Между Ханоем и Пекином. "Роснефть" оказалась в центре территориального спора, - "Къ"

Между Ханоем и Пекином. "Роснефть" оказалась в центре территориального спора

07:38 18.05.2018 Проект "Роснефти" 06.1 на шельфе Вьетнама, где компания готовится начать добычу газа, может стать жертвой территориального спора между Ханоем и Пекином. Несмотря на то, что нефтекомпания уже вела разведку на блоках, власти Китая 17 мая заявили о правах на спорную территорию, заявив о незаконности работ без разрешения Пекина. В "Роснефти" же выразили уверенность, что ведут разведку в территориальных водах Вьетнама.



МИД Китая предупредил о незаконности работы "Роснефти" и ее партнеров на месторождении Lan Do (блок 06.1) вьетнамского шельфа, поскольку считает эту акваторию китайской. КНР не устраивает, что участники проекта не запрашивали разрешения на деятельность в этой зоне. "Никакая страна, организация, компания или индивидуальное лицо не имеют права без разрешения китайского правительства заниматься деятельностью по разведыванию или разработке ресурсов в акватории, контролируемой КНР,- сказал представитель МИДа Лу Кан.- Мы требуем от соответствующих сторон проявить уважение к суверенитету нашего государства".



В блоке 06.1 Rosneft Vietnam B. V. (оператор) владеет 35 %, индийской ONGC - 45 %, вьетнамской Petrovietnam - 20%. Проект реализуется на условиях СРП. Начальные запасы Lan Do - 23 млрд кубометров газа. По данным нефтекомпании, на долю "Роснефти" в блоке за 2016 год в добыче пришлось 0,6 млрд кубометров газа. Инвестиции в проект компания не раскрывает. Также "Роснефти" принадлежит 100% в блоке 05.3/11 и 32,7% в трубопроводе Нам Кон Шон, по которому газ транспортируется с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон на электростанции Вьетнама.





Долю в блоке 06.1, включающем три газоконденсатных месторождения Lan Tai, Lan Do и PLD, "Роснефть" получила в 2013 году в результате покупки ТНК-BP. На этой неделе "Роснефть" объявила о бурении добычной скважины на Lan Do, до этого нефтекомпания вела геологоразведку на блоках 06.1 и 05.3/11, но обходилось без публичной критики со стороны китайских властей.



По заявлению "Роснефти", ее деятельность на шельфе Южно-Китайского моря строго соответствует лицензионным обязательствам, работы ведутся в территориальных водах Вьетнама.



"Роснефть" не проводила консультации с Кремлем по поводу бурения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По информации Reuters, аналогичный проект из-за претензий КНР пришлось остановить испанской Repsol. Китай является ключевым покупателем сырья "Роснефти", российская компания неоднократно звала компании КНР в качестве акционеров в свои месторождения. Китайская CEFC также собиралась купить 14,2% российской нефтекомпании, но сделка в итоге сорвалась.



"Роснефть" не впервые вкладывается в рискованные проекты, которые становятся предметом территориальных споров. Так, компания в прошлом году компания договорилась с Курдистаном о вхождении в несколько добычных блоков в районе Киркука, однако Ирак заявлял о незаконности контрактов без согласия с федеральными властями, и в итоге территория была занята правительственными войсками. Текущий статус проектов не известен. За вход в блоки "Роснефть" должна была заплатить $400 млн, кроме того, компания отчитывалась, что в 2017 году перевела Курдистану $2,1 млрд по контракту о поставках нефти.



