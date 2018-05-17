Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)

08:39 18.05.2018 Спортсмен дисквалифицирован до 13 апреля 2020 года.



16-летний борец греко-римского стиля Ерасыл Мамырбеков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает zakon.kz со ссылкой на Национальный антидопинговый центр.



По данным сайта, во внесоревновательных пробах спортсмена из Восточно-Казахстанской области обнаружена запрещенная субстанция - фуросемид. Спортсмен дисквалифицирован до 13 апреля 2020 года.



В 2017 году выступающий в весовой категории 42 килограмма Ерасыл Мамырбеков стал серебряным призером чемпионата Азии в Бангкоке, уступив в финале борцу из Индии, а позже занял третье место в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди кадетов в Афинах (Греция).



Также дисквалифицирован еще один борец греко-римского стиля Сарсенбай Калдыбаев за обнаруженные во внесоревновательных пробах запрещенные вещества. Его отстранили от соревнований до 2 мая 2022 года. Источник - zakon.kz

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