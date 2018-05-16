В Узбекистане правительственная комиссия займется внедрением исламского банкинга

20:03 17.05.2018 В Узбекистане будет создана комиссия по разработке и внедрению принципов исламского банковского дела и финансов. Об этом говорится в проекте постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по созданию инфраструктуры исламского банковского дела и финансов в Республике Узбекистан", опубликованном на официальном сайте правительства страны.



На комиссию будут возложены задачи по создание в республике необходимой инфраструктуры для внедрения новых принципов банковского дела и финансов, таких как запрет на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение с предпринимателем прибыли и убытков пропорционально долям участия в проекте, а также других принципов исламского финансирования. Также комиссия будет заниматься организацией работ по созданию финансовой инфраструктуры для осуществлению страховой (такафул) и лизинговой (иджара) деятельности, операций с ценными бумагами (сукук) и других операции на основе исламского банкинга.



Эта же комиссия должна организовывать информирование населения и субъектов предпринимательства о новом виде финансовых услуг.



Добавим, что в соседнем Афганистане 25 апреля официально открылся первый в стране исламский банк. Исламский банк Афганистана (ИБА) проводит следующие операции, которые в исламе относятся к категории халяльных, то есть разрешенных шариатом: совместное управление инвестированием, операции мудараба и аренда на принципах иджара. Мудараба - вид долевого участия в предпринимательстве, когда одна сторона предоставляет капитал, а другая занимается управлением бизнесом. Принцип иджара предполагает заключение договора аренды или лизинга по условиям которого, одна сторона (собственник) приобретает и сдает внаем другой стороне (съемщику) некое имущество (как движимое, так и недвижимое) на определенный срок, за что получает вознаграждение в виде арендных платежей, размер которых согласовывается сторонами заранее.



Также ранее сообщалось, что в Таджикистане приступили к созданию первого в стране исламского банка - им станет "Сохибкорбанк". В нем уже начались трансформационный процессы. Ожидается, что в начале 2019 года банк начнет функционировать по принципам исламского банкинга. Руководство "Сохибкорабанка" считает, что переход на новые принципы работы позволит "вернуть доверие жителей Таджикистана к банковской системе", которое было подорвано затяжным банковским кризисом в стране. Источник - fergananews.com

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