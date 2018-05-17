Американцы заподозрили Китай и Россию в приписках к ВВП

10:56 18.05.2018 Космические снимки не подтверждают объявленные темпы роста экономической активности



Анатолий Комраков



Совместив две карты – ночной освещенности Земли и "мирового атласа свободы", американские ученые выяснили, что авторитарные режимы манипулируют статистикой валового внутреннего продукта (ВВП). "Несвободные страны" могут приписывать до 30% к своим официальным показателям, считают американцы. Замерить экономический рост из космоса можно только очень приблизительно, указывают опрошенные "НГ" эксперты.



Россия, Китай и другие не вполне демократические страны манипулируют статистикой ВВП. Анализ спутниковых данных за четверть века, проведенный ученым из Чикагского университета Луисом Р. Мартинесом, показал, что в определенные годы "несвободные страны" завышают свои официальные показатели ВВП на 15–30%, пишет американская Washington Post.



Ученый обнаружил, что при сравнении динамики ночного освещения стран, которое фиксируется спутниками из космоса, и приростом ВВП, который заявляется властями этих стран, обнаруживаются значительные нестыковки. При этом Мартинес рассортировал страны по степени свободы, взяв шкалу международной неправительственной организации Freedom House. В итоге он сделал вывод, что в свободных странах рост ВВП отражается на росте использования ночного освещения, а в "несвободных" этого не происходит, что и говорит о подтасовках.



"Я прихожу к заключению, что 10-процентный рост уровня ночного освещения связан с увеличением ВВП на 2,4% в наиболее демократических странах и на 2,9–3,4% в наиболее авторитарных", – сообщил газете Мартинес.



По мнению ученого, разницу в отчетах по ВВП авторитарных и неавторитарных стран не объяснить структурными факторами. Он уверяет, что режимы особенно склонны искусственно завышать цифры перед выборами.



"Подозрительный чрезмерный рост ВВП в сравнении с увеличением ночного освещения, характерный для авторитарных режимов, оказывается меньше при наличии независимых политических институтов (например, избираемых законодательных органов), экономических (к примеру, Центральный банк обладает полномочиями по монетарной политике) и судебных институтов (например, если есть национальный конституционный суд)", – рассказал Мартинес.



Нужно отметить, что в оригинале исследования главным образом рассматривается пример Китая как одной из стран с наибольшим превышением "эластичности" ВВП в ночном свете. Но эта страна давно и сама признает, что у нее не все в порядке со статистикой. Недавно китайское информагентство "Синьхуа" сообщило, что с 2019 года в КНР будет проведена реформа и внедрена единая система расчета ВВП. Сбором статданных будет заниматься Государственное статистическое управление, а не местные власти, которые не раз уличали в приписках.



Россия, возможно, и подразумевается, но впрямую нигде в докладе Мартинеса не упоминается. Ее, похоже, для красоты вписал уже журналист американской газеты. Более того, на карте "Индекс мировой свободы" РФ в многостраничном докладе обозначена более привлекательно, как "частично свободная страна", в отличие от полностью "несвободного" Китая. И если уж речь зашла о неточном цитировании доклада газетой Washington Post, справедливости ради надо отметить, что исследовал Мартинес не 25 лет, а только 15, с 1992 по 2006 год.



"Это еще одно из целого набора исследований, в которых пытаются, чаще безуспешно, обосновать динамику ВВП и уровень политической открытости разных стран, – сказал "НГ" замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его мнению, в данном случае мы имеем дело с примитивным расчетом, чем-то напоминающим расчет "индекса бигмака". "Какое-то представление о предмете сделать можно, но содержательный анализ такого рода большого смысла не имеет. Прежде всего потому, что структура экономик сравниваемых стран отличается, и уличное освещение отражает ее в очень слабой степени. Где-то основное население сконцентрировано в агломерациях, где-то живет в индивидуальных домах и т.д.".



Кроме того, российский ученый считает, что предположение, что только недемократичные страны могут завышать ВВП, порочно. Это базовое предположение опровергает, в частности, пример Греции. Помимо этого сам показатель ВВП не является критичным для взаимоотношений правительства и общества: более значимые показатели – это зарплаты, доходы и цены.



Ученый уверяет, что фальсифицировать статистику по ВВП, в том числе и в РФ, весьма проблематично. "Система национальных счетов, на основе которой считают ВВП, достаточно сложна и создает массу проблем на пути прямой фальсификации. Ее признание всеми цивилизованными странами и создает возможность межстранового анализа экономической динамики. Развитие цифровых форм сбора статистики является наиболее действенным способом повышения качества официальных данных", – говорит Широв.



Замдиректора Института космических исследований РАН Евгений Лупян подтвердил, что замерить освещенность на поверхности Земли с орбиты возможно, но считает, что "поймать" проценты ВВП в этих снимках проблематично. "Есть спутники, которые исследуют "ночные огни": с них производится замер освещенности городов, трасс, даже морских судов. По освещенности территория РФ начала 2000-х значительно отличается от современной ситуации (сейчас освещенность гораздо больше). Есть схемы оценки, из которых следует, что чем выше освещенность, тем интенсивнее работает экономика. Но с помощью таких методов, на мой взгляд, можно сделать только первичные оценки. Оценки по процентам ВВП – это пальцем в небо, ведь этот показатель формирует не только освещенность, но и многие другие факторы", – сказал "НГ" Лупян.



"Этот метод был предложен еще лет 20 назад и действительно дает новый взгляд на картину экономической деятельности государства: грубо говоря, чем больше экономическая активность и доходы, тем больше ночная освещенность, – сказала "НГ" первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. – Но здесь есть множество нюансов – например, плотность проживания населения, суммарная продолжительность светового дня в зависимости от климата и времени года. Кроме того, официальные данные ВВП не учитывают размеры теневой экономики, а в России она занимает огромный сектор. Не говоря уже о ментальных различиях: граждане, может, привыкли жечь электричество и не экономят его, и страны могут отличаться по числу "сов" и "жаворонков". В целом корреляция существует, но нужно очень осторожно к ней подходить и не использовать эти данные в качестве основных".



Депутат Госдумы Михаил Щапов также сомневается в точности оценок американского ученого, но признает наличие статистических "чудес". "Не надо забывать, что в России неравномерный тариф на электроэнергию, есть регионы с очень дорогим тарифом, есть с очень низким, есть разные правила включения уличного освещения, и далеко не все они зависят от состояния экономики", – сказал "НГ" Щапов. По его мнению, попытки сделать выводы об экономическом росте методами, альтернативными обычной статистике говорят о глубоком кризисе стандартных статистических подходов. "Мы неоднократно видели, как статистикой манипулируют, меняют формулы и методы расчета. Сейчас мы видим катастрофическое падение уровня жизни граждан: растет количество людей за чертой бедности, четыре года подряд падают реальные доходы, но ВВП почему-то остается в положительной зоне". Источник - НГ

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