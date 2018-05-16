В Актюбинской области задержан заместитель начальника ДВД Аншыбаев

21:11 17.05.2018 Установлены факты хищения при проведении ремонтно-строительных работ.



16 мая был задержан заместитель начальника ДВД Актюбинской области Аншыбаев А.К., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.



Как отмечается в сообщении, в ходе досудебного расследования, проводимого антикоррупционной службой установлены факты хищения при проведении ремонтно-строительных работ.



""16 мая 2018 года по подозрению в совершении указанного преступления антикоррупционной службой задержан заместитель начальника ДВД Актюбинской области Аншыбаев А.К.", - говорится в пресс-релизе."



Досудебное производство по факту нарушения законодательства о государственных закупках должностными лицами ДВД Актюбинской области начато Управлением собственной безопасности и в дальнейшем передано в Антикоррупционную службу. Источник - Zakon.kz

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