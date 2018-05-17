 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Рахмон реорганизует энергохолдинг "Барки точик"
19:16 17.05.2018

В Таджикистане решили реорганизовать энергохолдинг "Барки точик"



Эмомали Рахмон, глава правительства Таджикистана, подписал постановление о реорганизации компании "Барки точик".

Постановление опубликовано 16 мая Министерством юстиции Таджикистана. На базе компании "Барки точик" будут созданы два новых акционерных общества – ОАО "Передающие электрические сети" и ОАО "Распределительные электрические сети", говорится в постановлении правительства Таджикистана.

Глава правительства поручил Минэнерго РТ совместно с компанией "Барки точик" и Налоговым комитетом страны в трехмесячный срок "определить имущественные права и обязанности указанных акционерных обществ и представить Госкомимуществу".

План реструктуризации энергокомпании был утвержден правительством РТ в 2011 году. Финансирование реструктуризации "Барки Точик" составляет 7 млн 231 тыс. 400 евро. В качестве исполнителя плана реструктуризации была привлечена международная консалтинговая компания Corporate Solutions.

Напомним, энергохолдинг "Барки точик" по итогам 2017 года был назван в числе крупных должников по налогам. Глава Налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзода в начале февраля сообщил журналистам, что сумма задолженности "Барки точик" по налогам за прошлый год составила 101 миллион сомони ($11,5 млн).

"Барки Точик" является держателем, переданного правительством Таджикистана пакета акций акционерных обществ, действующих в области электроэнергетики, а также осуществляет право владения, пользования, распоряжения имуществом предприятий и учреждений, переданных в еë управление. В состав "Барки Точик" входят 24 акционерных энергетических объектов, десять из которых являются распределительными компаниями, в которых работают более 12 тысяч человек."Барки точик" также осуществляет торговлю электричеством с соседними странами.

17 Май 2018

Источник - centralasian.org
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