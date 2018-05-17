 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 18.05.2018
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08:39  Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)
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Четверг, 17.05.2018
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20:03  В Узбекистане правительственная комиссия займется внедрением исламского банкинга
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Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)
08:39 18.05.2018

Спортсмен дисквалифицирован до 13 апреля 2020 года.

16-летний борец греко-римского стиля Ерасыл Мамырбеков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает zakon.kz со ссылкой на Национальный антидопинговый центр.

По данным сайта, во внесоревновательных пробах спортсмена из Восточно-Казахстанской области обнаружена запрещенная субстанция - фуросемид. Спортсмен дисквалифицирован до 13 апреля 2020 года.

В 2017 году выступающий в весовой категории 42 килограмма Ерасыл Мамырбеков стал серебряным призером чемпионата Азии в Бангкоке, уступив в финале борцу из Индии, а позже занял третье место в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди кадетов в Афинах (Греция).

Также дисквалифицирован еще один борец греко-римского стиля Сарсенбай Калдыбаев за обнаруженные во внесоревновательных пробах запрещенные вещества. Его отстранили от соревнований до 2 мая 2022 года.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526621940
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