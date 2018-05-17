Ночью в Бишкеке сгорела мечеть на улице Баялинова №187

07:42 18.05.2018 Ночью в Бишкеке сгорела мечеть. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в пятницу.



Возгорание началось в полночь по адресу ул.Баялинова, №187. Для ликвидации пожара на место прибыли пять пожарных расчетов. Огонь был локализован в течение часа. Огнем было охвачено 1 тыс. 300 квадратных метров площади.



Отмечается, что здание мечети было сооружено из легковозгорающихся материалов. Предварительной причиной пожара назвали неправильное соединении электропроводов.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526618520

Новости Казахстана

