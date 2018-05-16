 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанские демо-оппики анонсировали создание новой движухи - "Жана Казахстан"
23:12 17.05.2018

Казахстанская оппозиция официально объявила о создании движения "Новый Казахстан"

В Алма-Ате представители казахстанской оппозиции, политологи и активисты объявили о создании общественной организации "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан"). Как пишет "Азаттык", новое движение ставит своей целью "налаживание диалога с казахстанскими властями", однако отрицает при этом какие-то "радикальные шаги".

"В первую очередь, это будет собранием интеллектуалов, которые будут давать конкретную, объективную и грамотную оценку законам, принимаемым против народа и демократии", - цитирует СМИ входящего в состав организации политолога и общественного деятеля Расула Жумалы. Члены движения не исключают в дальнейшем трансформации его в политическую партию.

В начале апреля о создании форума с названием "Новый Казахстан" эти активисты заявляли в Брюсселе на встрече с бывшим премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным. В интервью "Фергане" Кажегельдин заявлял, что "формат форума избран не случайно". "Такой формат позволяет собраться вместе людям, которые во многом друг с другом и не согласны касательно будущего своей страны, - говорил Кажегельдин. – Там есть определенные расхождения во взглядах среди членов этого форума по поводу языка, по поводу места коренной национальности, по поводу геополитической ориентации". При этом всех объединяет понимание ситуации, "где мы находимся" и осознание, что надо что-то делать, "когда Назарбаев уйдет от власти". Кажегельдин также заявил о необходимости создания новой Конституции.

Известно, что к созданию движения скептически относится олигарх Мухтар Аблязов, живущий за рубежом и возглавляющий запрещенное в Казахстане движение "Демократический выбор Казахстана". В свою очередь, некоторые участники организации "Новый Казахстан" высказывались против действий Аблязова и его команды.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526587920
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