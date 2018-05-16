Сельское хозяйство Киргизии. Смертельная инъекция капитализма, - С.Кожемякин

19:11 17.05.2018 Власти Киргизии озаботились состоянием сельского хозяйства и заявили о намерении провести серию реформ. Однако коренным образом изменить ситуацию предложенные меры вряд ли смогут. Не затрагивая основы проблем, инициативы остаются имитацией активности в ключевой для республики отрасли.



ЕДВА ПРИСТУПИВ к исполнению своих обязанностей, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал развитие экономики своим приоритетом. Особое внимание уделялось при этом сельскому хозяйству. С тех пор сделано немало, правда… в основном пока на бумаге. В январе глава государства подписал указ об объявлении 2018-го Годом развития регионов. Как отмечалось в документе, данное решение призвано "заложить основы коренных изменений политики поддержки и социально-экономического развития регионов, принять долгосрочные программы для каждого из них".



Более конкретными стали другие инициативы. Несколько месяцев назад в правительстве сообщали о планах по реформированию министерства сельского хозяйства. Как отмечалось, штат ведомства слишком раздут, и из 5,3 тысячи сотрудников будут уволены как минимум 500. "В последние годы в министерстве не было реформ. Минсельхоз, мы все знаем, стал просто статистом", - объяснил необходимость этого премьер-министр.



Доля правды в его словах есть. Государственная политика в сфере сельского хозяйства фактически отсутствует. Бюджетные расходы на эту отрасль составляют всего 1,5 миллиарда сомов (1,25 млрд руб.), причем почти половина суммы идет на зарплату сотрудникам министерства. Обязанности последних сводятся почти исключительно к мониторингу ситуации и рекомендациям сельхозпроизводителям. Так, например, в этом году аграриям посоветовали выращивать сахарную свеклу. Что же касается таких действительно важных операций, как снабжение крестьян семенами, удобрениями, доступными кредитами и техникой, организация перерабатывающих производств и так далее, то минсельхоз в лучшем случае имеет к этому косвенное отношение. Почти все отдано на откуп частникам, и аграриям предложено выживать самостоятельно. Ни о каком систематическом субсидировании производителей или госзакупках сельхозпродукции речи даже не идет.



Однако планы властей сильно отдают популизмом. Позволив сэкономить несколько миллионов сомов, они не в состоянии даже частично преодолеть накопившиеся проблемы. Правительство не собирается пересматривать порочный курс, начатый в 1990-х годах, а потому все косметические меры служат единственной цели - демонстрации бурной деятельности.



Руководствуясь либеральными догмами, власти Киргизии боятся признать, что причиной кризиса стал именно капитализм. В советское время сельское хозяйство было одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей, на долю которой приходилось 38 процентов экономики республики. Из 576 колхозов и совхозов большинство - свыше 80 процентов - к 1991 году были рентабельными и почти полностью обеспечивали страну продовольствием. Уровень переработки сельхозпродукции достигал 50 процентов. Пищевая промышленность включала многочисленные мясокомбинаты, молочные, сахарные, хлебобулочные, маслоэкстракционные, кондитерские, консервные заводы - всего более 700 предприятий.



После развала СССР коллективные хозяйства были распущены, а земля - разделена между крестьянами. На сегодняшний день в стране существуют 335 тысяч фермерских хозяйств со средним наделом 2,5 гектара. Подавляющее большинство их собственников не имеют представления о правилах возделывания земли, испытывают огромный дефицит в технике, удобрениях, семенах, а производство носит не товарный, а натуральный характер. Физический износ сельхозтехники превысил 90 процентов, а покупать новую фермеры не в состоянии. В прошлом году ими было приобретено в лизинг всего 363 единицы сельхозтехники.



Скромные результаты имеет запущенная несколько лет назад программа по выдаче доступных кредитов. Недавно было объявлено о начале очередного ее этапа, во время которого будут выдаваться трехлетние займы под 6-10 процентов годовых. Но пользуется кредитами лишь небольшая часть крестьян. Так, в 2017 году их получили лишь 15 тысяч фермеров.



Отдельная тема - социальная инфраструктура. Около миллиона жителей сел не имеют доступа к чистой питьевой воде. От решения этой проблемы власти практически отказались, переложив ее на зарубежных финансовых доноров. К примеру, базирующаяся в США Международная ассоциация развития объявила недавно о дополнительном выделении 36 миллионов долларов на проект "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии".



Мелиоративные работы на селе свернуты, в результате чего происходит засоление почвы и она становится непригодной для обработки, падает урожайность. Площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась за годы независимости на 150 тысяч гектаров. Происходит деградация пастбищ, прекратилась селекционная работа, что негативно сказывается на животноводстве. Поголовье овец после 1991 года сократилось вдвое, домашней птицы - втрое, свиней - в 8 раз.



Как итог, удельный вес сельского хозяйства в ВВП уменьшился до 15 процентов - при том что в этой сфере занята треть трудоспособного населения. Это свидетельствует о крайне низкой эффективности аграрного сектора. Одним из фактором стал глубокий кризис пищевой промышленности. Перерабатывается лишь 12 процентов выращенной продукции.



Отсутствие достаточных перерабатывающих мощностей и господдержки, раздробленность на мелкие хозяйства сводят практически к нулю экспортный потенциал аграрной отрасли. Не помогло даже вступление республики в Евразийский экономический союз: подавляющее большинство производителей попросту не соответствуют его техническим регламентам. Например, из 84 убойных пунктов только три отвечают стандартам ЕАЭС, до сих пор не завершено строительство необходимых ветеринарных и фитосанитарных лабораторий.



Первым шагом к решению катастрофической ситуации должно стать возрождение коллективных хозяйств. На сегодняшний день в Киргизии существуют 420 кооперативов, и большинство из них демонстрируют показатели, выгодно отличающие их от мелких фермерских хозяйств. Например, яйценоскость кур в них в два с лишним раза, а надои молока - на четверть выше.



Однако, постоянно говоря о необходимости кооперации, чиновники все эти годы не оказывали коллективным хозяйствам никакой поддержки. Позитивным сигналом стало предложение правительства освободить кооперативы от налога на прибыль, НДС на поставку сельхозпродукции и НДС на импорт основных средств. Но продолжит ли эту работу новое правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева, пока неизвестно. Как и то, последуют ли другие шаги, без которых все разговоры о возрождении сельского хозяйства останутся пустым сотрясанием воздуха.



Сергей Кожемякин



Источник: "Правда", №49 (30692), 17 мая 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

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