Назарбаев заявил о 13-кратном снижении уровня бедности в Казахстане. Поди проверь...

20:12 17.05.2018 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уровень бедности в стране снизился более чем в 13 раз - до 3%. "Казахстан реализует активную социальную политику: бедность в стране уменьшена в 13 раз - от 40 до 3%, уровень безработицы снижен [опустился] ниже 5%", - цитирует выступление Назарбаева на Астанинском экономическом форуме Inform.kz.



Президент Казахстана не уточнил, за какой период времени это произошло. Между тем, по данным экономистов Всемирного банка (ВБ), уровень бедности в Казахстане в 2016 году вырос почти до 20%, а к 2019 году снизится до 17%. При этом постоянный представитель ВБ в Казахстане Ато Браун уточнил, что такой показатель возможен, если учитывать ежедневный прожиточный минимум по стандартам ООН - то есть $5 в день.



В докладе UNICEF за 2002 год приводятся следующие данные: уровень бедности в Казахстане в 1992 году составлял 25%, в 1999 - 43,4%. При этом, по данным комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2016 году составила 2,6%, сократившись за пять лет в полтора раза. Источник - Inform.kz

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