 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зубилом по камню? Имена победителей "Великой борьбы кочевников" занесут в "Книгу Всемирных игр кочевников"
08:36 18.05.2018

В Москве накануне состоялась пресс- конференция в формате видеомоста на тему "Третьи Всемирные игры кочевников". Сообщает оргкомитет.

Пресс-конференция проходила в формате видеомоста, который связывал онлайн-трансляцией международное информационное агентство "Россия Сегодня" в Москве и пресс-центр информационного агентства "Спутник" в Кыргызстане.

пНа пресс-конференции в Москве выступили посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Болот Отунбаев, председатель государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики Канат Аманкулов и заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Айнура Темирбекова

Кыргызская Республика в третий раз заявила о проведении Всемирных игр кочевников, являющихся одним из самых масштабных и зрелищных мероприятий в стране. Ожидается участие около 3 000 спортсменов из 80 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября 2018 года на ипподроме в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Официальным талисманом III ВИК выбран снежный барс в целях привлечения внимания мирового сообщества к сохранению ареала обитания этого уникального животного.

В нынешнем году организаторы намерены увеличить количество спортивных соревнований на ВИК до 37 видов: конные скачки и состязания, соревнования лучников, единоборства, соревнования по национальным видам борьбы, состязания среди победителей, разные виды охоты с ловчими птицами и тайганами.

Соревнования среди мужчин будут проводиться по 37 видам спорта, а среди женщин - по 16 видам. Максимальное число участников каждой делегации составит 223 человека, включая спортсменов, тренеров, ветеринарных врачей, конюхов и официальных представителей стран. Возраст участников (за исключением интеллектуальных видов спорта и скачек) - старше 18 лет.

В рамках III ВИК страны-участницы могут проводить показательные выступления по национальным видам спорта и народным играм, предварительно согласовав с организационным комитетом Игр.

Нововведениями на III ВИК станут "Великая борьба кочевников" (соревнования победителей) и Книга победителей Всемирных игр кочевников. В Великой борьбе кочевников определится абсолютный победитель (без второго и третьего мест). Имена победителей этих состязаний, соревнований по стрельбе из традиционного лука и кок-бору (козлодрание) будут внесены в Книгу великих победителей Всемирных игр кочевников. Им присудят титулы: - Великий борец; - Великий лучник и Великая лучница; - Великий игрок кок-бору и Великая лошадь кок-бору.

Также было отмечено, что книга станет своеобразной летописью Всемирных игр кочевников. Записи в ней будут производиться на кыргызском и английском языках.

Общий призовой фонд ВИК составит 28 млн сомов ( около 400 тыс.$). Будут разыграны 271 золотая, 170 серебряных и 229 бронзовых медалей.
Культурная программа III ВИК включает в себя Международный этнокультурный фестиваль "Вселенная кочевников", а также масштабное театрализованное представление и другие культурно-массовые мероприятия на территории этногородка, который раскинется в живописном горном ущелье "Кырчын" Иссык-Кульской области.

Зарубежные участники международного этнофестиваля представят свое мастерство, выступив в таких номинациях как этнохит, этнотанцы, этномода, сказительское искусство, этнобазар и этнодом. Научный компонент программы Игр кочевников включает в себя проведение крупной Международной научно-практической конференции, нацеленной на исследование истории и культуры кочевых народов, их роли и места в развитии человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников - уникальный аналог Олимпиады, стартовавший на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане в 2014 году. Целью международного проекта является развитие всемирного этнотуристического, этноспортивного и этнокультурного движения, а также возрождение, развитие и сохранение этнокультуры, самобытности народов мира для толерантного взаимодействия между ними.

Первые Всемирные Игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области В них приняли участие 583 спортсмена из 19 стран. Соревнования проходили по 10 видам этноспорта. В проведении культурной программы участвовало 1200 человек. Телевизионная трансляция охватила мировую аудиторию в 230 млн. человек.

Вторые Всемирные игры кочевников прошли с 3 по 8 сентября 2016 года в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. В них приняли участие 1200 спортсменов из 62 стран, соревнуясь по 26 видам этноспорта. ТВ трансляцией было охвачено полмиллиарда человек во всем мире. Освещали мероприятия около 500 журналистов.

Источник - kyrtag.kg
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