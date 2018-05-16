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Ким Чен Ын повышает ставки накануне встречи с Трампом. КНДР пригрозила отказаться от саммита, - "НГ"
09:36 17.05.2018

Пхеньян отверг стремление Вашингтона заставить его избавиться от ядерного оружия. МИД Северной Кореи предупредил: если страну попытаются загнать в угол, встреча на высшем уровне не состоится. Саммит мог стать главным дипломатическим успехом президента США Дональда Трампа. Его отмена нанесет удар по престижу главы Белого дома. Одновременно в знак протеста против американо-южнокорейских учений Пхеньян отложил контакт с Сеулом. По мнению эксперта, КНДР повышает ставки перед переговорами.

Позицию Северной Кореи озвучил первый замглавы МИДа Ким Ке Гван. Его заявление, которому предшествовало начало совместных маневров военной авиации США и Южной Кореи, символизирует драматическое изменение атмосферы на Корейском полуострове. Ведь в последние месяцы казалось, что наступила полоса разрядки, все стороны хотят переговоров.

Первым признаком "похолодания" стала отмена встречи на министерском уровне между Севером и Югом. Пхеньян объяснил это решение тем, что Пентагон и Сеул проводят в настоящий момент учения, в которых участвуют истребители класса "Стелс" и бомбардировщики В-52. Южнокорейское руководство ранее информировало США, что КНДР якобы скрепя сердце смирилась с этой демонстрацией силы, устраиваемой ежегодно. На самом деле не смирилась.

Затем северокорейское информационное агентство ЦТАК со ссылкой на заявление Ким Ке Гвана подробно разъяснило, почему подход США к урегулированию на Корейском полуострове можно считать неправильным. Во-первых, по причине того, что США, а конкретно помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, призвали Пхеньян быстро ликвидировать свой ядерный арсенал по образцу Ливии.

"Мир знает, что наша страна – не Ливия и не Ирак, которых постигла злосчастная судьба. Совершенно абсурдно сравнивать КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, с Ливией, которая сделала только первоначальные шаги в ядерной области", – говорится в северокорейском заявлении.

Во-вторых, сказал Ким, предварительным условием денуклеаризации должно служить прекращение враждебной политики, ядерных угроз и шантажа со стороны Америки. В заявлении упомянуты и санкции. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал снять санкции с Северной Кореи в обмен на полный демонтаж ее ядерной программы. Северокорейский чиновник отверг этот посул. Его страна никогда не пойдет на такой обмен.

Как отмечает агентство Reuters, отмена саммита, намеченного на 12 июня в Сингапуре, нанесла бы сильный удар по надеждам Трампа превратить это событие в крупнейшее дипломатическое достижение за время его правления. Тем более что глава американской администрации подвергается критике внутри страны и со стороны союзников за выход из ядерной сделки с Ираном.

Спрашивается: что же дальше? В беседе с "НГ" профессор МГИМО Георгий Толорая сказал: "По-моему, это тактическая игра на повышение ставок со стороны Северной Кореи. К сожалению, мы не знаем, что на самом деле происходит в диалоге между северянами и американцами. Вероятно, запросная позиция американцев, те условия, которые в предварительном порядке предлагают американцы, северян не устраивают. Поэтому они демонстрируют свой норов, показывают, что не так уж заинтересованы в переговорах, и одновременно привлекают на свою сторону южнокорейцев. Ведь те разочарованы отменой межкорейского диалога. Состоится ли саммит с Трампом, я не знаю. Все будет зависеть от того, как идет закулисный торг между северянами и американцами".

Военные учения – это только предлог для северокорейцев, говорит аналитик. Они упирали на то, что в них будут участвовать В-52. Но эти машины, по-видимому, не прилетели, говорит аналитик.

"Шансы на саммит сохраняются, подготовка ведется. Первые заявления Госдепа показывают определенную растерянность американцев и готовность продолжать разговор", – заключил эксперт.

Естественно, северокорейцы берут в расчет не только позицию Вашингтона и Сеула, но и Пекина, своего самого близкого экономического партнера. Недаром Ким Чен Ын недавно дважды приезжал в Китай и встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Бонни Глейзер, сотрудница Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорит, что Си призывал Кима заморозить ядерную программу в обмен на замораживание американо-южнокорейских учений. Раз этот вопрос снова обсуждается, значит, Си повлиял на северокорейского лидера. Ким следует совету "старшего товарища", подчеркивает эксперт.

Однако официально Пекин ни при чем. КНР заявила, что все стороны должны демонстрировать добрую волю и искренность, чтобы создать атмосферу, способствующую освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия.

Владимир Скосырев

16 мая 18

Источник - ng.ru
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