Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" Белуджистана - Салмана Бадени

22:45 17.05.2018 Военные Пакистана уничтожили главаря группировки "Лакшар-э-Джангви" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Белуджистан Салмана Бадени, 17 мая передает агентство Reuters.



Согласно опубликованному заявлению военных, Бадени был уничтожен в среду 16 мая во время рейда на окраине Кветты. Во время рейда также были убиты двое рядовых боевиков группировки и позднее - пятеро террористов-смертников, пытавшихся "отомстить" за убитого главаря.



Группировка, считающаяся отделением "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является второй по силе в Пакистане. Самой мощной исламистской группировкой в стране является пакистанский "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526586300

Новости Казахстана

