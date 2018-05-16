Таджикистан во тьме. Для его властей наша война не Отечественная…

00:22 18.05.2018 Уроки фальсификации истории по принципу кандакори – не рубить с плеча, а не спеша, без резких движений, штрих за штрихом вырезать народную память



Свою предыдущую публикацию на ИА REGNUM я посвятила наблюдению, которое не могло не смутить. Если не сказать больше - возмутить. Тогда, накануне 73-й годовщины Победы, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя граждан Таджикистана с этим большим и важным праздником, избежал слов "Великая Отечественная". 9 мая, со слов главы государства, Таджикистан отмечал некий свой День Победы над фашизмом. Тогда я, искренне не желая признавать того факта, что таджикские власти еще на шаг уходят от всего, что связано с Советским Союзом, дистанцируются от общей истории, предположила, что это была всего лишь оплошность спичрайтеров.



"Народ Таджикистана ежегодно празднует День Победы над фашизмом как одну из трагических страниц истории человечества прошлого века и во имя почитания героизма и подвига славных сынов Родины. Сегодня мы склоняем головы в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью с целью торжества доброты над злом и обеспечения счастливой мирной жизни человечеству. Эта победа является результатом дружбы и совместной борьбы народов со страшной угрозой - гитлеровским фашизмом, а также высшим проявлением мужества и отваги представителей различных наций ради достижения свободы и мира.



Сыны таджикского народа мужественно и с честью сражались на всех фронтах этой страшной войны, являющейся одной из величайших трагедий в истории человечества. Поэтому подвиг и стойкость мужественных посланцев Таджикистана являются для нынешнего поколения высшим образцом верности и служения Родине", - дословно было сказано в поздравительной речи главы государства.



Понаблюдав неделю за публикациями на сайте Национального информационного агентства "Ховар", обнаружила, что теме Победы в Великой Отечественной войне было посвящено семь публикаций, причем почти все они весьма значительного объема. Но ни в одном из этих текстов война так и не была названа Отечественной. "Победа над фашизмом", "Победа над фашистской Германией", "Вторая мировая". Как угодно, только не "Отечественная". Было одно исключение - в цитате, взятой с российского ресурса. Все.



Едва ли в таком случае речь идет о случайности или непрофессионализме авторов, их недостаточном знании истории и непонимании разницы между этими понятиями как историографически, так и историософски. Ведь даже случайно, в поисках синонима, авторы могли назвать войну Отечественной. Налицо тенденция, директива руководства госинформагентства, а возможно, и администрации президента Рахмона не использовать эту формулировку.



Хочется напомнить о свежем "примере" - Украине. В ноябре 2017 года в тексте закона, предоставляющего статус инвалидов войны лицам, получившим инвалидность в результате ранения в зоне так называемой "АТО", народные депутаты Верховной рады 241 голосом заменили термины Великая Отечественная война 1941?1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией" и "Война 1945 года с империалистической Японией" на "Вторая мировая война".



В стране, где таких персонажей, как Бандера и Шухевич называют "борцами за независимость", это, к сожалению, уже закономерность.



"Нет ничего странного в том, что на Украине полностью ушли от термина "Великая Отечественная война", заменив его на "Вторую мировой войну". Те, кто сегодня находится у власти в Киеве, являются наследниками бандеровцев, а для них война в принципе не может быть Отечественной. Их предки воевали по другую линию фронта, на стороне нацистской Германии и против антигитлеровской коалиции. Нацистская идеология бандеровцев полностью совпадала с идеологией Третьего рейха", - высказал тогда по этому поводу свою точку зрения украинский эксперт Сергей Белов.



Но как что-то подобное может происходить в Таджикистане? В рамках борьбы с чуждыми ценностями, которая не первый год ведется в стране? Ведь подобные формулировки звучали год назад, когда власти запретили проводить марш "Бессмертного полка", так как якобы шествие с фотографиями умерших противоречит исламским традициям.



К слову, в 2018 году власти не отказали в проведении акции, хотя и не разрешили, проигнорировали обращение граждан. Тем не менее около пятисот человек все-таки вышли на улицы Душанбе и прошли маршем "Бессмертного полка". Помнят. Гордятся - есть чем и кем.



Пример Украины показывает, как вредна и даже опасна подмена понятий, извлечение из памяти народа уроков истории через отторжение самой цели, ради которой предки героически сложили головы. Сегодняшние власти Таджикистана вольно или невольно, но сами потворствуют идеологическому расколу в стране, уничтожая героическую память о предках, о совместной истории. Отказ от советского периода истории толкнет Таджикистан еще дальше - к отмене и других социально-экономических и общественно-политических достижений советской эпохи. Неужели цель нынешних властей Таджикистана - новое средневековье?



Маргарита Князева Источник - REGNUM

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