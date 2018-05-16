Геополитическое чудо: "Абрикосовая" революция в Армении начиналась как прозападная, а кончилась как пророссийская

00:20 18.05.2018 Похоже, Москва научилась обращать "цветные" революции в свою пользу. В этом корреспонденты "Комсомолки" убедились в Ереване, где только что небывалые митинги протестов сменили власть в стране



ДМИТРИЙ СТЕШИН

ВИКТОР ГУСЕЙНОВ



"РУССКИЙ И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ"



От центральной площади Республики до трущоб Еревана всего десять минут неспешным шагом. Пересекаешь пафосный проспект Маштоц, застроенный бутиками, - "золотую милю" древнего города. Сворачиваешь налево в неприметную подворотню, карабкаешься вверх - и через 200 ступенек ты в огромном городе под названием Конд. Улицы без названий, дома без номеров слеплены из глины, камней, современных шлакоблоков, палок, фанеры, старых уличных баннеров и современных стеклопакетов. Дверные проемы погрузились в древний холм, в некоторые дома можно зайти, лишь присев или встав на четвереньки. Здесь нет исторических объектов, это просто трущобы. Их должны были снести в 2006-м, но, как это бывает не только в Армении, программу "слили", деньги освоили, а люди остались. На окраине Конда - храм XVIII века, облицован розовым туфом. При храме школа и курсы английского. Почему английского? "Русский и так все знают" - так мне сказали. Внутри храма прохладно, нет украшений, нет позолоченной бронзы - свечи в отличие от российских церквей стоят в железных ящиках с песком.



Покупаю две свечи и спрашиваю у служителя:



- Я первый раз в апостольской церкви, где поставить за здравие и за упокой?



Служитель отвечает на чистейшем русском, без акцента:



- У нас нет разницы, куда ставить за здравие, а куда за упокой.



В этом ответе было какое-то уныние. Уныние и безнадежность. Хотя даже на холме Конд был слышен почти маршевый мотив гимна революции - песни "Мой шаг". Гимну подпевали тысячи глоток. Толпа на площади раскачивалась к вечернему митингу.



БЕДНОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ



По официальной версии, "абрикосовую" революцию в Армении сделали бедные люди. Выступившие "массовкой". 150 тысяч человек на площади Республики (при населении всей Армении всего 3 миллиона) снесли со своего поста бывшего президента Сержа Саргсяна. Такие толпы полиция не разгоняет, она к ним присоединяется. Всеобщее перекрытие дорог в стране 2 мая, после того как лидера протестов Никола Пашиняна прокатили с креслом премьера на голосовании в парламенте. Полиция даже не пыталась убирать пикеты, а кое-где тусовалась и пела вместе с восставшими.



Единственное и важное уточнение - революции меняют политическую систему, жизненный уклад, экономическую модель государства. Но в Армении все эти преобразования оставили на потом. Вместе с бедностью, коррупцией, монополиями…



- Качать Армению начали со спальных районов и глубинки, - говорит мне ереванский политолог Айк Халатьян, - люди поверили Пашиняну, хотя его программа напоминала кавказский тост: "За все хорошее, против плохого!" Но, с другой стороны, и претензии у людей были такого же порядка: "Почему армяне везде на планете живут лучше, чем на своей родине?"



Вопрос интересный, я задавал его самому себе много раз. Стоит отъехать от Еревана на десять километров, и он сразу же начинает крутиться на языке. Сначала на обочине шоссе ты видишь кафе "СССР" с мастерски сваренными из листового железа фигурами "Рабочего" и "Колхозницы". Кафе, судя по слою пыли на стеклах, закрыто уже не первый год. Когда число закрытых и брошенных кафе, магазинчиков, рынков и автосервисов переваливает за пятый десяток, ты постигаешь смысл увиденного - люди пытались выживать в стране, где не работает экономика и ни у кого нет денег. И у них не получилось. Потому что нет денег. Нет денег на социалку - ты видишь брошенные Дома культуры, разваленные котельные, заброшенные кинотеатры. Пятиэтажки, в которых лишь две-три жилые квартиры. Говоришь с ткачихой из города Ванадзор, которая видит своего отца раз в год - он работает в России и кормит ее, потому что на местную зарплату в 10 тысяч, если перевести в рубли, не прожить даже в армянской глубинке. Говоришь с бабушкой, у которой в квартире одна лампочка, для экономии. И тогда ей пенсии хватит, чтобы вечером минут на 30 включить электрообогреватель. А газом греться бессмысленно - маленький кофейник закипает на плите минут за двадцать. Хотя на входе в Армению подают качественный российский газ. Но его "разбавляют" какие-то "добрые" люди, а тарифы повышают и повышают. И вот эта фантасмагория длится уже третий десяток лет, и никаких позывов или сигналов к улучшению власть народу не давала. Казалось, треть Армении "привыкла" жить за чертой бедности, на 2 доллара в день, как тот ишак, которого цыган почти что научил не есть.



- В конце концов власть полностью потеряла поддержку людей, абсолютно! - горячится политолог Айк. - Их обещания просто перестали слушать. Вот про Пашиняна очень любят говорить - "нет опыта управления". А вот те, кто до него сидел, у них же опыт был! И что в итоге?



Я сам себе ответил на риторический вопрос Айка. В итоге Россия имеет страну-союзника с разваленной экономикой, стоящей на перепутье после мощнейших социальных потрясений.



ТЕПЕРЬ ИЗ АРМЕНИИ БЕГУТ НАВСЕГДА



- Я пока не вижу даже отголосков русофобии на армянском майдане, - заявил я с порога Александру Маркарову, директору армянского филиала Института стран СНГ.



Он согласился:



- Негатив протеста здесь внутренний. Элемент "против" был направлен на проблемы самой Армении, на власть, а вовне как мантра повторялось: "Мы можем поменять в армянской политике все, кроме географии".



Географическое положение Армении, зажатой между не самыми дружественными соседями, было и будет серьезным сдерживающим фактором для любого местного политика. Но я не сдавался:



- Я знаю, откуда может взяться антироссийский и прозападный вектор в этой смуте. Россия дружит с Арменией почти 30 лет…



- Давайте под другим углом посмотрим на проблему, - предложил собеседник. - Первая волна постсоветской эмиграции из Армении началась после страшного землетрясения в Спитаке 1988 года, на него наложились и война в Карабахе, и распад СССР, и внешняя блокада, и спад экономики… Все суммировалось, и народ начал уезжать. Иногда чтобы просто выжить. Сейчас армянская трудовая эмиграция изменилась. Раньше была миграция сезонная, народ жил на два дома - на родине и в России… А сейчас уезжают прямо семьями. Это люди, потерявшие веру в будущее. Качество миграционного потока изменилось. А куда они еще могут поехать?



- На Запад, к диаспоре.



- Нет, они поедут туда, где их принимают. Где людям не надо просить статус беженца или жить нелегально.



- Что может их удержать здесь, в Армении? Вот на что революционеры-реформаторы могут рассчитывать?



- Тут лидирует добывающая промышленность. Это медь, молибден, алюминий - чистое сырье. Не самый лучший вариант. Все это покупает Европа. Есть золото и ювелирная промышленность - вот ее продукция идет в Россию.



Вторая точка роста - сервис и туризм. Вчера я должен был проводить в Ереване конференцию, она не состоялась, в турагентстве мне сказали, что 50% гостей отменили свои путевки - из-за перекрытых митингующими дорог к аэропорту.



- А сельское хозяйство?



- Это всего 12% ВВП, занятие сезонное, риски высокие. Что еще может предложить Армения? Неплохо работающую банковскую систему. Производство энергии - тут уже работают российские инвестиции. Что можно сделать в стране с такой структурой экономики? И таким географическим положением с частичной блокадой. И политической нестабильностью. И внутренними монополиями, связанными с политикой. Все эти факторы создают экономику, которая завязана только на местных олигархов.



- Что может сделать Пашинян?



- Открыть эту систему, сделать ее доступной для инвестиций, понятной. Но просто в риторику инвестор верить не будет, он верит в законы и конкретные шаги навстречу.



Потому что проходили это еще в 88-м году, когда националисты в Ереване говорили: "Армения богатая страна, мы будем продавать коньяк и минералку "Джермук" и будем жить хорошо". В итоге Ереванский коньячный завод продали французам за $25 миллионов… И на этом все.



На прощание Александр Маркаров заметил, что прошлые власти тоже боролись с коррупцией со страшной силой. И даже ездили каждый год отчитываться в Европу, но коррупция отчетов не боится. Я ему напомнил о российской борьбе - губернаторов и министров сажают пачками, вывозят с мешком на голове в Москву, чтобы местные следователи и суды их не пожалели, а зарева победы над коррупцией пока не видать.



Мы вместе повздыхали.



- А с нашей военной базой в Гюмри что будет? Это последний форпост России в Закавказье. Из Грузии и Азербайджана мы давно ушли.



- Ничего с базой не будет до 2044 года - конца срока договора о ней между Москвой и Ереваном. Возможно, условия аренды пересмотрят. Подчеркну - возможно. Армения не может себе позволить диктовать какие-то условия...



Да, как не понимать. Если Россия отсюда уйдет, Армения останется один на один с более мощным и богатым Азербайджаном, который жаждет вернуть любым путем Нагорный Карабах (Арцах), завоеванный армянами в начале 90-х. А значит, война почти неизбежна. И Азербайджан наверняка поддержит Турция - этнически родственная ему страна, граничащая с Арменией с другой стороны границы - как раз там, где сейчас стоит военная база России.



ПОСЛЕСЛОВИЕ



"Агент Пашинян"



Наша командировка в Ереван совпала со страшным "всеармянским скандалом", случившимся после зажигательного выступления публициста Михаила Леонтьева на Радио "Комсомольская правда". Он напомнил, что по опыту Украины и Грузии власть, пришедшая с улицы, как правило, приносит проблемы своей стране и русофобию в отношениях с северным соседом. И должно очень повезти, чтобы этот путь не повторила Армения. Вечно веселый фотокор "Комсомолки" Виктор Гусейнов слегка приуныл и ждал разоблачения себя в Ереване как "азербайджанского шпиона". На деле нам аккредитации в МИД Армении выдали без разговоров, хотя дипломаты наших стран уже вовсю обменивались устными нотами, а армянская диаспора осаждала редакцию "Комсомолки", требуя выдать Леонтьева для ответа.



Арман Бошан, один из самых любопытных экспертов-геополитиков в Ереване, даже встречаться с нами не хотел:



- То, что я вам расскажу, будет не к месту, особенно после заявлений Леонтьева.



Но мы уговорили Армана. Встречались ранним утром в парке у Французской площади. В этот день Никол Пашинян стал наконец-то премьером, и вокруг скверика, где мы беседовали, уже без остановки носились машины с флагами и гудели. Арман морщился, нас тоже немного утомил этот "праздник непослушания". Собеседник не стал тянуть:



- Происходящее не может быть прозападным переворотом, потому что наша власть была и так самая прозападная за всю историю страны. Именно она под Новый год, чтобы не было шума, напринимала документов по ювенальной юстиции, установлению привилегий для ЛГБТ-сообщества, договор о бюджетной помощи Евросоюза. И главное - договор об ассоциации с Евросоюзом. А у него - политическое значение. Вы знаете, что Армения уже подписала договор о закрытии АЭС? И мы теперь будем не продавать энергию, а покупать…



В финале разговора мне показали распечатку с названиями фондов и суммами, которые в Ереване получали из Европы. Одна только Хельсинкская гражданская ассамблея и Хельсинкский гражданский комитет получили в нищей Армении миллион долларов.



- Неужели вы думаете, что Пашинян, придя к власти, поломает эту игру? - спросили мы.



- Во-первых, армяно-российские отношения давно уже на уровне семейных связей, НКО не смогут их перебить, переформатировать. Что касается Пашиняна, он политик, который долгое время выступал с западных позиций, но сейчас начал выступать как пророссийский, он оказался прагматиком. Не исключаю, что он был всегда с Россией, просто "проявлял гибкость". Наличие пророссийских лозунгов - факт, который мы фиксируем на этой "бархатной" революции. Кстати, а вы знаете, почему вашего Сердюкова не посадили?



Арман посмотрел на меня с восточной хитрецой. Я решил ему подыграть конспирологической версией:



- Потому что Запад бы не дал России реформировать армию? Пришлось исполнять клоунаду-прикрытие - с назначением министром обороны бывшего налоговика и директора мебельного магазина?



- И здесь я вижу такие же аналогии. И верю, что Россия сделала верные выводы из прошлых "цветных" революций в республиках СНГ… И вообще научилась им противодействовать или даже обращать в свою пользу. Как в дзюдо.



Праздничный митинг по случаю выборов Пашиняна премьером, который планировался в Ереване до полуночи, уже вечером смыл какой-то библейской мощи ливень. Как будто над Арменией единым махом разрядилось напряжение, копившееся весь последний месяц. Город наконец-то затих, и журналистам "Комсомолки" можно было возвращаться домой.



Нас отвозил в аэропорт знакомый бизнесмен, ярый пашиняновец. Ехал медленно - чтобы выговориться:



- У меня сын учится в Праге, в пансионате. Ты представляешь, у них все неверующие! Над верующими смеются! Они уже в 8-м классе знают, кто гей, а кто лесбиянка. Они конченые, брат! Есть только три страны, которые должны держаться вместе: Россия, Белоруссия и Армения. И все! Так было, и так будет! Я клянусь! Мы не дадим!



От нашего провожатого волнами шла такая энергия, что корреспондентов "КП" размазывало по кожаным креслам "Лексуса". И в эти минуты как никогда мы крепко верили: да, будем вместе! И верим в это по-прежнему, даже вернувшись в Москву.



Не подведите нас, братья армяне. Источник - КП

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