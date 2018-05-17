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Оборонка верной басмач-демократии. Трамп и Мирзиеев договорились о военном сотрудничестве, - Е.Петров
07:47 18.05.2018

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл во вторник, 15 мая, в США с трехдневным визитом. Это первый официальный визит Мирзиеева как президента в Вашингтон, и обе стороны назвали этот визит историческим еще до переговоров президентов.

Узбекистанские власти перед поездкой Мирзиеева в Америку предприняли ряд действий, которые многие расценили как попытку создать благоприятный фон для приближающихся переговоров: на свободу был отпущен правозащитник Фахриддин Тиллаев, три года находившийся в заключении; в Ташкенте суд освободил из-под стражи журналиста Бобомурода Абдуллаева и оправдал трех других человек, проходящих по его делу; первое американское СМИ - "Голос Америки" - получило официальную аккредитацию в Узбекистане. Таким образом администрация узбекского президента постаралась снять будущие вопросы по поводу прав человека и свободы слова в стране, сместив фокус переговоров в экономическую сторону.

Инвестиции в обмен на права человека

О том, что для Мирзиеева экономическая повестка важнее остальных вопросов, написал в Washington Post Рид Стэндиш, журналист, ранее работавший в странах Центральной Азии на несколько западных изданий. По его мнению, Мирзиеев очень заинтересован в американских инвестициях, которые могут помочь замедлившейся узбекистанской экономике, и именно их привлечения он будет добиваться во время своего визита. Вашингтон должен использовать этот интерес, убежден обозреватель, и предлагать экономические возможности новому партнеру только при условии, что Ташкент будет соблюдать права своих граждан, ведь уже только подготовка визита привела к полезным результатам - освобождению оппозиционеров. По его мнению, визит Мирзиеева - это для США лучшая возможность со времен распада Советского Союза способствовать либерализации Центральной Азии.

Вопрос прав человека в Узбекистане накануне визита подняли многие международные правозащитные организации. Amnesty International призвала президента США Дональда Трампа рекомендовать Мирзиееву делать больше для защиты прав узбекистанцев, в том числе отменить уголовное наказание для геев и расследовать преступления режима Ислама Каримова. Кроме того, 12 правозащитных организаций, включая Human Rights Watch, Freedom House, Комитет защиты журналистов и Репортеров без границ, призвали Конгресс США добиваться от Мирзиеева гарантий дальнейших реформ в сфере прав человека.

Исторические комплименты

Однако на встрече Мирзиеева и Трампа, во всяком случае, в той ее части, на которую пустили журналистов, ни один из лидеров ни словом не упомянул вопрос прав человека. Американский президент, приветствовав своего коллегу, назвал его "очень уважаемым" человеком в своей стране и сказал, что стороны очень плотно работают над "разными вещами, включая торговлю". "Они инвестируют в нас, мы инвестируем в них. Мы вместе работаем над вопросом военного сотрудничества, в том числе приобретения Узбекистаном военного оборудования из США", - сказал Трамп.

Мирзиеев в ответ несколько раз назвал встречу с Трампом исторической и поблагодарил США за поддержку независимости республики с первых дней ее основания. Он поздравил Трампа с победой на выборах президента и высоко оценил его экономические успехи, в частности, налоговую реформу. Когда Мирзиеев хвалил американского президента, тот сложил ладони рупором и прокричал шутливо: "Согласен на 100 процентов!". В репортаже об этой встрече CNN отметил, что со дня победы Трампа прошло уже 15 месяцев, однако поздравления с ней и комплименты экономическим успехам Белого дома - типичная тактика зарубежных лидеров, стремящихся добиться расположения Трампа. Любопытно, что в конце этой короткой беседы американские журналисты стали выкрикивать вопросы Трампу, и ни один из них
не касался отношений с Узбекистаном. Журналистов больше интересовали мысли Трампа поводу Северной Кореи.

На то, что во время встречи не была затронута тема прав человека, обратили внимание в Washington Post, отметив, что накануне представители администрации Белого дома обещали, что Трамп поднимет эти вопросы. В New York Times также указали на то, что во время беседы в словах Трампа "не было ни намека на критику или осуждение". Трамп, в отличие от своих предшественников на посту, редко поднимает вопросы прав человека, так как его советники считают, что это мешает в развитии торговли и не способствует возникновению теплых отношений между США и их потенциальными стратегическими партнерами, поясняет издание. При этом в частных беседах советники президента хвалят Мирзиеева за освобождение политических узников, отмену детского труда и ослабление контроля над прессой. В газете подчеркнули, что, несмотря на аккредитацию "Голоса Америки", узбекистанские власти по-прежнему ограничивают доступ СМИ: в понедельник, 14 мая, репортеру New York Times отказали в визе в Узбекистан, куда он должен был поехать по приглашению музея имени Савицкого в Нукусе, где хранится важная коллекция русского авангарда.

Шавкат Мирзиеев во время посещения галереи искусств в Вашингтоне. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Первые результаты

После переговоров, которые, по словам пресс-секретаря президента Узбекистана Комила Алламжонова, длились дольше запланированного и "отличались особой симпатией", пресс-службы президентов выпустили совместное заявление под названием: "Соединенные Штаты и Узбекистан: начало новой эры стратегического партнерства".

В этом документе много внимания уделено Афганистану и безопасности центральноазиатского региона. Трамп высоко оценил миротворческие инициативы Узбекистана, а именно Ташкентскую конференцию в марте 2018 года, на которой международное сообщество призвало "Талибан" начать мирные переговоры с афганским правительством. Трамп пообещал, что США будет поддерживать эти инициативы через дипломатический формат C5+1 (страны Центральной Азии и США). Оба президента заявили о готовности обеспечивать безопасность границ с Афганистаном и бороться с наркоторговлей. США окажет "политическую и консультативную поддержку" Узбекистану в реализации железнодорожных и инфраструктурных проектов в Афганистане, а Узбекистан будет и дальше поддерживать работу Северной распределительной сети.

Стороны отметили важность укрепления связей в оборонной сфере и договорились реализовать пятилетний План военного сотрудничества. Подробности этого плана не приводятся, однако Белый дом подчеркнул, что подобное соглашение заключено с Узбекистаном впервые.

В заявлении приводятся высокие оценки Трампом реформ Мирзиеева в сфере прав человека: освобождение узников совести, искоренение детского труда, увеличение прозрачности и подотчетности государства перед народом. Мирзиеев же заявил о намерении воплотить в жизнь "всестороннюю "дорожную карту" по обеспечению свободы вероисповедания".

Оба президента поприветствовали аккредитацию в Узбекистане Американских советов по международному образованию, которые будут налаживать сотрудничество в области образования между двумя странами.

В заявлении также отмечается, что компании Узбекистана и США в ходе визита Мирзиеева подписали боле 20 крупных контрактов на сумму около $5 млрд. Эти проекты обеспечат работой 10 тысяч американцев и "открывают возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями в перспективе". Трамп также заверил, что США окажут поддержку Узбекистану по вступлению страны во Всемирную торговую организацию.

Дональд Трамп провожает Шавката Мирзиеева. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Геополитическое значение

Эксперты считают, что визит президента Узбекистана интересен не только сам по себе, но и в широком региональном контексте, ведь в начале этого года в Вашингтон ездил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после чего парламент страны ратифицировал соглашение, которое позволит ВМС США на коммерческой основе транспортировать грузы в Афганистан через порты Курык и Актау на Каспийском море.

После того, как у США осложнились отношения с Пакистаном, через который ранее в Афганистан поставлялась большая часть грузов, Вашингтон пытается создать альтернативный маршрут, который пройдет через Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. "Это маршрут недешевый и технически сложный, но ставший возможным после того, как Казахстан, к удивлению своих соседей, открыл США доступ к своим портам",- рассказал "Коммерсанту" директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин.

При этом свою роль в этом визите играет и наличие в регионе таких больших игроков, как Россия и Китай. Действия американцев можно считать и ответом на расширение Шанхайской организации сотрудничества, убежден гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Washington Post тоже отмечает, что Китай и Россия всегда боролись за влияние на Узбекистан, страну, богатую ресурсами и имеющую стратегическое месторасположение. И хотя, по мнению издания, Мирзиеев заинтересован в сохранении дружеских отношений с Россией, он также пытается расширить связи с Западом. Насколько далеко он готов пойти, и должен показать этот визит.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что Узбекистан все меньше считает Россию привлекательным партнером. "Сказываются и фактор санкций, и общая нестабильность российской экономики. Кроме того, Ташкент беспокоит, что Россия отдает предпочтение геополитическим соображениям, а не экономическому прагматизму. Такие же настроения и в Казахстане", - сказал эксперт.

В администрации президента США накануне переговоров тем не менее заявили, что не рассматривают свои отношения с Узбекистаном как предмет конкуренции с Китаем или Россией.

"Разумеется, наши интересы перехлестываются с интересами многих партнеров в регионе - в таких сферах, как торговля, борьба с терроризмом, возможно, даже борьба с торговлей наркотиками. Но мы не рассматриваем это в качестве предприятия из категории "игры с нулевой суммой". И мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность своих партнеров в Центральной Азии, включая Узбекистан", - заявил представитель Белого дома.

Егор Петров
17.05.2018

Источник - fergananews.com
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