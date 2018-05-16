Гюльчатай открыла личико. Трамп принял Мирзиеева как родного (видео) 11:20 17.05.2018
Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзияева (видео)
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Встреча 16 мая, которая продлилась около часа, стала первым с 2002 года официальным визитом президента Узбекистана в Соединенные Штаты.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 15 мая прибыл с официальным визитом в США. В аэропорту "Эндрюс" в Вашингтоне узбекского президента и его супругу встретили члены правительства США.
Президента Узбекистана и его супругу Зироатхон Хашимову приветствовали на узбекском языке.
Для Трампа встреча с президентом Узбекистана – это шанс укрепить отношения со стратегически важно расположенной страной, соседом Китая и России, и некогда важной площадкой для операций США в соседнем Афганистане.
Как сообщила Узбекская редакция "Голоса Америки", Шавкат Мирзияев и его супруга остановились в гостинице Блэр Хаус, которая считается официальным президентским гостевым домом и расположена прямо через дорогу от Белого дома.
Видеорепортаж журналиста Узбекской редакции "Голоса Америки" Одила Рузалиева из Вашингтона:
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предпринимает шаги для осуществления реформ на родине и улучшения связей Узбекистана с внешним миром после более четверти века правления Ислама Каримова, который умер в 2016 году.
60-летний Мирзиеев стремится открыть самую густонаселенную страну Центральной Азии и отойти от репрессивной политики Каримова, а также привлекать иностранные инвестиции в стагнирующую экономику Узбекистана.
17 мая президент Узбекистана встретится с Госсекретарем, министром обороны США, конгрессменами и сенаторами, президентом Всемирного банка, обсудит вопросы развития сотрудничества.
По итогам официального визита планируется принятие Совместного заявления глав двух государств, а также подписание более 40 документов.
Напомним, что Мирзияев и Трамп провели краткую встречу в сентябре 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.