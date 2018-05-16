На Донбасс-фронте подорвались НАТОвские вояки - 3 "двухсотых" канадца и 2 "трехсотых" амера

22:22 17.05.2018 На Донбассе в результате подрыва на мине погибли военные инструкторы НАТО.



Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил ДНР.



"Ранее мы заявляли, что украинские боевики готовят в ближайшие дни провокацию против военнослужащих НАТО, прибывших для помощи ВСУ в зону ООС. Жертвы в результате провокации среди иностранных военнослужащих необходимы были властям Украины для обвинения ВС ДНР в агрессии и обоснования необходимости выделения Западом летального оружия", - отметили в командовании.



"Так, по данным нашей разведки, сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских боевиков в районе н. п. Авдеевка командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине. В результате чего трое натовских военнослужащих из Канады погибло и двое из США получили ранения. Также имеется информация о ранении троих сопровождавших из числа украинских боевиков", - рассказали в ВС ДНР.



"Данный случай украинское командование намерено выдать за нападение нашей ДРГ", - подчеркнули в ведомстве. Источник - rusvesna.su

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