|Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" Белуджистана - Салмана Бадени
22:45 17.05.2018
Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Белуджистан Салмана Бадени, 17 мая передает агентство Reuters.
Согласно опубликованному заявлению военных, Бадени был уничтожен в среду 16 мая во время рейда на окраине Кветты. Во время рейда также были убиты двое рядовых боевиков группировки и позднее - пятеро террористов-смертников, пытавшихся "отомстить" за убитого главаря.
Группировка, считающаяся отделением "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является второй по силе в Пакистане. Самой мощной исламистской группировкой в стране является пакистанский "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).