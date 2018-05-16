Путин: срок четвертый. Инаугурация, программа, правительство, прогноз

11:28 17.05.2018 Александр Нагорный

Николай Коньков



Триумфально продлив по итогам выборов 18 марта 2018 года свои президентские полномочия на новый, уже четвертый по счету, конституционный срок, Владимир Путин почти встал в один ряд с такими знаковыми для нашего Отечества властителями, как Иван Грозный, Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин. Почти, но не полностью, - поскольку предстоящий шестилетний период, судя по всему, окажется самым сложным (хотя, возможно, еще не последним) в истории его правления. Конфликт между "коллективным Западом" и "путинской" Россией продолжает развиваться по нарастающей траектории, и это развитие происходит настолько стремительно, что его кульминация и развязка вряд ли могут произойти позже 2024 года. Скорее всего - намного раньше. И от того, какими окажутся результаты данного столкновения, будет зависеть не только место действующего российского президента в истории нашей страны, но прежде всего - сама эта история Российского государства. Груз ответственности, лежащий на Путине "здесь и сейчас", чрезвычайно велик, угрозы и риски - запредельно высоки.



Пока в Кремле делают все возможное, чтобы избежать фронтального столкновения с Западом, то есть прежде всего - с Соединенными Штатами. Значит ли это, что российский президент (как и его ближайшее окружение) до сих пор надеется избежать такого столкновения, сомневается в его неизбежности? Сегодня все чаще проводят параллели между Путиным и Сталиным. Но не слишком ли нынешняя ситуация становится похожей на ситуацию перед 22 июня 1941 года? В частности, израильский разведчик Яков Кедми раз за разом на передачах Владимира Соловьева с отчаянием говорит, что против России объявлена и уже вовсю ведется тотальная война. Пока - "гибридного" характера. О том же говорят такие американские "диссиденты", как Линдон Ларуш и Пол Робертс. И дело ведь не только в чьих-то словах. Начиная с победы киевского "евромайдана" в феврале 2014 года, линия на конфронтацию с Россией, на подавление, расчленение и уничтожение нашей страны любыми способами и средствами стала доминантой внешней политики США и их союзников.



Как понимает Путин в этих условиях свою задачу и миссию, как оценивает "грузоподъемность" и управляемость "корабля Россия", предстоящий маршрут его движения, конечную цель и "реперные точки", - вот что выглядело наиболее важным накануне дня 7 мая, на который традиционно была назначена церемония очередной инаугурации Владимира Владимировича - торжественного принесения им президентской присяги.



Инаугурация



Телевизионная трансляция этого события растянулась почти на час. Помимо самой присяги и последующей речи Путина, а также исполнения между ними Государственного Гимна, туда вошли очень долгий (почти на пять минут) показ прохода Владимира Владимировича из своего рабочего кабинета, проезда к Большому Кремлевскому дворцу на лимузине проекта "Кортеж" в сопровождении эскорта мотоциклистов, встреча с комендантом Кремля генерал-лейтенантом Сергеем Хлебниковым, который обратился к Путину: "Товарищ Президент Российской Федерации", подъем по главной лестнице, а также дальнейший путь к Андреевскому залу под аплодисменты приглашенной "элиты". Такая "картинка" дала возможность зафиксировать и малоподвижность правой руки Путина во время ходьбы, явно не связанную с какими-то функциональными нарушениями физиологического порядка, поскольку в целом ее движения не были ограничены, и "старый" номер госрегистрации нового автомобиля, использованного для двухминутной поездки ("в 776 ус 77" - как выяснилось, ранее принадлежавший утилизированной "волге" какого-то частного лица), и заминку при поднятии штандарта Президента Российской Федерации над его кремлевской резиденцией.



Все это поневоле (или, наоборот - специально?) создавало какой-то дополнительный: то ли символический, то ли конспирологический, - фон для, в общем-то, протокольного мероприятия юридического характера. Главное значение которого состояло в самом факте его проведения по предусмотренной легитимной процедуре, подтверждающей, что "Non rex est lex, sed lex est rex" ("Не царь является законом, а закон - царем").



Единственным содержательно значимым моментом инаугурации можно считать речь Путина после принесения им президентской присяги, где было сказано: "В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность… перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией - страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками".



Несомненно, хорошо, что президент обратился к истории, к памяти предков - поскольку понятие "народа" не может и не должно ограничиваться одним только ныне живущим поколением. Но жаль, что это обращение получилось односторонне направленным в прошлое и к прошлому, что президент не заявил здесь же о своей ответственности еще и перед будущими поколениями граждан России, перед нашими детьми, внуками и правнуками.



Без этого все последующие, многочисленные и безусловно важные слова: "Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего - мирного и процветающего"; "Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них"; "Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск"; "Нам нужны прорывы во всех сферах жизни"; "рывок"; "устремленность в будущее"; "двигаться только вперед"; "нашим детям предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества", - не выглядят концептуально завершенной конструкцией, поскольку не исключают образ человека, если не вообще бегущего "вперед спиной", то, во всяком случае, "не разбирающего перед собой дороги".



Если же суммировать расставленные Путиным в его инаугурационной речи смысловые приоритеты действий по вектору модальности "из прошлого в будущее", то они будут выглядеть примерно так.



Прошлое:



"Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности".



"Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний - и всегда возрождалась,.. достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед".



Настоящее:



"Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены".



"Многое, но еще далеко не все восстановлено, не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи… Времени на раскачку нет".



Будущее:



"Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше".



"Мы обязательно добьемся успеха!.. Сделаю для этого все, что в моих силах".



О будущем судить трудно: "человек предполагает, а Бог располагает", - но все, что касается прошлого и настоящего, сказано здесь абсолютно верно. Сегодня в российском обществе действительно восстановлена - и здесь заслуги действующего президента неоспоримы и велики - гордость за наши традиционные ценности. Чего пока нельзя сказать о самих ценностях - прежде всего, о такой важнейшей ценности, как социальная справедливость.



Причем "социальная справедливость" - не в понимании 1% "олигархов" от собственности и власти, - для них-то ничего несправедливого в нынешнем статус-кво нет и быть не может, а чем богаче они становятся, тем справедливее оказываются современное российское государство и общество. А для тех 85% "униженных и оскорбленных" граждан РФ, лишенных после 1991 года почти всех своих реальных прав и свобод, которые считают справедливым совсем иное распределение национального дохода и, проголосовав за Путина как за национального лидера, противостоящего внешним и внутренним угрозам, рассчитывают на реализацию хотя бы жизненно важного минимума своих интересов легитимным и мирным путем.



Учитывает ли это и многие другие обстоятельства системно-социального характера новая президентская программа действий, которая содержится в подписанном 7 мая, сразу после инаугурации, Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"?



Программа



Данный указ, принятый "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека", буквально напрашивается на сопоставление со знаменитыми "майскими указами" Путина 2012 года. Не будем здесь зацикливаться на том, какие из них были выполнены, а какие - нет. В конце концов, все можно списать на изменившиеся условия, типа украинского "евромайдана", воссоединения Крыма, введения режима санкций, падения обменного курса рубля, начала операции российской армии в Сирии и так далее, до бесконечности: "гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним - ходить!"



Сопоставим только структуру и приоритеты этих программных, по сути своей, документов - уже из этого сопоставления станет ясно, что получилось, что нет, что стало главным, а что ушло на второй или даже на третий план.



Это важно, прежде всего, потому, что "президент Российской Федерации" - не человек Владимир Владимирович Путин, 1952 года рождения, а предусмотренный Конституцией страны орган власти, предназначенный для обеспечения максимальных целостности, единства и оперативности внутрисистемного управления и межсистемного взаимодействия. И в данном своем качестве данный орган власти, разумеется, предъявляет определенные "материальные требования" к своему "человеческому носителю", но ни в коем случае к этому носителю и даже к этим требованиям не сводится. Часть данной истины выражается известной фразой: "Короля играет свита", - но только часть. Верно и обратное. В целом же функции этого органа власти являются такими, которые вообще, в принципе - не по силам исполнять одному человеку. И человек, которого избирают президентом, - лишь малый, хотя самый видный и важный, элемент целого органа, осуществляющего указанные выше функции.



Поэтому и тогда, и сейчас подписанные Путиным "майские указы", разумеется, готовились заранее и являются "дорожной картой" действий, как она представлена Urbi et Orbi ("городу и миру") нашей "властной вертикалью". Разумеется, реальная "дорожная карта" может отличаться от представленного обществу ("городу") и другим странам ("миру") варианта - порой даже "с точностью до наоборот". Но появление такого документа, само собой, не является случайным и позволяет рассмотреть некоторые причины и следствия, а также их взаимосвязи.



Поскольку нынешняя церемония инаугурации прошла в тот же день 7 мая, что и в 2012-м (хотя президентские выборы в тот год состоялись 4, а не 18 марта), и в 2004-м (выборы 14 марта, с пожаром московского Манежа) и в 2000-м (выборы 26 марта), и в этот же день был подписан программный указ, можно сделать вывод, что данная практика признана Путиным в целом (или в каком-то смысле?) успешной, эффективной и "сработавшей" - иначе повторять данный алгоритм действий не было бы никакой необходимости. Единственное изменение - теперь мы имеем дело с одним-единственным указом (к тому же - без номера), а не с одиннадцатью оформленными отдельно "номерными", как это было шесть лет назад.



Тогда речь шла о следующих документах: № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"; № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"; № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; № 602 "Об обеспечении межнационального согласия"; № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса"; № 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"; № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" и № 606 "О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации".



То есть формальные приоритеты расставлялись (еще раз напомним, это - весна 2012 года, только что отшумели, к счастью, так и не переросшие в "снежную революцию" массовые "белоленточные" "болотные" протесты) по следующему ранжиру: проблемы экономики, социального обеспечения, здравоохранения, образования и науки, ЖКХ, госуправления, межнациональных отношений, ОПК и армии, внешней политики и, наконец, демографии.



Что мы видим теперь?



Теперь мы видим следующий перечень приоритетов: демография, рост реальных доходов населения, ЖКХ, технологическое ускорение с "цифровой" компонентой, создание в отечественной экономике высокопроизводительного несырьевого экспортного кластера. И - возвращение к практике "национальных проектов", заявленной в годы президентства Дмитрия Медведева (2008-2012), когда Путин занимал пост премьер-министра:



- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жилье и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.



В данной связи применительно к демографии можно было бы сказать, что "последние стали первыми", а применительно к "экономическому росту", понимаемому как "рост ВВП", - что "первые стали последними", что "наверху" наконец-то признали справедливость тезиса "экономика для человека, а не человек для экономики", но ситуация выглядит куда более сложной и многомерной.



Из перечня проблем, которые предстоит решать России в 2018-2024 гг. при помощи "нацпроектов", исключены а) оборонные; б) межнациональные; в) госуправления. Надо ли понимать это так, что в данных сферах все более-менее отрегулировано, системные риски здесь не угрожают национальной безопасности и могут регулироваться уже в штатном порядке? "По умолчанию" предполагается именно это, и образцом, видимо, следует считать российскую армию и отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Нынешняя боеготовность и боеспособность наших Вооруженных сил, продемонстрированная, в частности, в Сирии, действительно, позволяет говорить о том, что Россия на 15-20 лет обеспечила себе не только военную безопасность, но и - в определенной степени - военное доминирование, что повлекло за собой многочисленные, но пока не волне очевидные позитивные сдвиги по всему спектру государственных проблем, внутренних и внешних, включая заказы на российское оружие, рост нефтегазовых цен, реализацию программ импортозамещения, и т.д. и т.п. Так ли хорошо обстоят дела в сфере межнациональных отношений и государственного управления - вопрос дискуссионный и спорный, но предположим, что президенту и правительству в данном случае виднее. Тем более, что в инаугурационной речи Путин заявил, что, несмотря на достигнутые бесспорные успехи в оборонной сфере, внимание к ней и ее развитию ослаблено не будет. Но приоритеты смещаются на иные векторы развития.



В первую очередь, это касается человеческого потенциала России. И в количественном (демография), и в качественном (здравоохранение, образование, экология, ЖКХ, наука, культура) аспектах. Но здесь проблемы не то что созрели или даже перезрели, а в некоторых моментах уже почти перегнили. Особенно это касается образования, науки и культуры. Многолетнее безраздельное господство здесь представителей прозападного "либерального дискурса" тесно связано с таким же их господством в сфере экономики, поэтому вытеснить "пятую колонну" с одного поля, не вытеснив ее с другого, представляется весьма маловероятным сценарием, что, собственно, и подтверждается практикой последних лет. "Национализация" образования, науки и культуры принципиально невозможна без "национализации" экономики, без той или иной формы подчинения крупных ее субъектов государственным и общественным национальным интересам.



Но как раз об этом речи пока на уровне президентского указа не идет. Самое большее, на что здесь можно (причем весьма туманно) рассчитывать, - это на возможность формирования некоего современного варианта социально-экономического и социально-политического абсолютизма, при котором верховная власть в союзе с новыми сетевыми структурами "цифрономики" (малое и среднее предпринимательство как аналог ремесленной и торговой буржуазии XVI-XVII веков?) будет ограничивать права "крупных феодалов"-олигархов, тем самым способствуя развитию высокотехнологических и экспортно ориентированных "кластеров" по примеру китайской политики "открытых дверей" образца 70-х-80-х годов ХХ века.



"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом контексте выглядят разве что "сахарной костью", бросаемой региональным "элитам" (и части федеральной "элиты").



А вот с "нацпроектом", обозначенным как "производительность труда и поддержка занятости", вообще никакой ясности нет - прежде всего, потому, что в нынешней системе экономики показатель "производительности" рассчитывается по денежной цене проданных товаров или услуг, а не по факту их реального потребления, что ведет к катастрофическим последствиям для торгового и платежного баланса российской экономики. Впрочем, "если звезды зажигают - значит, это кому-нибудь нужно". Кому? Спросите у Лившица. Или у Чубайса. Или у Кудрина, которого, кстати, назначили теперь главой Счетной Палаты РФ.



Впрочем, оценке персонального состава российского правительства, которому предстоит реализовать новую президентскую программу, специально посвящен следующий раздел этой статьи. Здесь же отметим, что ресурсно-финансовое обеспечение задач "майского указа" 2018 года вообще не определено. 10 триллионов рублей? Нет, 8 триллионов рублей? А почему не 6 или не 12? Не говоря уже об их источниках. Нет, вполне вероятный рост мировых цен на энергоносители выше 100 долл. за баррель нефти, конечно, способен, на пару с новым снижением обменного курса рубля, с лихвой решить эту проблему, но реальное планирование и исполнение планов, видимо, предполагается максимум в ежегодном, если не ежеквартальном "горячем" режиме.



Отдельной темой является и поставленная Путиным задача вывести к 2024 году российскую экономику минимум на пятое место в мире - опять же, без указания той "системы координат", в которой данная задача должна решаться. Потому что, например, по ВВП, рассчитанному на основе обменного курса российского рубля к доллару США ("номинал") наша страна по итогам 2017 года занимает 11-е место в мире с показателем 1,577 трлн. долл., уступая даже Канаде. А по ВВП, рассчитанному на основе паритета покупательной способности (ППС), - уже 6-е, с показателем 4,008 трлн. долл., совсем немного "не дотягивая" до Германии (4,171 трлн. долл.). А по объему реального сектора производства товаров и услуг - мы уже вообще четвертые в мире… Так спрашивается, "сколько вешать в граммах?"



Не стоит рассматривать эти моменты как некую недоработку или некомпетентность президента и его команды. Одним из фундаментальных принципов путинской политики является сохранение и расширение максимума "степеней свободы" для дальнейших своих действий: личных или совместных. Так и здесь: если у президента с правительством в дальнейшем все будет по-прежнему хорошо, ВВП можно посчитать "по паритету" - тогда поставленная задача выполнена, а если не все хорошо, то ВВП, напротив, можно посчитать "по номиналу" - тогда задача провалена, со всеми вытекающими отсюда последствия.



Правительство



Изменения в новом составе российского правительства произошли, но в основном они свелись не к устранению "отыгранных" или появлению "свежих" фигур (хотя и без этого не обошлось), а к "рокировкам" внутри кабинета министров. Вся эта живописная чехарда со сменой кресел и кабинетов в Белом доме при взгляде снаружи кажется очередной иллюстрацией к знаменитой крыловской басне "Квартет" с известной моралью: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!" Но…



Можно было бы сказать, что главной интригой является сохранение Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, но это, судя по всему, "интрига напоказ". Трудно сказать, насколько это переназначение связано с параллельными отставками первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера Аркадия Дворковича, которые занимали ключевые позиции в "команде" Дмитрия Анатольевича. Но понятно, что в результате реальная сфера влияния Медведева значительно сократилась. О том же свидетельствует и назначение Алексея Кудрина на пост председателя Счетной Палаты РФ, с которого "рулить" образованием и здравоохранением вместо Ольги Голодец (пока назначена заниматься культурой и спортом) отправилась Татьяна Голикова. "Ушли" также один из фигурантов скандала "Рыбка-Дерипаска" Сергей Приходько, руководитель аппарата правительства в ранге вице-премьера (его сменил в этом кресле начальник контрольного управления президента РФ и однокурсник Медведева Константин Чуйченко); вице-премьер Дмитрий Рогозин, курировавший ОПК (его полномочия переданы Юрию Борисову, которого называют одним из ведущих идеологов и организаторов Российской армии "нового типа"), и вице-премьер "широкого профиля" Александр Хлопонин.



Трудно назвать "новыми лицами" в правительстве вице-премьера Алексея Гордеева, которые будет отвечать за хорошо знакомую ему еще в бытность министром сельского хозяйства (1999-2009) и губернатором Воронежской области (2009-2017) аграрную отрасль, и Максима Акимова, ранее - заместителя Сергея Приходько, а ныне - вице-премьера по вопросам транспорта и связи.



"Наследие Дворковича" оказалось разделено между Дмитрием Козаком (промышленность и энергетика), а также упомянутыми выше Максимом Акимовым и Алексеем Гордеевым. Виталия Мутко "перебросили" с полностью проваленной им спортивной проблематики на строительство.



На самом деле важнейшее изменение в правительстве РФ образца 2018 года заключается в том, что кресло первого вице-премьера, освобожденное Игорем Шуваловым, с сохранением за собой поста министра финансов, занял Антон Силуанов. Тем самым в российской "властной вертикали" сформировалась и выдвинулась на первый план мощнейшая политическая связка Силуанов-Кудрин (или Кудрин-Силуанов), на значении, возможностях и "функционале" которой следует остановиться отдельно - она этого вполне заслуживает.



Вообще, кадровую хватку Алексея Леонидовича не стоит недооценивать. В общем-то, и к выходу самого Путина на федеральную политическую орбиту после поражения Собчака в Питере в 1996 году он приложил свою руку, а де-юре - вообще сыграл решающую роль. Его бывшие заместители Антон Силуанов и Татьяна Голикова вот уже более десяти лет постоянно находятся на самых высоких постах в российской "властной вертикали". К данному блоку, в принципе, примыкает и связка Германа Грефа (Сбербанк) с Эльвирой Набиуллиной (ЦБ РФ).



Теперь же их влияние там становится едва ли не доминирующим, поскольку совместными усилиями они могут "сканировать" любое министерство и ведомство, вплоть до разведки и армии, не говоря уже о структурах попроще. Конфликт 2011 года, когда Дмитрий Медведев уже в качестве путинского преемника на президентский пост со скандалом добился отставки "чересчур влиятельного" Алексея Кудрина со всех правительственных постов, теперь может получить (и, судя по всему, с арестом братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых - уже получил) свое продолжение. К тому же, заняв пост председателя Счетной Палаты, Кудрин находится вне досягаемости премьер-министра, зато может наносить удары по его "зоне влияния".



Впрочем, не это - главное. Главное в том, что теперь баланс приоритетов российской "властной вертикали" и - уже как следствие - баланс сил внутри нее, явно смещаются в сторону финансовых операций. Причем расчистка и расширение соответствующих "каналов", похоже, предстоят в грандиозных масштабах, выходящих далеко за пределы текущих и даже обозримых в перспективе потребностей национальной экономики РФ. С чем это связано: планами масштабной и системной модернизации отечественного производственно-технологического кластера, формирования на российской базе нового глобального "банковского хаба", созданием "зоны рубля", усилением работы currency board и "нефтедолларового насоса", или чем-то еще, - покажет время. Главным индикатором здесь будет объем и структура золотовалютных резервов страны, а также вывоз из нее капитала. Если десятки миллиардов долларов будут по-прежнему вкладываться в государственные и корпоративные "ценные бумаги" наших западных "партнеров", да еще без всякого экономического смысла, выступая при этом в качестве инструмента для нормализации отношений с ними, - о развитии отечественной экономики можно будет забыть навсегда. Впрочем, о дальнейшем опережающем оснащении наших силовых структур - тоже.



Факт состоит в том, что теперь в кремлевских и правительственных "верхах" осталось только два "центра силы": указанный выше "кудринский" финансовый блок и "силовики", координирующие свои действия непосредственно с Верховным главнокомандующим. Таким образом, ближайший период может стать для российского правительства периодом сильнейшего столкновения между военно-силовой группой во главе с Шойгу-Чемезовым и финансовыми либералами-"западниками" во главе с Кудриным. Впрочем, здесь мы уже переходим к заключительной, прогнозной части настоящей статьи.



Прогноз



Судя по тому, что в целом новый состав правительства повторяет старый, речи о смене социально-экономического курса и переходе к мобилизационному проекту не идет. Более того, такой переход видится маловероятным и в перспективе ближайших 5-10 лет - если только наши западные партнеры во главе с США не начнут трансформацию нынешней "гибридной" войны против России в традиционную "горячую" - например, руками киевской хунты или "исламистских" террористических структур. Из этого следует вывод, что Путина, несмотря на все его алармистские заявления, в целом устраивает нынешний ход событий и внутри страны, и на международной арене. А следовательно, он не видит нужды "менять коней на переправе". Даже - откровенно троянских.



Поэтому невнятный или даже полностью фиктивный "рост экономики" на официальном уровне 1-1,5% в год, стагнация или даже снижение реальных доходов подавляющего большинства населения страны при росте их "среднестатистического" уровня за счет стремительного обогащения ничтожного по численности (до 5%) меньшинства, технологическая стагнация и рост безработицы выглядят едва ли не самым вероятным из возможных сценариев на период 2018-2024 годов.



Скорее всего, это будет происходить на фоне борьбы Путина за сохранение геополитического пояса безопасности России в виде установления дружественных режимов в государствах "постсоветского пространства". Борьбы, которая, как свидетельствует опыт Грузии, Украины и Молдавии, а теперь - и Армении, будет вестись, в лучшем случае, в режиме "активной обороны", без целей разгромить противника и добиться окончательной победы. Тем более, что "образ врага" и "негативный пример" соседних стран, попавших в ловушку "цветных революций", в немалой степени способствуют усилению поддержки власти со стороны российского общества. Уже сейчас отчетливо видна перспектива антироссийского дрейфа оставшихся у нас союзников, включая Белоруссию и Казахстан, не говоря уже про Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Более-менее стабильными выглядят отношения с Азербайджаном, но и они, в случае нового обострения карабахского конфликта, могут оказаться под угрозой. Для того, чтобы сломать эти сценарии, России нужна новая, наступательная идеология, основанная на принципах прогресса и социальной справедливости, а также соответствующий этой идеологии порядок жизнеустройства государства и общества, который вызывал бы у окружающих Россию этнополитических структур стремление к подражанию и присоединению. Но для этого, конечно, нужно не менять шило на мыло в российских "верхах", а заниматься выверенной трансформацией отношений власти и собственности внутри страны. Нынешнее правительство, по-прежнему составленное, в основном, из прозападных либералов, разве что не настолько радикальных, как Шувалов, Дворкович, Трунов и Ко, приспособлено к решению данной задачи примерно так же, как ржавый лом - к полету в космос. А там, где нет энергий созидания, начинают действовать энергии распада. Следовательно, непоследовательность и "раздвоенность" стратегического курса руководства РФ, скорее всего, будет продолжаться, усугубляя и без того сверхсерьезные российские экономические, финансовые и военно-политические проблемы нашей страны. Источник - Завтра

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