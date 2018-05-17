Нагорный Карабах должен напрямую участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, - В.Баласанян

17:12 17.05.2018 На вопросы ИА "Реалист" отвечает секретарь Совета безопасности Республики Арцах



Интервью



ИА "Реалист": США и Израиль нагнетают напряжение вокруг Ирана. Сказывается ли это напряжение сегодня на границе Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана?



Виталий Баласанян: Напряжение чувствуется с апрельских событий 2016 года. Когда же в Армении начался революционный период, Азербайджан усилил передний край. Напряженность сохраняется. Обстрелов практически нет. Стреляют из стрелкового оружия. На фронте сейчас спокойно. 15 дней назад ВС Азербайджана стягивали бронетехнику и артиллерию к рубежам Армии обороны Нагорного Карабаха на расстояние от 7 до 20 километров. Потом они отвели силы. Тем не менее на боевом дежурстве у Азербайджана стоят самоходные орудия, танки, бронетехника и артиллерия. Усиление в настоящее время не наблюдается.



ИА "Реалист": Как политические изменения в Ереване сказались на морально-психологическом состоянии Армии обороны Нагорного Карабаха?



Виталий Баласанян: Мой вывод состоит в следующем: даже в 1988 году, когда началось Карабахское движение, на улицах не было столько людей, как в наши дни. Сейчас дух армянского народа и Армии обороны Нагорного Карабаха находится на подъеме. На очень высоком уровне.



ИА "Реалист": Армянская диаспора внимательно следит за событиями в Карабахе и Армении. Чем армянин, проживающий за пределами исторической Родины, может помочь Арцаху?



Виталий Баласанян: Армяне привержены идее братства и взаимовыручки. Война в апреле 2016 года показала, что армянин, вне зависимости от страны проживания, помогает Родине и кровью, и деньгами. Это его долг. Думаю, что данный принцип сохранился и по сей день. В дни апрельской войны я, будучи командиром Аскеранского оборонительного района, получил множество звонков от своих сослуживцев из России, Ирана, Сирии, Ливана и других стран. Более 70% людей, которые ранее служили под моим командованием, приехали в течение суток, стояли вместе с нами в окопах.



ИА "Реалист": Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Арцах должен быть представлен в переговорном процессе по урегулированию. Как Вы оцениваете данную инициативу?



Виталий Баласанян: Арцах и Азербайджан – противоборствующие стороны. Это всегда было так, в настоящее время ничего не изменилось. Армения не является противоборствующей стороной. Напомню, что Карабах отодвинули от переговорного процесса в годы президентства Роберта Кочаряна. Хотя на Будапештском саммите карабахская сторона участвовала в переговорах на полноправной основе.



Поэтому и сейчас Нагорный Карабах должен быть представлен на переговорах по урегулированию конфликта. То есть напрямую в них участвовать. В свою очередь, Армения может выступить гарантом безопасности народа Карабаха и посредником между Арцахом и Азербайджаном. Разумеется, переговоры должны проходить под эгидой Минской группы ОБСЕ.



ИА "Реалист": Каким Вы видите будущее Арцаха? Будет ли Степанакерт признан столицей второго армянского государства или же Арцах войдет в состав Армении? У греческого народа, например, два государства. У арабов порядка 20 государств.



Виталий Баласанян: После того как Нагорный Карабах будет признан международным сообществом как независимое государство, мы проведем референдум, на котором народ Арцаха сам определит свое будущее – войдет в состав Армении или же сохранит независимый статус. В судьбе Карабаха присутствует доля каждого армянина, который воевал и организовывал мирную жизнь. Так что участие в референдуме граждан Арцаха, Армении и диаспоры – обязательное условие. В определении будущего Арцаха мы должны руководствоваться мнением всего армянского народа.



Виталий Баласанян – армянский военачальник, герой Арцаха, генерал-майор, секретарь Совета безопасности Республики Арцах, специально для ИА "Реалист"

Степанакерт, 17.05.2018, Источник - realtribune.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1526566320

Новости Казахстана

