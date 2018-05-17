Таджикиских имамов принудительно заставили... посетить театр. Хлопать пьесе против "религиозного фанатизма"

08:45 18.05.2018 В Таджикистане священнослужителей обязали посетить театр



Имам-хатибов соборных мечетей Таджикистана обязали посетить государственный драмтеатр имени Лахути и посмотреть спектакль "Обу оташ" ("Вода и огонь") по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша.



Первыми театральное представление посмотрели сотрудники аппарата Комитета по делам религии и упорядочению традиций при правительстве Таджикистана, сообщил пресс-секретарь ведомства Афшин Муким. По его словам, в ближайшие дни настоятели соборных мечетей Гиссарской долины соберутся для просмотра спектакля в здании театра поселка Шахринав – артисты театра имени Лахути сыграют спектакль специально для них. В будущем посмотреть "Обу оташ" обязаны имам-хатибы других пятничных мечетей других регионов страны.​



Премьера спектакля "Обу оташ" по пьесе Мансура Суруша и в постановке Шерали Абдулкайсова состоялась в феврале этого года. По словам постановщиков, в спектакле рассказывается о толерантности в гражданском обществе и высмеивается религиозный фанатизм.



Один из актеров театра на условиях анонимности рассказал, что когда спектакль смотрели сотрудники Комитета по делам религии, из зрительного зала были слышны такие возгласы как "Наузубиллах" ("Упаси нас Аллах!") и "Астахфураллах" ("О, Боже!").



С 2014 года имам-хатибы соборных (пятничных) мечетей Таджикистана наряду с госслужащими получают заработную плату из госбюджета. К примеру, официальная зарплата председателя Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзода составляет 2 тысячи сомони (более $220), имам-хатибы соборных мечетей получают по 1,5 тысячи сомони ($170), а имамы пятничных мечетей - по 800 сомони (около $90). Другим представителям духовенства и иных конфессий зарплата не полагается.



Напомним, год назад глава МВД РТ Рамазон Рахимзода потребовал от каждого сотрудника милиции раз в месяц посещать театр. Стражей порядка обязали посетить театр после того, как по инициативе главы МВД руководство и личный состав управлений центрального аппарата ведомства в Государственном академическом театре имени Лахути посмотрели исторический спектакль "Чархи гардон" по пьесе Нура Табарова. Источник - centralasian.org

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