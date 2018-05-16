Асад совершил секретный блиц-визит к Путину в Сочи

22:31 17.05.2018 Путин провел в Сочи переговоры с Асадом



Президент Сирии отправит представителей для работы над Конституцией страны





Президент Сирии Башар Асад сегодня прилетал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Визит состоялся в режиме совершенной секретности, и пресс-секретарь российского президента сообщил о нем журналистам, лишь когда самолет Асада приземлился в Дамаске.



- Хочу поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями, - приветствовал гостя Владимир Путин. - Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса.



Президент России подчеркнул, что следующая задача – это экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации.



- Хотел бы поздравить вас с началом нового президентского срока, - ответил Асад. - Считаю, что этот успех на выборах является доказательством правильности вашей политики и внутри страны, и на международной арене. Российский народ видит, что благодаря вашим действиям позиции вашей страны становятся все крепче на международной арене.



Асад отметил, что с последней встречи несколько месяцев назад произошло много позитивных изменений.



- Площадь, которую контролируют террористы, стала гораздо меньше, - сказал он. - За последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома, на пути – еще миллионы сирийцев. Стабильность улучшается, и все это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность. Однако мы вместе с вами и другими партнерами и друзьями будем и дальше твердо двигаться вперед. Хотел бы отдельно поблагодарить российские вооруженные силы, в особенности Воздушно-космические силы, которые сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом в последний период.



Через несколько часов после переговоров президенты сделали заявления.



- Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии, - сказал Путин. - Отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса. Президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение Президента Сирии и всячески будет его поддерживать.



Он особо подчеркнул, что сейчас очень важно предпринять срочные шаги для восстановления экономики Сирии - "давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов".



- В первую очередь, мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно, - согласился Асад. - Благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома. Хотел бы поблагодарить президента России за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам.



Асад отметил рост инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии.



- Мы обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны, - обрисовал он перспективу. - Сегодня я подтвердил Президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию. Это будет сделано как можно скорее.



Коснулись в разговоре и проблемы находящихся в стране иностранных военных.



- Исходим из того, что в связи со значительными победами сирийской армии в борьбе с терроризмом, и с началом политического процесса иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики, - заявил Путин.



Дмитрий СМИРНОВ

dimsmirnov175@dimsmirnov175 Источник - kp.ru

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