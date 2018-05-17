 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.05.2018
08:45  Таджикиских имамов принудительно заставили... посетить театр. Хлопать пьесе против "религиозного фанатизма"
08:39  Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)
08:36  Зубилом по камню? Имена победителей "Великой борьбы кочевников" занесут в "Книгу Всемирных игр кочевников"
08:35  Трамп выдавил из Пекина уступок в торговой войне на $200 млрд
07:53  В Яванском море обнаружен корабль XIII века с надписью на перевозимых горшках "Сделано в Фу (Китае)"
07:47  Оборонка верной басмач-демократии. Трамп и Мирзиеев договорились о военном сотрудничестве, - Е.Петров
07:42  Ночью в Бишкеке сгорела мечеть на улице Баялинова №187
07:38  Между Ханоем и Пекином. "Роснефть" оказалась в центре территориального спора, - "Къ"
07:35  Призрак Каддафи над Пхеньяном. Почему КНДР не хочет разоружаться по "ливийскому сценарию", - М.Коростиков
07:24  Нефтяной коллапс в Венесуэле ударит по мировому рынку, - Е.Пудовкин
07:22  Россия и США потеряли интерес к "сирийским" переговорам в Астане, - И.Субботин
07:19  В бою на Донбасс-фронте погиб командир батальона интернационалистов "Пятнашка" Олег Мамиев
00:22  Таджикистан во тьме. Для его властей наша война не Отечественная…
00:20  Геополитическое чудо: "Абрикосовая" революция в Армении начиналась как прозападная, а кончилась как пророссийская
00:02  Грядет бойня в Азии: 5000 боевиков ИГИЛ уже в Узбекистане
Четверг, 17.05.2018
23:12  Казахстанские демо-оппики анонсировали создание новой движухи - "Жана Казахстан"
22:45  Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" Белуджистана - Салмана Бадени
22:31  Асад совершил секретный блиц-визит к Путину в Сочи
22:22  На Донбасс-фронте подорвались НАТОвские вояки - 3 "двухсотых" канадца и 2 "трехсотых" амера
21:11  В Актюбинской области задержан заместитель начальника ДВД Аншыбаев
20:27  Сборная Узбекистана по футболу выиграла ЧМ... среди детей-сирот
20:12  Назарбаев заявил о 13-кратном снижении уровня бедности в Казахстане. Поди проверь...
20:09  Ю.Тимошенко инициировала в УкрРаде импичмент Порошенко
20:03  В Узбекистане правительственная комиссия займется внедрением исламского банкинга
20:01  Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких тюркских этносов, - Н.Мамедов
19:35  Украинские газопроводы в принципе больше не нужны, - Die Welt
19:18  Американские гимнастки отсудили у доктора-педофила Нассара полмиллиарда долларов
19:16  Рахмон реорганизует энергохолдинг "Барки точик"
19:11  Сельское хозяйство Киргизии. Смертельная инъекция капитализма, - С.Кожемякин
17:12  Нагорный Карабах должен напрямую участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, - В.Баласанян
11:28  Путин: срок четвертый. Инаугурация, программа, правительство, прогноз
11:26  Foreign Policy: Нетаньяху нужен конфликт с арабами, чтобы сохранить власть
11:24  Русские и евреи: два народа одного Бога, - А.Халдей
11:20  Гюльчатай открыла личико. Трамп принял Мирзиеева как родного (видео)
09:36  Ким Чен Ын повышает ставки накануне встречи с Трампом. КНДР пригрозила отказаться от саммита, - "НГ"
09:34  "ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула" - Эрдоган
09:09  Пафосная богадельня. Елбасы торжественно открыл 10-й "Астанинский экономический форум"
08:59  Торговать в нац-валюте. Вся надежда на панда-бонды, - Джахит Сарачоглу
08:23  Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:18  Украинский колорит русской Смуты-2, - А.Пыжиков
08:03  Смерть либерального миропорядка, - Л.Савин
08:00  Спились с верного пути. В Казахстане – алкогольный бум. Растет как производство, так и потребление
07:40  Иранский газ останется в земле. Total уходит из-за санкций США
07:36  В Москве "самоубился" Ю.Котлер - экс-банкир и член высшего совета "Единой России", опасный свидетель по делу Дворковича-Магомедовых
07:31  Китайские авианосцы еще себя покажут, - Иомиури симбун
07:25  Мининформ Казахстана предложили разместить базовые серверы игр Counter-Strike и Dota2 на своей территории
07:12  Над обрывом в море. К какой войне готовится Китай, расширяющий свои прибрежные авиабазы
07:06  ЕС хочет сыграть с США в иранские санкционные прятки, - "НГ"
06:09  Революция в Армении продолжается. Пашинян получил поздравление от Трампа и акции протеста, - Ю.Рокс
01:05  День победы Хизбаллы, - А.Ежова
00:59  Власть по партбилетам. В Казахстане начали борьбу с самовыдвиженцами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Таджикиских имамов принудительно заставили... посетить театр. Хлопать пьесе против "религиозного фанатизма"
08:45 18.05.2018

В Таджикистане священнослужителей обязали посетить театр

Имам-хатибов соборных мечетей Таджикистана обязали посетить государственный драмтеатр имени Лахути и посмотреть спектакль "Обу оташ" ("Вода и огонь") по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша.

Первыми театральное представление посмотрели сотрудники аппарата Комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ведомства Афшин Муким. По его словам, в ближайшие дни настоятели соборных мечетей Гиссарской долины соберутся для просмотра спектакля в здании театра поселка Шахринав – артисты театра имени Лахути сыграют спектакль специально для них. В будущем посмотреть "Обу оташ" обязаны имам-хатибы других пятничных мечетей других регионов страны.​

Премьера спектакля "Обу оташ" по пьесе Мансура Суруша и в постановке Шерали Абдулкайсова состоялась в феврале этого года. По словам постановщиков, в спектакле рассказывается о толерантности в гражданском обществе и высмеивается религиозный фанатизм.

Один из актеров театра на условиях анонимности рассказал, что когда спектакль смотрели сотрудники Комитета по делам религии, из зрительного зала были слышны такие возгласы как "Наузубиллах" ("Упаси нас Аллах!") и "Астахфураллах" ("О, Боже!").

С 2014 года имам-хатибы соборных (пятничных) мечетей Таджикистана наряду с госслужащими получают заработную плату из госбюджета. К примеру, официальная зарплата председателя Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзода составляет 2 тысячи сомони (более $220), имам-хатибы соборных мечетей получают по 1,5 тысячи сомони ($170), а имамы пятничных мечетей - по 800 сомони (около $90). Другим представителям духовенства и иных конфессий зарплата не полагается.

Напомним, год назад глава МВД РТ Рамазон Рахимзода потребовал от каждого сотрудника милиции раз в месяц посещать театр. Стражей порядка обязали посетить театр после того, как по инициативе главы МВД руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомства в Государственном академическом театре имени Лахути посмотрели исторический спектакль "Чархи гардон" по пьесе Нура Табарова.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526622300
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  