 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жертва цианида. Скрипаль своим ходом ушлепал из британской больницы
15:48 18.05.2018

Сергея Скрипаля выписали из больницы

Врачи выписали из госпиталя пострадавшего в результате отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здравоохранения Англии.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", – заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Она подчеркнула, что быстрое выздоровление стало возможным благодаря тяжелой работе и высокому профессионализму сотрудников больницы. "Они продемонстрировали лучшую работу Национальной службы здравоохранения", – подчеркнула Чарльз-Баркс и добавила, что "для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время".

Где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение, не уточняется. Врачи также не будут представлять подробные отчеты о лечении пострадавших, поскольку эта информация защищена правом пациентов на конфиденциальность информации о здоровье.

"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организм мог бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", - отметили в управлении здравоохранения региона.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя".

Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы более месяца назад. Где она находится – неизвестно. После выписки из больницы девушка не вышла на связь с российскими дипломатами, хотя она является гражданкой России. От ее имени было опубликовано заявление полиции, в котором говорилось, что Юлия не хочет в ближайшее время пользоваться услугами посольства в Великобритании. В заявлении она напомнила, что ее отец все еще остается в тяжелом состоянии, а она сама по-прежнему испытывает последствия отравления нервно-паралитическим агентом. Юлия Скрипаль также отказалась дать интервью какому-либо СМИ.

Источник - stoletie.ru
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