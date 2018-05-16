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Сборная Узбекистана по футболу выиграла ЧМ... среди детей-сирот
20:27 17.05.2018

Сборная Узбекистана стала чемпионом мира по футболу среди детей-сирот

Сборная Узбекистана выиграла Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот в Москве. В финале узбекистанцы, которые принимали участие в турнире впервые, в серии послематчевых пенальти обыграли действующих чемпионов соревнований - сверстников из Пакистана.

Несмотря на то, что в заключительный день турнира планировалось лишь две встречи - женский финал Бразилия-Танзания и мужской – Узбекистан-Пакистан – на стадион приехали все участники соревнований. Вчерашние соперники выступали в роли болельщиков. Например, девочки из сборных Казахстана, России, Индии и ребята из Таджикистана, Белоруссии, России поддерживали национальную команду Узбекистана. Так что узбекистанцы чувствовали себя как дома.

На предматчевой тренировке голкипер национальной команды Узбекистана Сергей Исламов получил ушиб плеча. После длительного массажа тренер Джамшид Асадов все-таки повел вратаря к медикам. Футболисты сказали, что запасного вратаря нет, но на случай травмы Сергея место в рамке займет один из полевых игроков. Исламов в итоге вышел в основном составе и не подвел, став лучшим игроком матча.

Для узбекистанцев встреча складывалась нервно. Пакистан владел территориальным преимуществом и много атаковал, выручал Исламов. Футболисты Узбекистана больше оборонялись, однако забили первыми: ценой травмы нападающий Руслан Котов отправил мяч в ворота соперника. До перерыва пакистанцы отыгрались и имели еще несколько хороших возможностей, чтобы выйти вперед. Асадов подбадривал футболистов, внушал подопечным, что пакистанцы сломлены, а пропущенный гол – чистая случайность. Во второй половине встречи Пакистан продолжил гнуть свою линию, но уверенные действия Исламова и надежная игра обороны во главе с капитаном - лучшим защитником соревнований Азизом Эсенбаевым - не оставили шансов нападающим соперников.

Сборная Узбекистана. Фото "Фергана"

В серии послематчевых пенальти героем вновь стал вратарь Узбекистана. При счете 5:5 Исламов забил сам, а затем отбил удар с точки, завоевав для команды золотые медали. Реализовал свой пенальти и лучший форвард турнира - травмированный Руслан Котов.

"Мы знали, что игра будет сложной, но я постоянно говорил ребятам, что мы сильнее. Мы верили до конца, что победим. Все ребята – настоящие герои. У нас на подготовку был лишь месяц. Мы тренировались целыми днями, и это принесло свои плоды. За это время мы стали настоящей семьей, а это – один из важнейших факторов успеха", - рассказал "Фергане" Джамшид Асадов.

В женском финале победу одержали бразильянки, победившие Танзанию со счетом 1:0. Команда девочек из Казахстана заняла итоговое девятое место из двенадцати. Мальчики из Таджикистана заняли шестое место.

Чемпионат проходил в Москве с 11 по 16 мая. В групповом этапе команда из Узбекистана обыграла Россию со счетом 2:0 и сыграла вничью с Пакистаном (0:0). В четвертьфинале футболисты победили Непал (2:1), а в полуфинале - Бурунди (1:0).

Всего в чемпионате участвовали 24 команды девушек и юношей в возрасте от 14 до 17 лет из 21 страны. Почетным гостем заключительного дня соревнований стал бразильский футболист, чемпион мира 2002 года Жилберту Силва. Он также принял участие в церемонии награждения.

Организаторы международных соревнований - компания "МегаФон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.

Источник - fergananews.com
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