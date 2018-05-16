Ю.Тимошенко инициировала в УкрРаде импичмент Порошенко

20:09 17.05.2018 Депутаты Верховной Рады Украины инициируют импичмент президента Петра Порошенко, сообщил депутат Юрий Деревянко.



"51 депутат Верховной Рады Украины поставил свою подпись под заявлением, которое позволит начать процедуру отстранения от власти президента Украины П. Порошенко", - написал Ю. Деревянко на своей странице в Facebook.



По его словам, среди подписавшихся – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также несколько депутатов из правящего "Блока Петра Порошенко".

"Я уверен, что у нас есть все шансы в скором времени получить 226 необходимых подписей", - отметил он.



Также он написал, "каждый народный депутат, который отказывается подписывать заявление и будет саботировать этот процесс, станет известен".



"Украинцы узнают, кто является настоящим оппозиционером и патриотом, а кто до последнего покрывает коррупцию высшей власти!", - подчеркнул политик.



"Мы слышали из СМИ, в том числе и международных, о так называемых "панамских офшорах" П. Порошенко, об аферах при закупке топлива для армии "Трейд Коммодити", о коррупции на закупках военной техники на заводах П. Порошенко, о схеме "Ротттердам +", которая дает сверхприбыли, возможно, и президенту", - приводит слова Ю. Деревянко "Украинская правда".



Как отмечается, Ю. Деревянко состоит в партии "Рух новых сил" депортированного из Украины Михаила Саакашвили, он начал сбор подписей по инициативе бывшего президента Грузии. По словам депутата, импичмент позволит "расследовать возможные преступления" П. Порошенко.



По украинскому законодательству для обсуждения на пленарном заседании и принятия решения об инициировании вопроса об отстранении президента требуется 226 голосов.



Айжан Бильченко. Источник - kyrtag.kg

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