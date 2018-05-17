 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.05.2018
08:45  Таджикиских имамов принудительно заставили... посетить театр. Хлопать пьесе против "религиозного фанатизма"
08:39  Казахстанский борец Мамырбеков попался на допинге (фуросемид)
08:36  Зубилом по камню? Имена победителей "Великой борьбы кочевников" занесут в "Книгу Всемирных игр кочевников"
08:35  Трамп выдавил из Пекина уступок в торговой войне на $200 млрд
07:53  В Яванском море обнаружен корабль XIII века с надписью на перевозимых горшках "Сделано в Фу (Китае)"
07:47  Оборонка верной басмач-демократии. Трамп и Мирзиеев договорились о военном сотрудничестве, - Е.Петров
07:42  Ночью в Бишкеке сгорела мечеть на улице Баялинова №187
07:38  Между Ханоем и Пекином. "Роснефть" оказалась в центре территориального спора, - "Къ"
07:35  Призрак Каддафи над Пхеньяном. Почему КНДР не хочет разоружаться по "ливийскому сценарию", - М.Коростиков
07:24  Нефтяной коллапс в Венесуэле ударит по мировому рынку, - Е.Пудовкин
07:22  Россия и США потеряли интерес к "сирийским" переговорам в Астане, - И.Субботин
07:19  В бою на Донбасс-фронте погиб командир батальона интернационалистов "Пятнашка" Олег Мамиев
00:22  Таджикистан во тьме. Для его властей наша война не Отечественная…
00:20  Геополитическое чудо: "Абрикосовая" революция в Армении начиналась как прозападная, а кончилась как пророссийская
00:02  Грядет бойня в Азии: 5000 боевиков ИГИЛ уже в Узбекистане
Четверг, 17.05.2018
23:12  Казахстанские демо-оппики анонсировали создание новой движухи - "Жана Казахстан"
22:45  Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" Белуджистана - Салмана Бадени
22:31  Асад совершил секретный блиц-визит к Путину в Сочи
22:22  На Донбасс-фронте подорвались НАТОвские вояки - 3 "двухсотых" канадца и 2 "трехсотых" амера
21:11  В Актюбинской области задержан заместитель начальника ДВД Аншыбаев
20:27  Сборная Узбекистана по футболу выиграла ЧМ... среди детей-сирот
20:12  Назарбаев заявил о 13-кратном снижении уровня бедности в Казахстане. Поди проверь...
20:09  Ю.Тимошенко инициировала в УкрРаде импичмент Порошенко
20:03  В Узбекистане правительственная комиссия займется внедрением исламского банкинга
20:01  Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких тюркских этносов, - Н.Мамедов
19:35  Украинские газопроводы в принципе больше не нужны, - Die Welt
19:18  Американские гимнастки отсудили у доктора-педофила Нассара полмиллиарда долларов
19:16  Рахмон реорганизует энергохолдинг "Барки точик"
19:11  Сельское хозяйство Киргизии. Смертельная инъекция капитализма, - С.Кожемякин
17:12  Нагорный Карабах должен напрямую участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, - В.Баласанян
11:28  Путин: срок четвертый. Инаугурация, программа, правительство, прогноз
11:26  Foreign Policy: Нетаньяху нужен конфликт с арабами, чтобы сохранить власть
11:24  Русские и евреи: два народа одного Бога, - А.Халдей
11:20  Гюльчатай открыла личико. Трамп принял Мирзиеева как родного (видео)
09:36  Ким Чен Ын повышает ставки накануне встречи с Трампом. КНДР пригрозила отказаться от саммита, - "НГ"
09:34  "ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула" - Эрдоган
09:09  Пафосная богадельня. Елбасы торжественно открыл 10-й "Астанинский экономический форум"
08:59  Торговать в нац-валюте. Вся надежда на панда-бонды, - Джахит Сарачоглу
08:23  Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:18  Украинский колорит русской Смуты-2, - А.Пыжиков
08:03  Смерть либерального миропорядка, - Л.Савин
08:00  Спились с верного пути. В Казахстане – алкогольный бум. Растет как производство, так и потребление
07:40  Иранский газ останется в земле. Total уходит из-за санкций США
07:36  В Москве "самоубился" Ю.Котлер - экс-банкир и член высшего совета "Единой России", опасный свидетель по делу Дворковича-Магомедовых
07:31  Китайские авианосцы еще себя покажут, - Иомиури симбун
07:25  Мининформ Казахстана предложили разместить базовые серверы игр Counter-Strike и Dota2 на своей территории
07:12  Над обрывом в море. К какой войне готовится Китай, расширяющий свои прибрежные авиабазы
07:06  ЕС хочет сыграть с США в иранские санкционные прятки, - "НГ"
06:09  Революция в Армении продолжается. Пашинян получил поздравление от Трампа и акции протеста, - Ю.Рокс
01:05  День победы Хизбаллы, - А.Ежова
00:59  Власть по партбилетам. В Казахстане начали борьбу с самовыдвиженцами
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В бою на Донбасс-фронте погиб командир батальона интернационалистов "Пятнашка" Олег Мамиев
07:19 18.05.2018

В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев



Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев (позывной Мамай) был тяжело ранен в авдеевской промзоне в ДНР, сообщает "ДНР24" со ссылкой на и.о. Горловки Ивана Приходько. По его словам Мамиев скончался в госпитале во время операции.

"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", - говорится в сообщении "Союза добровольцев Донбасса". Отмечается, что батальон "Пятнашка" обороняет "одно из самых опасных направлений на окраине Донецка".

Гибель Мамиев подтвердил российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне ДНР. "АГС (автоматический гранатомет станковый) над головой", - написал он на своей странице в Facebook. Прилепин также уточнил, что прощание с Мамиевым пройдет в ДНР, а похоронят его на родине, в Северной Осетии.

Источник - vedomosti.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526617140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  