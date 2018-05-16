 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.05.2018
20:27  Сборная Узбекистана по футболу выиграла ЧМ... среди детей-сирот
20:12  Назарбаев заявил о 13-кратном снижении уровня бедности в Казахстане. Поди проверь...
20:09  Ю.Тимошенко инициировала в УкрРаде импичмент Порошенко
20:03  В Узбекистане правительственная комиссия займется внедрением исламского банкинга
20:01  Ахысхаистан – единая историческая родина нескольких тюркских этносов, - Н.Мамедов
19:35  Украинские газопроводы в принципе больше не нужны, - Die Welt
19:18  Американские гимнастки отсудили у доктора-педофила Нассара полмиллиарда долларов
19:16  Рахмон реорганизует энергохолдинг "Барки точик"
19:11  Сельское хозяйство Киргизии. Смертельная инъекция капитализма, - С.Кожемякин
17:12  Нагорный Карабах должен напрямую участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, - В.Баласанян
11:28  Путин: срок четвертый. Инаугурация, программа, правительство, прогноз
11:26  Foreign Policy: Нетаньяху нужен конфликт с арабами, чтобы сохранить власть
11:24  Русские и евреи: два народа одного Бога, - А.Халдей
11:20  Гюльчатай открыла личико. Трамп принял Мирзиеева как родного (видео)
09:36  Ким Чен Ын повышает ставки накануне встречи с Трампом. КНДР пригрозила отказаться от саммита, - "НГ"
09:34  "ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула" - Эрдоган
09:09  Пафосная богадельня. Елбасы торжественно открыл 10-й "Астанинский экономический форум"
08:59  Торговать в нац-валюте. Вся надежда на панда-бонды, - Джахит Сарачоглу
08:23  Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:18  Украинский колорит русской Смуты-2, - А.Пыжиков
08:03  Смерть либерального миропорядка, - Л.Савин
08:00  Спились с верного пути. В Казахстане – алкогольный бум. Растет как производство, так и потребление
07:40  Иранский газ останется в земле. Total уходит из-за санкций США
07:36  В Москве "самоубился" Ю.Котлер - экс-банкир и член высшего совета "Единой России", опасный свидетель по делу Дворковича-Магомедовых
07:31  Китайские авианосцы еще себя покажут, - Иомиури симбун
07:25  Мининформ Казахстана предложили разместить базовые серверы игр Counter-Strike и Dota2 на своей территории
07:12  Над обрывом в море. К какой войне готовится Китай, расширяющий свои прибрежные авиабазы
07:06  ЕС хочет сыграть с США в иранские санкционные прятки, - "НГ"
06:09  Революция в Армении продолжается. Пашинян получил поздравление от Трампа и акции протеста, - Ю.Рокс
01:05  День победы Хизбаллы, - А.Ежова
00:59  Власть по партбилетам. В Казахстане начали борьбу с самовыдвиженцами
00:27  В Узбе аккредитовано первое американское СМИ - достославный "Голос Америки"
00:09  Палестинский кризис может развести Анкару и Баку по разным углам
00:08  Афганистан - боевики наступают, полицейские увольняются
00:07  Господин назначил меня любимой женой!... Трамп обласкал Мирзиеева в Овальном кабинете
00:04  Daily Sabah: США настойчиво пытаются взорвать Ближний Восток
Среда, 16.05.2018
21:26  Трампизм - это заразно? Украине нужно взорвать путинский мост в Крым, - призывают американские СМИ
21:21  Депутаткой КырПарламента стала известная неадекватка Клара-Самат (она же - Кабилова)
21:13  Армия Асада взяла в плен французский спецназ - 60 трусливых рыл
21:09  "Человек снова задумался о звездах", - Сергей Лукьяненко
20:11  Религиозные объединения в Казахстане обяжут отчитываться о пожертвованиях
20:00  Война США и Израиля с Ираном – враждебный акт против Армении и России, - В.Погосян
17:13  Призовой фонд III Всемирных игр кочевников составит 28 млн сомов
11:55  Прокуратура Литвы запросила пожизненный срок для 93-летнего маршала СССР Язова
11:51  Роза Рымбаева: моя музыка - не тойский формат
11:46  Мархамат! Новую Таштюрьму впервые показали изнутри (фото)
11:45  Исчезновение малайзийского "Боинга": эксперт оценил новую версию
09:37  Война куполов и панцирей. В сирийском небе разыгралась полноценная воздушная битва, - "ВПК"
09:28  Политическая геология. Почему китайцы добычливее, чем россияне? - Л.Шипилов
09:05  Не знаешь кыргызского языка – лишишься должности, - Вера Беделбек
09:03  Таджикские и кыргызские пограничники разбираются. Кому у кого просить прощения, - Т.Мураталиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ю.Тимошенко инициировала в УкрРаде импичмент Порошенко
20:09 17.05.2018

Депутаты Верховной Рады Украины инициируют импичмент президента Петра Порошенко, сообщил депутат Юрий Деревянко.

"51 депутат Верховной Рады Украины поставил свою подпись под заявлением, которое позволит начать процедуру отстранения от власти президента Украины П. Порошенко", - написал Ю. Деревянко на своей странице в Facebook.

По его словам, среди подписавшихся – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также несколько депутатов из правящего "Блока Петра Порошенко".
"Я уверен, что у нас есть все шансы в скором времени получить 226 необходимых подписей", - отметил он.

Также он написал, "каждый народный депутат, который отказывается подписывать заявление и будет саботировать этот процесс, станет известен".

"Украинцы узнают, кто является настоящим оппозиционером и патриотом, а кто до последнего покрывает коррупцию высшей власти!", - подчеркнул политик.

"Мы слышали из СМИ, в том числе и международных, о так называемых "панамских офшорах" П. Порошенко, об аферах при закупке топлива для армии "Трейд Коммодити", о коррупции на закупках военной техники на заводах П. Порошенко, о схеме "Ротттердам +", которая дает сверхприбыли, возможно, и президенту", - приводит слова Ю. Деревянко "Украинская правда".

Как отмечается, Ю. Деревянко состоит в партии "Рух новых сил" депортированного из Украины Михаила Саакашвили, он начал сбор подписей по инициативе бывшего президента Грузии. По словам депутата, импичмент позволит "расследовать возможные преступления" П. Порошенко.

По украинскому законодательству для обсуждения на пленарном заседании и принятия решения об инициировании вопроса об отстранении президента требуется 226 голосов.

Айжан Бильченко.

Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526576940
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  