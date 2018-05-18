Трамп выдавил из Пекина уступок в торговой войне на $200 млрд

08:35 18.05.2018 СМИ узнали об уступке КНР на $200 млрд по торговой войне с США







Китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.



Посол КНР рассказал о последствиях торговой войны между Китаем и США



Китай предложил увеличить номенклатуру закупаемых в США товаров и отменить тарифы на некоторые из них, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в администрации Трампа.



Отмечается, что большую выгоду от этого получит корпорация Boeing и американские производители свинины, орехов и вина.



4 апреля Трамп заявил, что намерен вести переговоры с Китаем для преодоления дефицита внешнеторгового баланса, который подскочил в прошлом году на 12,1% (до $566 млрд) - максимальной отметки за последние девять лет.



Серьезные разногласия по вопросам торговли возникли между США и Китаем после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы "похитил интеллектуальную собственность США". КНР приняла ответные, опубликовав список из 106 американских продуктов, подпадающих под пошлины.



4 мая сообщалось, что США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Американскую делегацию тогда возглавлял министр финансов Стивен Мнучин, который должен был договориться о равных условиях в торговле.

18 мая 2018, Источник - iz.ru

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