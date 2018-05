Нефтяной коллапс в Венесуэле ударит по мировому рынку, - Е.Пудовкин

07:24 18.05.2018 Политический кризис в Каракасе получает глобальное измерение



На воскресенье, 20 мая, в Венесуэле запланированы внеочередные президентские выборы. Голосование пройдет на фоне обострившегося политического кризиса в стране, чья экономика близка к коллапсу в том числе из-за давления кредиторов. Усугубление этого тренда может обернуться сокращением экспорта венесуэльской нефти и, как следствие, привести к повышению цен на черное золото.



Конкурентами Мадуро на выборах выступят лидер оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькон и евангелический пастор, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи. Ожидается, что Мадуро удастся обойти своих соперников в борьбе за президентское кресло.



В западных СМИ называют две причины, почему триумф Мадуро по итогам голосования можно считать свершившимся фактом. Во-первых, как пишет Financial Times, в течение последних месяцев венесуэльский режим проводил зачистку политического поля, арестовав наиболее известных лидеров оппозиции. Во-вторых, передает агентство Reuters, венесуэльские власти предлагают избирателям еду в обмен на их голос за Мадуро. В условиях нехватки в стране продовольствия, подчеркивает агентство, подобные методы агитации являются крайне эффективными.



Но если в победе Мадуро сомневаются немногие, неясной остается реакция на выборы международного сообщества. США, Европа, Япония и ряд стран Латинской Америки уже признали президентское голосование нелегитимным. Не исключено, что вскоре после проведения голосования Каракас столкнется с усилением экономического давления извне, в частности со стороны США.



Как заявил телеканалу CNBC аналитик консалтинговой фирмы PMV Oil Associates Тамас Варга, шансы введения Вашингтоном новых рестрикций достаточно высоки. "Зная Дональда Трампа и его желание играть жестко, можно сказать, что такая вероятность – не просто слухи. Он не боится наказывать другие страны", – подчеркнул эксперт. И добавил, что если американские нефтеперегонные заводы подвергнутся запрету на покупку сырой нефти из Венесуэлы, последняя может столкнуться с "очень большими проблемами".



Американские ограничения, если они будут реализованы, станут очередным ударом по латиноамериканской стране, которая и без того находится на грани дефолта. Напомним, что находящиеся на территории США фирмы – крупнейшие клиенты государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). В течение последних месяцев PDVSA столкнулась с материальными трудностями, ей не хватает средств ни для выплат кредиторам, ни для инвестиций в месторождения и производства.



Как следствие, уровень добычи и экспорта нефти страны падает. В 2016 году Венесуэла, которая обладает крупнейшими запасами нефти в мире, поставляла на экспорт 2,2 млн барр. черного золота. В феврале этого года показатель упал до 1,54 млн. Учитывая международные санкции и долговые проблемы, аналитики допускают, что уже в ближайшее время этот показатель упадет ниже отметки в 1 млн барр. "Венесуэла под началом Мадуро – показательный мастер-класс по разрушению некогда мощной индустрии", – сказал "НГ" Скотт Монтгомери, консультант по вопросам энергетики, который также преподает в Школе международных исследований имени Генри Джексона при Вашингтонском университете".



При этом Монтгомери убежден: в будущем проблемы Венесуэлы скорее всего только усугубятся. "Дальнейшее сокращение объема экспорта нефти почти неизбежно, в то время как PDVSA и власти продолжают действовать в нынешнем суицидальном для себя русле. Причем спада стоит ждать независимо от того, введут ли США санкции или нет", – подчеркнул он.



По словам эксперта, проблемы нефтяной индустрии Венесуэлы связаны непосредственно с действиями властей Венесуэлы и руководства PDVSA. Именно они, считает Монтгомери, привели к ситуации, когда на нефтяных предприятиях нарушается дисциплина, а с рынка страны ушла львиная доля иностранных предприятий.



"Тысячи рабочих и менеджеров в нефтяной индустрии отказываются трудиться из-за небезопасных условий, недостатка еды и гиперинфляции. Большинство зарубежных нефтяных фирм покинули Венесуэлу из-за не погашенных перед ними долгов, неправомерных изменений условий уже заключенных контрактов, а также угроз", – сказал Монтгомери. В качестве примера аналитик обратил внимание на эпизод с арестом двух сотрудников американской корпорации Chevron, которые отказались от участия в организованной властями латиноамериканской страны коррупционной схеме.



Проблемы Венесуэлы отразились на мировом энергетическом рынке. За последний год цена на нефть марки Brent выросла более чем на 50%, достигнув отметки в 80 долл. за баррель. "Такой скачок нельзя объяснить одними лишь квотами ОПЕК по сокращению добычи нефти. Стоит учесть резкое сокращение производства нефти в Венесуэле из-за обострившегося там политического и экономического кризиса", – пояснил на страницах Financial Times бывший аналитик компании British Petroleum (BP), а ныне научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Ник Батлер.



Впрочем, говорит Монтгомери, в краткосрочной перспективе венесуэльский кризис едва ли скажется на стоимости на нефть. "Дело в том, что проблемы в Каракасе учитывались игроками рынка в определении нынешней цены на нефть, а значительная доля поставок из Венесуэлы была замещена другими странами, в частности Ираком, Нигерией и Саудовской Аравией", – пояснил эксперт.



Как подчеркнул Монтгомери, Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильного спроса на рынке, чтобы не допустить падения нефтяных цен ниже 85 долл. за баррель. В этом случае, сказал он, произойдет замедление глобального спроса, так как фирмы в странах-импортерах начнут экономить на потреблении этого вида топлива.



О грядущем падении спроса вчера предупредило базирующееся в Париже Международное агентство по энергетике. "Мы ожидаем замедления (роста спроса на нефть. – "НГ") из-за роста цен. С июня 2017 года цена за баррель сырой нефти выросла почти на 75%, и было бы удивительно, если бы это обстоятельство никак не отразилось на спросе", – написали аналитики агентства в своем докладе.



Говоря о среднесрочной перспективе, стоимость нефти может измениться, когда проблемы Венесуэлы и PDVSA достигнут критической фазы. "Если экспорт нефти из Венесуэлы упадет ниже отметки 1 млн барр. в день, то вкупе со снижением иранского экспорта на несколько сотен тысяч баррелей это действительно может сказаться на цене", – заявил Монтгомери.



"Гремучая смесь" из йеменского и сирийского военного конфликтов, сложностей вокруг иранской ядерной сделки (см. "НГ" от 17.05.18) и кризиса в Венесуэле приведет к рекордному за последние несколько лет росту цен на нефть, считает нобелевский лауреат, вице-председатель компании HIS Markit Дэниел Ергин. "В июле, когда спрос на нефть довольно высок, нефть может подорожать еще на несколько долларов. Не исключено, что она поднимется до 85 долл., по крайней мере на короткий промежуток времени", – сказал он в эфире канала CNBC.



Евгений Пудовкин



17.05.2018 Источник - Независимая газета

