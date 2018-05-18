 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и США потеряли интерес к "сирийским" переговорам в Астане, - И.Субботин
07:22 18.05.2018

В Госдепе объяснили "НГ" причину бойкота встречи в Казахстане

США впервые подробно объяснили свой бойкот девятого раунда сирийских переговоров в Астане, который прошел на этой неделе. Источник "НГ" в Госдепартаменте назвал платформу, сформированную Россией, Турцией и Ираном, попыткой отвлечь внимание от более серьезных проблем. В экспертной среде полагают, что Москва постепенно склоняется к отказу от "Астаны" и конвертации ее результатов в более удобный формат – "Сочи". Однако идее российской стороны могут оказать конкуренцию другие переговорные инициативы.

"Мы приветствуем любой подлинный процесс деэскалации в Сирии, который фокусирует силы на уничтожении ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ. – "НГ") и других террористов, а также помогает создать условия для прочного политического перехода", – заявил источник "НГ" в Госдепе, отвечая на вопрос о причинах бойкота очередной встречи в столице Казахстана. "Тем не менее мы достаточно насмотрелись на то, как себя ведут Россия и Иран, чтобы считать, что они не вносят никакого серьезного вклада в прекращение продолжающегося насилия, – отметил собеседник "НГ". – Мы твердо и в согласии с международным сообществом, включая Россию, считаем, что "Женева" – это единственный путь вперед, который может привести к мирному урегулированию в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Мы сфокусированы на "Женеве" и существенном прогрессе от этих переговоров. Все остальные каналы – лишь для отвлечения внимания".

В американском дипломатическом ведомстве призвали Россию подтолкнуть сирийский режим во главе с президентом Башаром Асадом к участию в женевских переговорах, чтобы это соответствовало заявлению лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сделанному по Сирии на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 года. Тогда главы государств подчеркнули важность согласованных в Астане зон деэскалации. "Россия, Турция и Иран сами назначили себя гарантами прекращения огня в рамках астанинского процесса, – напомнил собеседник "НГ" в Госдепе. – Они должны убедить стороны конфликта придерживаться многочисленных соглашений о прекращении огня, которые были введены в действие в течение последних нескольких месяцев, и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем районам Сирии". Дипломатическое ведомство призвало стороны вооруженного противостояния, в особенности официальный Дамаск, соблюдать эти договоренности.

Напомним, что девятый раунд "Астаны" прошел на этой неделе впервые без участия официальных представителей США. В совместном итоговом заявлении участники встречи выступили против действий, подрывающих результаты этого формата, и заявили о стремлении полностью разгромить вооруженные формирования, аффилированные с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ). Россия, Турция и Иран также выразили намерение проводить на регулярной основе консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по запуску конституционной комиссии.

"Условились проводить на регулярной основе совместные консультации своих высоких представителей со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии и сирийскими сторонами с целью создать условия, способствующие скорейшему запуску работы конституционной комиссии в Женеве", – говорится в итоговом документе. Де Мистура, который ранее раскритиковал работу астанинской площадки, сдержанно назвал девятый раунд полезным.

Россия говорит, что намерена применить итоги "Астаны" в рамках Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) – сформированной по ее инициативе переговорной площадки в Сочи. "Мы, страны-гаранты, договорились провести следующую встречу в Сочи, – заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев. – С учетом развития ситуации "на земле", новых реалий мы хотим придать астанинскому процессу новый импульс дальнейшей работы, сместив немного акцент в большей степени на политическую и гуманитарную составляющую". Дипломат отметил: "Именно сочинская площадка, где был проведен КСНД, на этом этапе наиболее отвечает потребностям сегодняшнего дня. Поэтому неважно, где проходят наши мероприятия, встречи высокого уровня с присутствием наблюдателей, делегаций противоборствующих сторон. Это может быть и Анкара, Женева, другие города. Формат остается прежним: это именно астанинский процесс и "астанинский формат".

В экспертной среде слова Лаврентьева считают признаком того, что Россия намерена уйти в сторону от исчерпавшего себя "астанинского формата" и конвертировать результаты в сочинскую площадку. "То, что переговорный процесс хотят увести в Сочи и, возможно, даже заменить этим "Женеву", не вызывает вопросов, – заявил "НГ" начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Проблема заключается в том, кто на это согласится. "Женеву" то и дело блокирует Асад, так как она теперь не нужна: ему необходимо добить оппозицию, а не идти с ней на договоренности". Аналитик полагает, что "женевский формат" в отличие от "сочинского" не имеет таких изъянов, которые позволяют правительственным делегатам и их партнерам навязать свою повестку дня. "Впрочем, "Сочи" не будет иметь эффекта, потому что, несмотря на присутствие де Мистуры (он был на первой встрече Конгресса. – "НГ"), площадке не дадут статуса под эгидой ООН". Эксперт добавляет: российская мирная инициатива может столкнуться с конкуренцией. Не исключено, что США сформируют другую площадку с участием стран Персидского залива и государств ЕС.
Игорь Субботин
18.05.2018

Источник - ng.ru
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