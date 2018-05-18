Джина - "итальянский сапожок". Сенат США утвердил палачку Хаспел директором ЦРУ

16:42 18.05.2018 Сенат США утвердил Джину Хаспел на посту директора ЦРУ



Сенат Конгресса США утвердил предложенную президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру Джины Хэспел на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). За такое решение проголосовали 54 сенатора из 100, 45 выступили против.



Комментируя это назначение, бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил об участии нового главы ЦРУ в пытках заключенных. "Хаспел участвовала в серии пыток, включая избиение беременной женщины, изнасилование заключенного, отказавшегося от еды, замораживании до смерти прикованного заключенного. Она лично приказала уничтожить 92 пленки с записями пыток, применяемых в ЦРУ", - написал Сноуден на своей странице в Twitter.



В своем сообщении экс-сотрудник АНБ указал несколько ссылок на публикации, которые, по его мнению, способны подтвердить причастность Хаспел к пыткам. Сообщается, что в 2002 году она принимала участие в жестоких допросах террористов в тюрьме Таиланда.



Назначением Хаспел недовольны и американские правозащитники.



"Постыдно, что Джина Хэспел была утверждена", – написал в Twitter исполнительный директор Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот и добавил: "Поскольку власти США так и не признали, что пытки при Буше (43-й президент США Джордж Буш-младший – ред.) были преступлением, теперь у нас директор ЦРУ, которая осуществляла надзор за пытками и помогала скрывать их".



"Это говорит о том, что американские власти терпимо относятся к пыткам. Это подрывает национальную безопасность США", – также отмечается в заявлении HRW.



"Это черная страница в нашей американской истории, о которой мы пожалеем", – заявил заместитель главы Американского союза защиты гражданских свобод Кристофер Андерс. Он подчеркнул, что союз будет бороться, в том числе в сотрудничестве с другими организациями, за то, чтобы "Хэспел понесла ответственность".



В прессе 61-летняя Джина Хаспел получила от недоброжелателей несколько говорящих за себя прозвищ, в Сети ее называют и "кровавой Джиной" и новой "Бухенвальдской ведьмой" (по аналогии с Ильзой Кох, женой коменданта нацистского концлагеря).



В послужном списке Хаспел значится и работа под прикрытием в СССР, а затем уже в России. Сведения о ее деятельности на этом посту закрыты, но по информации СМИ, продолжительность этой командировки составляла около 15-ти лет. Кроме русского языка, Хаспел владеет турецким, испанским и французским. Непосредственно перед своим назначением новый директор ЦРУ, как сообщают СМИ, была в командировке в Великобритании.

18.05.2018 Источник - stoletie.ru

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