Американские гимнастки отсудили у доктора-педофила Нассара полмиллиарда долларов

19:18 17.05.2018 Гимнастки, ставшие жертвами доктора-педофила, получат компенсацию в полмиллиарда долларов









Несколько американских гимнасток, которые были жертвами доктора-педофила Ларри Нассара и подали на него в суд за домогательства и изнасилования, в том числе несовершеннолетних, заключили соглашение о компенсации с самим врачом и Университетом штата Мичиган.



Согласно ему, университет, который взял на работу врача, выплатит женщинам в общей сложности $500 млн. $425 млн разделят между собой те, кто подал иск (всего это 332 женщины), а еще $75 млн будут отданы в фонд, который будет помогать другим жертвам Нассара, если они решатся сообщить о себе. ​



Скандал с доктором стал самым крупным в американском спорте за последнее десятилетие. Нассар уже совокупно получил 175 лет тюрьмы по нескольким обвинениям: помимо изнасилований, домогательств по отношению к несовершеннолетним, это еще и хранение детского порно.



"Я прошу дать ему самый строгий приговор": эмоциональные выступления гимнасток США на процессе Ларри Нассара











Во время процесса более ста женщин выдвинули обвинения против 54-летнего доктора, в том числе среди истиц были олимпийские чемпионки Александра (Эли) Райсман и Джорди Вибер. 144 женщины дали свидетельские показания против Нассара. Все руководство Федерации спортивной гимнастики США в результате скандала ушло в отставку, так как многие истицы в суде заявили, что представители Федерации покрывали доктора и не обращали внимания на жалобы, которые на него поступали, в том числе от несовершеннолетних гимнасток. ​



Советник университета Роберт Янг заявил, что в университете "довольны хотя бы тем, что соглашения о компенсациях, которое было бы справедливым для жертв Нассара, в принципе удалось достичь".



Нассар с 1997 года работал в больнице при Университете штата Мичиган, где также преподавал. До того, как пациентки Нассара начали говорить, он был известным спортивным врачом, к нему приезжали пациенты со всей страны. В самом университете до начала процесса не подозревали о его наклонностях.



Доктор начал работать с Федерацией спортивной гимнастики США еще в 1986 году, а в 1996 году он стал главным врачом организации. Нассар был врачом сборной по гимнастике США на Олимпийских играх в 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012 годах.

17 Май, 2018 Источник - centralasian.org

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