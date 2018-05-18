В Узбекистане создана Ассоциация издателей и книготорговцев

13:52 18.05.2018 В Узбекистане создана национальная ассоциация издателей и книжных магазинов. Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на Узбекское агентство по печати и информации (УзАПИ).



Ассоциация будет работать в статусе независимой организации. Ее цель – решение вопросов книгоиздания и распространения литературы, а также повышение культуры чтения населения, особенно среди молодежи. По данным УзАПИ, сегодня в стране действуют свыше 140 издательств и более 450 книжных магазинов.



Председателем вновь созданной ассоциации избран директор "Узбекистон миллий энциклопедияси" ("Национальная энциклопедия Узбекистана") Эркин Абдурахмонов. По его мнению, одним из первых шагов организации станет создание единого заказа для всех книготорговцев и перечня литературы, которая должна быть в продаже в каждом магазине. Это должно привести к снижению стоимости популярных книг. Кроме того, ассоциация планирует создать для своих членов систему сертификатов, позволяющих обладателям документа под эгидой организации обучаться за рубежом и обмениваться опытом в книжном деле с иностранными коллегами.



К концу правления Ислама Каримова книжные магазины в Узбекистане практически исчезли. Так, в столице страны, Ташкенте, местные журналисты насчитали всего шесть торговых точек. В начале прошлого года президент Шавкат Мирзиеев подписал распоряжение, согласно которому в республике будут проводить мероприятия, направленные на повышение культуры чтения и ее пропаганду. Одним из них будет, к примеру, республиканский праздник книги, который, как объявила пресс-служба УзАПИ, пройдет по всей стране 24-25 мая.



Ранее сообщалось, что, согласно президентскому постановлению, в Узбекистане будут систематически проводить конкурсы "Еш китобхон" ("Молодой книголюб"), а призами для победителей состязаний на республиканском уровне станут автомобили. Их получили уже два человека. "Лучшему юному навоиведу" восьмикласснику Ибрагиму Гаффарову вручены ключи от Chevrolet Spark. Обладательницей машины той же марки за победу в конкурсе "Еш китобхон" стала школьница Мохинисо Шомуродова.



18.05.2018 Источник - Gazeta.uz

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