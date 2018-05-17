В Яванском море обнаружен корабль XIII века с надписью на перевозимых горшках "Сделано в Фу (Китае)"

07:53 18.05.2018 Ученые обнаружили на затонувшем в Яванском море корабле ярлык "Сделано в Китае", это позволило исследователям сделать вывод, что судно пошло ко дну на столетие раньше, чем считалось.



По данным Live Science, речь идет о корабле, найденном частной компанией в Яванском море в 1990-х годах. Проведя радиоуглеродный анализ смолы и бивней, находившихся на корабле, датировали их периодом 889–1261 года.



Сопоставив полученные данные с уже имеющимися сведениями о судне, ученые решили, что корабль затонул примерно в XIII веке.



Однако новая находка может отодвинуть дату крушения примерно на век.



Как отмечает телеканал "Звезда", на двух керамических сосудах с корабля присутствует надпись, говорящая что изделия были созданы в Китае, в префектуре Цзяньнин Фу (провинция Фуцзянь). При этом иероглиф "Фу" все расставил по своим местам. Ведь такое название провинция получила в 1162 году во времена династии Сун.



В 1278 году данную территорию завоевали войска монгольской династии Юань, которая переименовала префектуру в Цзяньнин Лу.



"Это говорит о том, что керамические изделия изготовлены между 1162 и 1278 годами. Самая ранняя дата, когда корабль мог отплыть - это 1162 год. Так, кораблекрушение могло произойти примерно на 100 лет раньше, чем считалось до сих пор", - пояснил один из ученых из Полевого музея естественной истории в Чикаго. Источник - iz.ru

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