данным, Алмазбек Атамбаев отметил позитивные процессы в медиасообществе Кыргызстана, что позволяет ему отозвать материальную часть исков к названным ответчикам.



Накануне Институт медиа полиси и представительство "Интерньюс" в Кыргызстане направили экс-президенту обращение о дискуссиях в обществе относительно многомиллионных исков к авторам публикаций в СМИ.



Медиаэксперты отметили, что являются безусловными противниками какого-либо преследования журналистов, всегда выступали и будут выступать против любых рисков ущемления свободы слова.



Подчеркивая несправедливость, на их взгляд, и несоразмерность мер, принятых судами за допущенные авторами ошибки, они добавили ряд позитивных результатов, которых удалось достичь медиасообществу и государству при разрешении спорных вопросов по поводу этих исков.



Кризис спровоцировал важную и полезную дискуссию в профессиональном медийном сообществе. Многие СМИ, включая Zanoza.kg, провели серьезное обсуждение ошибок.



Медиаэксперты отметили, что за прошедший год СМИ стали больше внимания уделять проверке достоверности заявлений политиков и общественных деятелей, публикуемых сообщений и информации.



В ответ на обращение Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что материальная часть исков никогда не была его целью. Речь только о необходимости создания механизмов защиты общества от клеветы.



Экс-президент считает исключительно важной работу, проделанную за прошедший год органами прокуратуры и медиасообществом. В результате рассмотрения исков в судах и обращения общества и журналистов к теме фейков и клеветы ситуация в информационном пространстве Кыргызстана существенно изменилась в лучшую сторону.



"Это я вижу сам, об этом говорят мои соратники, это отметили и вы в обращении. Поэтому убедился в том, что позитивные изменения, происходящие за последний год в официально зарегистрированных информационных ресурсах и медиасообществе Кыргызстана, позволяют мне отозвать материальную часть исковых претензий к журналистам Нарыну Айыпу и Дине Масловой, а также правозащитнице Чолпон Джакуповой", - написал Алмазбек Атамбаев.



Относительно соразмерности исков экс-президент подчеркнул важность необходимости решить данную проблему на законодательном уровне. Он считает, что следует найти разумный баланс между эффективной борьбой с фейковыми новостями и клеветой и реальными возможностями медиарынка. "Мы обсуждали данный вопрос. Уверен, что депутаты найдут этот баланс", - отметил Алмазбек Атамбаев.



Иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле 2017-го теперь бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева. Она потребовала взыскать в пользу Алмазбека Атамбаева в совокупности 12 миллионов сомов. Все суды глава надзорного органа выиграла.



18 мая 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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