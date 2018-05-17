В бою на Донбасс-фронте погиб командир батальона интернационалистов "Пятнашка" Олег Мамиев

07:19 18.05.2018 В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев







Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев (позывной Мамай) был тяжело ранен в авдеевской промзоне в ДНР, сообщает "ДНР24" со ссылкой на и.о. Горловки Ивана Приходько. По его словам Мамиев скончался в госпитале во время операции.



"Сегодня Мамая не стало. Он погиб как герой, на своем боевом посту", - говорится в сообщении "Союза добровольцев Донбасса". Отмечается, что батальон "Пятнашка" обороняет "одно из самых опасных направлений на окраине Донецка".



Гибель Мамиев подтвердил российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне ДНР. "АГС (автоматический гранатомет станковый) над головой", - написал он на своей странице в Facebook. Прилепин также уточнил, что прощание с Мамиевым пройдет в ДНР, а похоронят его на родине, в Северной Осетии. Источник - vedomosti.ru

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